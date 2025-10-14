โบว์ เบญจวรรณ เผยโมเมนต์ แบงค์ พชร ขอเป็นแฟนที่ไอซ์แลนด์ ห่วงความรู้สึกเจอกระแสโจมตี

โบว์ เบญจวรรณ เผยโมเมนต์ แบงค์ พชร ขอเป็นแฟนสุดโรแมนติกที่ไอซ์แลนด์ ห่วงความรู้สึกเจอกระแสโจมตี
หัวใจกลับมาพองโตอีกครั้ง โบว์ เบญจวรรณ เปิดใจถึงโมเมนต์สุดอบอุ่นผ่านทางรายการ คุยแซ่บshow ทางช่องOne31 เล่าถึงความสัมพันธ์กับ แบงค์ พชร หลังคบหาดูใจกันได้ไม่นาน เส้นทางความสัมพันธ์ตั้งแต่วันแรกที่เจอ จนถึงโมเมนต์สุดโรแมนติกที่ฝ่ายชายขอเป็นแฟนท่ามกลางน้ำตกที่ไอซ์แลนด์ พร้อมเผยเหตุผลที่ตัดสินใจเปิดใจให้ผู้ชายคนนี้ เพราะเขาทำให้รู้สึกปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องขอให้ทำ
เพิ่งกลับจากเยอรมัน?
“ใช่ค่ะ”
ทริปนี้ มี หมาก-คิม ไปด้วย?
“ใช่ค่ะ ไปกันรวมๆ แล้ว 12 คน (ไปกันเป็นคู่ๆ?) ไปกันเป็นคู่บ้าง เดี่ยวบ้าง (ของเราเป็นคู่หรือเป็นเดี่ยว?) คู่”
ทริปนี้คิมเบอร์ลี่เป็นปาปารัสซี่ถ่ายคลิปโบว์ แล้วขู่ด้วย ถ้าไม่โอนเงินมาจะแบล็คเมล์?
“ปกติเวลาไปไหนก็จะไม่ได้ไปกันเป็นคู่ ก็น่าจะเป็นทริปแรกเลยที่เราได้ไปเที่ยวด้วยกัน เป็นทริปใหญ่กับเพื่อนๆ ก็น่าจะเห็นโมเมนต์ของเพื่อน ก็เลยเก็บเอาไว้”
หมายถึงว่าคิมเขาเห็นโมเมนต์ของเพื่อน?
“ใช่ ก็เก็บไว้นิดนึง เพราะปกติจะเป็นเราที่ถ่ายเขา”
ถือเป็นการเปิดตัวกับเพื่อนเลยไหม?
“เพื่อนรู้ตั้งแต่แรกๆ เลย”
ขไม่เคยไปเที่ยวกับเพื่อนมาก่อนในการเป็นแฟนกัน?
“ใช่ค่ะ นี่ก็เป็นทริปแรกที่ไปเที่ยวร่วมกัน ก็สนุกดี ทุกคนเวลคัม”
คิมว่ายังไงบ้างกับทริปนี้ที่แบงค์ไปด้วย?
“แฮปปี้ค่ะ โบว์ก็รู้จักคิมมานาน เขาก็เห็นเราอยู่ในหลายโมเมนต์ แล้วสิ่งที่เพื่อนพูดกับเรา ดีใจที่เห็นยูแฮปปี้นะ อยากเห็นโมเมนต์นี้ของยูมานานมากแล้ว อยากเห็นยูเป็นตัวของตัวเอง แม้กระทั่งไม่ใช่แค่อยู่กับเพื่อน แต่อยู่กับคนของยูอยู่ด้วย”
คลิปที่คิมเบอร์ลี่ถ่ายจะมีโอกาสได้ดูไหม?
“อาจจะยังนะ”
ตอนนี้ทั้งหมดอยู่ในมือถือใคร?
“ของเขา แล้วส่งมาให้โบว์คลิปนึง”
จุดเริ่มต้นความรักครั้งนี้ โบว์กับแบงค์ ไปเจอกันได้ยังไง?
