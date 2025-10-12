‘RIIZE’ พาบรีซท่องไปกับ คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกที่ไทย รวมผู้ชมกว่า 22,000 คน
RIIZE (ไรซ์) ระเบิดพลังแห่งดนตรี พาผู้ชมออกเดินทางไปกับคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรก 2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN BANGKOK 2 รอบการแสดง เเมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน และวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน ณ อิมแพ็ค อารีน่า สร้างปรากฏการณ์ความนิยมถล่มทลาย บัตรทั้งสองรอบจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว รวมผู้ชมกว่า 22,000 คน
เปิดฉากการเดินทางอย่างยิ่งใหญ่ด้วยเวทีที่ปลุกพลังให้ลุกโชน ด้วยเพลง Ember to Solar, Siren และ Odyssey หรือเพลงไตเติลจากอัลบั้มล่าสุดอย่าง ‘Fly Up’ ที่ชวนให้นึกถึงละครเพลงวัยรุ่น, ‘Bag Bad Back’ กับการแสดงสุดฮิป, ‘Show Me Love’ ที่มีพาร์ทร้องไปพร้อมกับแฟนคลับ, ‘Passage’ และ ‘Midnight Mirage’ ที่นั่งร้องบนบันไดเคลื่อนที่ประดับไฟ และ ‘Another Life’ ส่งอารมณ์ย้ำคำมั่นสัญญาจะทำทุกช่วงเวลาให้ดีที่สุด
นอกจากนี้ ยังมีเพลง ‘Combo’ ที่สร้างมิติใหม่ให้เวทีด้วยผ้าโปร่งแสงขนาดใหญ่พิเศษแขวนอยู่ทั้งสองข้างใบเรือเสมือนจอภาพ
จากนั้น ไปกันต่อกับเพลงตั้งแต่ช่วงเดบิวต์อย่าง ‘Get A Guitar’, ‘Memories’, ‘Love 119’, ‘Talk Saxy’ ไปจนถึงเพลงจากมินิอัลบั้มแรกอย่าง ‘Boom Boom Bass’, ‘Impossible’, ‘9 Days’, ‘Honestly’ มาเรียงร้อยเข้าด้วยกัน รวมถึงเวทีพิเศษที่นำเพลงฮิตของศิลปินรุ่นพี่ SM มาแสดงในสไตล์ของ RIIZE ทั้งเวอร์ชันรีเมก ‘Hug’ ของ TVXQ! (ทงบังชินกิ) และคัฟเวอร์ ‘Monster’ ของ EXO (เอ็กซ์โซ) ที่ปลดปล่อยพลังออกมาอย่างดุดัน
ส่งท้ายค่ำคืนด้วยความอบอุ่นและจริงใจของ RIIZE ในบทเพลงเพื่อแฟน ๆ ทั้ง The End of the Day, One Kiss และ Inside My Love ขณะที่ BRIIZE (บรีซ) ชาวไทยได้มอบเซอร์ไพรส์เป็นแฟนโปรเจกต์ ทั้งการ แปรกล่องไฟเป็นคำว่า “LET’S RISE ” และ “น้องข้าว รักนะ” ตลอดจนป้ายข้อความ บินไปให้ไกลเลยนะ หันกลับมาเมื่อไหร่ก็จะมี BRIIZE อยู่ตรงนี้เสมอ, บินให้สูงไปเลย BRIIZE จะคอยพยุงปีกของ RIIZE เอง และแบนเนอร์ที่มีความหมายว่า “คอนเสิร์ตครั้งแรก ประกายแสงแรก และรักครั้งแรกของ Thai BRIIZE อยู่ด้วยกันที่นี่ ประเทศไทย”
ตลอดการเดินทางกว่า 2 ชั่วโมงครึ่งผ่าน 24 บทเพลง การแสดงนี้ไม่เพียงสะท้อนเสียงแห่งตัวตนของ RIIZE ออกมาอย่างดังกึกก้องเท่านั้น แต่ยังยืนยันถึงพลังสนับสนุนอันหนักแน่นของ BRIIZE ที่พร้อมจะเป็นลมใต้ปีกคอยผลักดันเส้นทางแห่งการเติบโตของ RIIZE ให้บินสูงขึ้นไปอย่างมั่นคง