จุดยืนชัดเจน! ‘แม่ยิว’ เคลื่อนไหวถึงลูกสะใภ้ ‘เจนนี่ รัชนก’ ท่ามกลางดราม่าครอบครัว
ท่ามกลางกระแสดราม่าของนักร้องสาว เจนนี่ รัชนก หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ที่กำลังดุเดือดในขณะนี้บนโลกออนไลน์กับปัญหาครอบครัวทั้งทางฝั่งของนักร้องสาวเองที่ออกมาพูดถึงปัญหาเรื่องเงินของแม่ และทางฝั่งครอบครัวของสามี ยิว ฉัตรมงคล ที่ออกมาแฉว่าแม่ยาย (แม่เกตุ แม่ของเจนนี่) เคยโทรข่มขู่แม่ของยิวว่าให้มาเอาลูกชายกลับไป และให้เลิกกับ เจนนี่ ถ้าไม่อย่างนั้นจะสั่งเก็บ ยิว
ทั้งนี้ล่าสุดคุณแม่ สายใจ สมแก้ว แม่ของยิว ได้ออกมาเคลื่อนไหวทางเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยได้แชร์โพสต์ของเจนนี่ที่ออกมาโพสต์ถึงไลฟ์มาราธอน 18 ชั่วโมงปิดยอด 24 ล้านกว่า ที่ระบุข้อความว่า “18 ชั่วโมงปิดยอด 24 ล้านกว่า เดี๋ยวเริ่มต่ออีก 100 กว่าแบรนด์ อีกทีตอนบ่ายโมงนะคะ ขอพัก 5 ชั่วโมงค่ะ ตามมานะคะวันนี้ ของฉ่ำมาก ขอนอนแปปป”
โดยแม่สายใจ ได้เขียนแคปชั่นให้กำลังใจลูกสะใภ้ ระะบุข้อความว่า “เก่งมากคะลูก เสียใจใด้แต่ต้องมีสติลูกเก่งเข้มแข็งสู้ๆ ค่ะ”