“เราจะมีคนรู้จัก รู้จักกับโบว์ แล้วรู้จักกับพี่เขามานานมาก ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทั้งคู่โสด แล้วโสดมาเกือบ 2 ปีแล้ว ก็เลยโอเคมีพี่คนนี้น่ารักมากเลยนะ แล้วเขาก็ไปบอกกับพี่เขา ว่าน้องก็น่ารักนิสัยดี ลองเจอกันหน่อยไหม ตอนนั้นก็โอเคเปิดใจที่จะคุย เราไม่ได้รู้สึกปิดกั้นตัวเอง ก็ลองไปเจอดู วันแรกที่ไปเจอ 8 คนที่ไปเจอ คือฝั่งเขา 4 ฝั่งเรา 4 ก็กินข้าว เม้าท์มอยกันมากกว่า ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมาย เพราะว่าตลอด 3 ชั่วโมงที่นั่งกินข้าว คุยกัน เขาแทบจะไม่ได้พูดกับโบว์เลย”
เขาเขินหรือยังไง?
“ไม่แน่ใจว่าเขาเขินหรือเปล่า แต่พอมันไม่ได้คุยกันขนาดนั้น บรรยากาศมันรีแล็กซ์ดี มันไม่ได้มีความคาดหวังซึ่งกันและกัน เราก็ชิวไป นั่งเม้าท์มอยกับเพื่อนเขา”
ในสายตาที่เจอแบงค์ครั้งแรก เขาเป็นยังไง?
“ลุคเขาจะมีความแบด เท่ๆ คือโบว์ไม่ได้รู้จักพี่เขา แต่เท่าที่ฟังมา เขาเป็นคนซุปเปอร์เอ็กซ์โทรเวิร์ต เพื่อนเยอะ เจอเพื่อนทีนึงคือกลุ่มใหญ่”
ตรงข้ามกับเราไหม?
“ใช่ เราจะมีเพื่อนกลุ่มของเรา เราแฮปปี้อยู่แค่นี้”
เราเป็นคนอินโทรเวิร์ตไหม?
“เป็นคนชอบอยู่บ้าน ไม่ค่อยชอบไปไหน ก็จากที่ฟังก็คิดว่าไลฟ์สไตล์อาจจะต่างกันเกินไป เหมือนเป็นการเจอกัน โดยไม่ได้คาดหวัง โบว์ว่าเขาเองก็เหมือนกันไม่ได้คาดหวัง เพราะดูไลฟ์สไตล์ต่างกัน โบว์เองก็กินมัง ไม่ได้เที่ยว ไม่ได้ดื่มอะไร ค่อนข้างเข้าวัดบ่อย ก็เหมือนค่อนข้างต่างกัน”
หลังจากนั้นได้มีการคุยกันไหม?
“ยังค่ะ ก็เพื่อนเขาที่นั่งอยู่ด้วยกัน ชวนไปกินข้าวที่บ้าน ชิลๆ หลังจากนั้นประมาณ 2 อาทิตย์ เราก็โอเคไปก็ได้ เรารู้สึกว่าวันนั้นที่เจอพี่ๆ เขา ทุกคนน่ารักมาก เราก็โอเค ก็ไปที่บ้านเขา ไปตั้งแต่บ่าย 2 น่าจะเพิ่งเริ่มคุยกับโบว์ 5 โมงเย็นมั้ง”
เขาคุยอะไร?
“ยังไม่ได้คุย แต่เทคแอ็คชั่น เพราะตอนนั้นพระอาทิตย์เริ่มตก อันนี้เป็นโมเมนต์ที่น่ารัก พระอาทิตย์เริ่มตก แล้วเหมือนแสงมันแยงตา เขาก็สังเกตเห็น ไปหาหมอนมาพยายามบังให้แสงไม่โดนหน้าเรา แต่เพื่อนเขาก็ช็อตฟิวส์ ถามว่าทำอะไรทำไมไม่ปิดม่าน จากนั้นก็เริ่มคุยกัน ซึ่งวันนั้นเพื่อนเขามาเยอะกว่าวันแรก รวมๆ 10 กว่าคน ต่างคนก็ต่างแบบใครนะ น้องเขาเป็นอะไร เราก็เริ่มรู้สึกคนเยอะจังเลย ทำตัวไม่ค่อยถูกสักเท่าไหร่ เราจำ 3 คนวันแรกได้ แต่นี่มาอีกเยอะเลย สัก 6 โมง ทุ่มนึง ก็ขยับมานั่งข้างโบว์แล้ว ก่อนหน้านี้ไม่ได้นั่งข้าง เพื่อนๆ ก็นั่งกินข้าว เขาก็หันไปหาพี่ไอซ์ (ผู้จัดการ) ขออนุญาตจีบโบว์ได้ไหมครับ”
ไอซ์ : “ตอนนั้นไม่ชัวร์เหมือนกันว่าพูดอะไร แต่น่าจะเป็นคำว่า ลองคุยกันดูก่อน ถ้าโบว์โอเค ไอซ์ก็ไม่ได้ติดอะไร”
โบว์ยังไงต่อ?
“ก็โอเคลองแลกคอนแทคดูแล้วกัน”
เห็นว่าวันนั้นคุยไป คุยมา พอกลับบ้านเขาไม่ยอมให้กลับมันเกิดอะไรขึ้น?
“ด้วยความที่เราไปตั้งแต่บ่าย2 พอ 2 ทุ่มถึงเวลาแล้วละ อยู่นานพอแล้ว โบว์ก็มีกิจวัตรประจำวัน ช่วงนั้นโบว์จะเดินจงกรม เช้า เย็น โบว์ก็คิดแล้วต้องรีบกลับตอนนี้ แต่พอจะกลับปุ๊บ รถของเพื่อนเขาช็อต แล้วจอดอยู่หน้ารถโบว์ ต้องรอรถยกมา โบว์ก็ดูเวลา 3 ทุ่มแล้ว เดี๋ยวกลับถึงบ้านมันไม่ได้ทำภารกิจแน่เลย ณ จุดๆ นั้น ถ้าเขาอยากรู้จักเรา ก็ให้เขารู้จักเรา 100 เปอร์เซ็นต์เลย รับได้ก็รับ รับไม่ได้ก็แล้วแต่ พี่นั่งชิลล์กันตามสบายเลยนะคะ เดี๋ยวโบว์มา เขาก็ถามว่าไปไหน เดี๋ยวไปเดินจงกรมริมระเบียง”
เขาว่ายังไง?
“ก็ช็อคนิดนึง จริงๆ เขาอึ้ง เพื่อนเขาหันมาถามว่า ไหวเหรอวะ แล้วประเด็นคือ มันเกิดขึ้นหลังจากที่เขาขอพี่ไอซ์ อ่ะก็เป็นไปตามนั้นไปก่อน (เขาว่าไงพอเพื่อนบอกว่าไหวเหรอ?) อึ้ง แล้วทำหน้าช็อคใส่เพื่อนๆ ไป”
หลังจากนั้นเขารุกจีบโบว์ไหม?
“เริ่มมีคุยกัน เขามาเล่าให้โบว์ฟังหลังจากที่เจอกันครั้งแรก เขารู้ตัวเองไม่ได้เฮลตี้ 100 เปอร์เซ็นต์ เขาเคยป่วยมา ไม่แน่ใจว่าสุขภาพเขาเป็นยังไง เขาก็เลยไปตรวจสุขภาพก่อนที่จะมาเจอเรารอบที่ 2 เพราะถ้าเขาป่วยเขาคงไม่อยากมาคุยกับเรา พอเขาไปตรวจ ทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ดี เขาถึงตัดสินใจ”
พอรู้ว่าเขาไปตรวจสุขภาพมา เราฟังแล้วรู้สึกยังไง?
ข“ตอนแรกก็แบบ.. พี่ป่วยขนาดนั้นเลยหรอ เพราะการที่ไปตรวจสุขภาพก่อนที่จะมาคุยกับเรา มันดูซีเรียสมาก ก็เลยเริ่มคุยกันมากขึ้นเรื่องสุขภาพว่าเขาเป็นยังไง ที่มา ที่ไป ก็ตกใจอยู่ ก็รู้สึกว่าเขาค่อนข้างทุ่มเทในการดูแลตัวเองมากขึ้นหลังจากที่เราได้คุยกัน”
หลังจากเจอกันครั้งที่2 การคุยกันเป็นแบบดีปทอล์กไหม?
“ใช่ค่ะ เหมือนเราอายุมากพอที่จะคุยตรงๆ ได้แล้ว เราไม่อยากเสียเวลา เราคุยกันไปเลยว่าเป้าหมายเป็นยังไง ทัศนคติเป็นยังไง ก็คุยแบบกว้างๆ ไปเลย เราจะไม่มานั่งลองดู ว่าเธอคุยกับฉันได้หรือเปล่า ก็คุยกันตรงๆ ไปเลย แล้วเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างตรงมาก อยากรู้อะไรเขาก็ถาม มีอะไรก็บอก โบว์รู้สึกว่ามันมีความใกล้เคียงกัน ในทางกลับกัน ผมมีนิสัยแบบนี้ มีกิจวัตรแบบนี้ ผมมีลูกด้วยนะ เรามีการพูดถึงดีเทล ก็ต้องดูว่าเราโอเคไหม แล้วเขาโอเคกับเราไหม ก็ค่อนข้างลึกอยู่”
แบงค์เคยไม่สบาย เราไม่รู้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมในการหายหรือไม่หาย ถ้าเป็นผู้หญิงบางคนอาจจะติดนิดนึง ถ้าคบกันไปแล้วเขาไม่สบาย จะรับไม่ได้ แต่ทำไมโบว์โอเคกับสิ่งที่แบงค์เป็น?
“ตอนแรกคิดไหมอยู่ดีๆ ถ้าปุบปับเกิดขึ้นจะยังไง คุยกันสักพักแล้วมันกลับขึ้นมา เราจะรับมือกันได้ไหม แต่สุดท้ายก็คิดว่าอนาคตเป็นยังไงเราก็ไม่รู้หรอก แต่ ณ วันนี้ เราโอเค ก็เอ็นจอยเดอะโมเมนต์ไป มันน่าจะดีกว่า ถ้ามัวไปเครียด เดี๋ยวมันจะแย่กว่าเดิม บอกว่าหลายอย่างมันทำให้เราคิดด้วย ก็เลยลองเปิดใจดู”
สุขกับปัจจุบัน?
“ใช่ค่ะ”
อะไรที่ทำให้โบว์ยอมเปิดใจกับผู้ชายคนนี้?
“โบว์ว่าในความใส่ใจที่เขามี เขาเป็นคนโรแมนติกมาก ซึ่งเราก็ยังไม่เคยเจอคนที่มีความโรแมนติกขนาดนี้”
ขนาดไหนล่ะ?
“เขาค่อนข้างใส่ใจ ตั้งแต่วันที่ 2 ที่เราคุยกัน เราพูดถึงน้องของโบว์คนนึง เขาเป็นเจ้าของร้านดอกไม้ เราก็เลยบอกว่าน้องเป็นเจ้าของร้านดอกไม้นะ เผื่ออยากสั่งดอกไม้อะไรบอกได้นะ เขาบอกว่าดอกไม้หรอเดี๋ยวไม่กี่วันมันก็เหี่ยว แต่โบว์ชอบ มันสดชื่นดี ต่อให้เขาอยู่ได้ 5 วัน มันก็สดชื่น แล้วก็พูดถึงดอกไม้ที่โบว์ชอบ หลังจากนั้นประมาณซัก 3 วัน เขาส่งช่อใหญ่มาให้เลย ซึ่งเราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกัน ยูไปแลกไลน์กันตอนไหน ไปจัดการแล้วมาเซอร์ไพรส์ หลังจากนั้นอีกอย่างนึงที่โบว์รู้สึกว่ามันเป็นความโรแมนติกอีกอย่าง เหมือนโบว์ป่วย ต้องกินยา พวกยาฆ่าเชื้อ ยาแก้อักเสบ มันทำให้เราเบลอ สิ่งที่เขาส่งมา คือกระป๋องออกซิเจน เขาส่งมาเป็นลัง”
เวลาเขาส่งดอกไม้มา เขามีกลอนด้วย?
“ทุกเดือนเขาจะมีติดการ์ดมาให้ มีความน่ารัก คือเราอ่านก็จะมีความแหม่”
ความโรแมนติกแบบอื่นอีกไหม?
“เขาทำประจำในความใส่ใจ ดูแล เขาไม่ได้แค่ใส่ใจโบว์ เขาใส่ใจคนรอบข้างของโบว์ด้วย มันดูตัดกับคาแรกเตอร์เขามาก จริงๆ เขาเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนโยนมาก โบว์รู้สึกว่าเวลาได้อยู่กับเขา ได้คุยกับเขา โบว์รู้สึกเซฟ”
ทราบมาว่าแบงค์บอกกับโบว์ว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ลองให้โอกาสความรัก?
“โบว์ว่าหลักๆ น่าจะเป็นเรื่องสุขภาพของเขาด้วย จริงๆ เขาก็มีแพชชั่นของเขา เขามีหน้าที่ของเขาอยู่แล้วที่เขาอยากจะโฟกัสเต็มที แต่พอเขามีเราเข้ามา โอเคหรือจะลองให้โอกาสตัวเองอีกที ตอนแรกเหมือนจะกดดันเราจะเป็นคนนั้นเลยหรอ แต่พอได้คุยกันแล้ว โบว์เข้าใจเขานะ เขาเป็นคนเต็มที่ รู้สึกว่าเขาทำอะไรเขาเต็มที่มากๆ เราเองก็เป็นคนที่เต็มที่เหมือนกัน ก็เลยเข้าใจเขา แต่ละคนคบกันก็อยากให้เป็นคนสุดท้ายจริงๆ”
คุยกันนานไหมถึงตกลงเป็นแฟนกัน?
“คุยกันประมาณสัก 2 เดือน พอได้คุยกันบ่อย คุยกันทุกวัน ก็รู้สึกว่ามีหลายอย่างมากที่เราใกล้เคียงกัน ทั้งคู่เป็นคนที่ศรัทธาในความรัก ตั้งใจรักมาก ใส่ใจมากๆ ทุ่มเต็มที่ ก็เลยรู้สึกว่าประมาณนี้มันค่อนข้างชัดเจน อย่างที่บอกโบว์รู้สึกว่าโบว์เป็นตัวของตัวเองได้ เวลาอยู่กับเขา โบว์เซฟ รู้สึกปลอดภัย เขาซัปพอร์ตโบว์ทั้งความรู้สึก เขาโพรเทคส์โบว์ในวันที่เราต้องการโพรเทคชั่น เขาทำทุกอย่าง เรารู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้เอง การที่เราจะได้รับความรักดีๆ โดยที่เราไม่ต้องขอ หลังจากนั้นประมาณซัก 2 เดือน เขาขอก็เลยตกลง”
เล่าโมเมนต์ให้ฟังหน่อยในวันที่เขาขอเป็นแฟน เห็นว่าไปขอที่ไอซ์แลนด์?
“ใช่ เราก็รู้แหละ ตอนแรกเขาบอกว่าต้องขอกันด้วยหรอ เราก็บอกว่าต้องทำให้ชัดเจน ไม่ใช่มาตีความกันเอง เราไม่อยากคิดไปเอง เขาก็เลยขอตรงหน้าน้ำตก แบบเป็นแฟนกันนะ”
ไม่มีรูปอัปเดตตอนขอเป็นแฟนเลยหรอ?
“มีแต่ไม่ลง (ทำไมถึงไม่ลงเพราะว่าอะไร?) จริงๆ โบว์กับพี่เขาไม่ได้คบกันแบบความลับนะ คนรอบตัว ครอบครัว รู้หมด เพียงแค่เราอยากให้เป็นไพรเวทช่วงหนึ่งก่อน ให้เราได้รู้จักกันมากกว่านี้ ให้คนรอบตัวเขารู้จักเราในแบบที่เป็นเราก่อนที่เราจะไปประกาศ”
แก๊งเพื่อนช่วยสแกนไหม?
“เขาเริ่มดูตั้งแต่เราบอกแรกๆ แล้ว ว่าคุยกับพี่คนนี้ เพื่อนทุกคนเหมือนจะรู้จัก เพราะอาจจะอยู่ไทยมั้ง เขาน่าจะรู้จักว่าทำงานอะไรมาก่อน โบว์ก็เอ๊ะทำไมถึงรู้จัก เพราะเราเองก็แบบ.. บอกว่าอาจจะทำงานคนละสายอาชีพ เลยไม่เคยได้ยินชื่อเขาเลย เพื่อนๆ ก็ไปทำหน้าที่เป็นนักสืบ ถามใครก็ได้ที่พอจะรู้จัก ว่าพี่คนนี้เป็นยังไง ซึ่งทุกคนบอกว่าพี่เขาน่ารัก เขาจริงจังมาก แล้วเขาใส่ใจมาก เขาเป็นคนที่ดีมาก แต่ก็งงเหมือนกันว่าสืบทำไม”
หลังจากที่ขอเป็นแฟนแบงค์วิดีโอคอลหาพี่ส้ม?
ส้ม : “วันนั้นแม่จำได้ว่าจะนอนแล้ว จะเที่ยงคืนแล้ว ซึ่งมีโทรศัพท์จากแบงค์โทรเข้ามา ถ้าแบงค์โทรมาเวลานี้ต้องรับ ก็ถามแบงค์เป็นยังไง อยู่ๆ เขาก็เปิดวิดีโอขึ้นมา พี่ส้มผมอยู่ต่างประเทศ ประมาณเขาอ่ะจะเกริ่นนานนิดนึง พี่ส้มครับผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกพี่ ผมอยากให้พี่รู้ก่อน ผมอยากจะอัปเดตพี่ก่อน เพราะส่วนใหญ่แบงค์ชอบอัปเดตชีวิตให้พี่ฟัง แล้วเขาก็บอกว่าผมมีแฟนแล้วนะพี่ คือพี่ส้มจะสนิทกับบ้านแบงค์มาตั้งแต่ไหนแต่ไร สนิททั้งนิหน่า แล้วก็แบงค์ คือภรรยาเก่าเขา เรารักทั้งคู่เลย แล้ววันนึงเขาแยกกันไป เวลาผ่านไปเป็นปีๆ เกือบ 2 ปีได้ เราทำงาน แบงค์ก็ทำงาน นิหน่าก็ทำงาน ก็หายกันไปหมดเลย อยู่ๆ แบงค์ก็โทรศัพท์มา บอกว่าผมขอเปิดตัวแฟนผมให้พี่ทราบนะครับ กรี๊ดลั่นบ้านเลย เราไม่รู้ว่าเป็นใคร เขาก็ค่อยๆ เลื่อนกล้องมา หน้าผู้หญิงที่สวยๆ ยังกับนางฟ้า เฮ้ย.. โบว์ เบญจวรรณ พี่ส้มก็ดีใจกับแบงค์มาก อยากให้เขามีชีวิตใหม่ที่มีความสุข แล้วเมื่อวานเจอแบงค์โอ้โหสดใส เหมือน 18 ปีที่แล้ว คึกมาก หุ่นเป๊ะ”
ถ้าวันนี้แบงค์ดูอยู่ พี่ส้มอยากจะบอกอะไร?
พี่ส้ม : “อยากให้แบงค์มีความสุขมากๆ อยากให้แบงค์มีความสุขกับปัจจุบันในทุกวัน แล้วไม่ต้องคิดอนาคตมาก เพราะพวกเราแก่แล้ว เราต้องมีความสุขกับโมเมนต์ปัจจุบัน เราได้คนสวยอย่างกับนางฟ้า มีธรรมะ เดินจงกรม พี่ส้มคิดว่าเนื้อแท้ข้างในของน้องโบว์เป็นคนดีมาก น้องโบว์ชีวิตก็ผ่านอะไรมาเยอะ ส่วนแบงค์ก็กำลังหาโอกาสให้กับชีวิตใหม่ๆ ดีใจกับแบงค์ กับโบว์ ที่มีโอกาสมาเจอกัน แล้วทำตำนานบทใหม่ให้เกิดขึ้น”
ในฐานะที่พี่ส้มสนิทกับแบงค์ เขาเป็นคนโรแมนติกอย่างที่โบว์บอกจริงไหม?
พี่ส้ม : “คือเลี่ยนมาก ดีใจกับแบงค์ แล้วอยากจะบอกน้องโบว์ว่า ฝากน้องชายพี่ส้มด้วย ขอให้มีความสุขกันไปทุกวันและตลอดไป”
และมีโอกาสเจอลูกๆ ของพี่แบงค์ทั้งสองคนหรือยัง?
“เจอแล้วค่ะ เด็กๆ น่ารักมากเลยค่ะ แต่ว่าการเข้าหาลูกชายของพี่เขาช่วงแรกค่อนข้างมีกำแพง ด้วยความที่อายุก็โตแล้ว ก็จะมีความเข้าถึงยาก ด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงด้วย เราจะต้องยังไงนะ ส่วนลูกสาวจะง่ายหน่อย แต่ว่าในการเข้าหาของโบว์ โบว์เข้าหาในฐานะเพื่อน โบว์ไม่ได้เข้าหาแบบจะมาทำหน้าที่แทนใคร โบว์เป็นตัวของตัวเอง เพราะการที่เขาจะโอเคหรือไม่โอเค ให้เขาเป็นคนตัดสินเอง คุณเห็นเราเป็นเพื่อนคนนึง แล้วเราเอ็นจอยด้วยกัน เราทำกิจกรรมด้วยกัน ซึ่งโบว์ก็ทำแบบนั้นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ เราไม่ทำอะไรที่มันเกินหน้าที่”
ทุกวันนี้สนิทกันดี แต่กว่าจะสนิทต้องใช้เวลานานไหม?
“ลูกสาวพี่เขาไม่นานมาก แต่กับลูกชายสักพักนึงอยู่ คือเขาจะมีความคิดของเขาว่าเป็นยังไง แต่ตอนนี้ดีขึ้นมากๆ”
บอกกับเด็กๆ ใช่ไหมว่าเราไม่ได้มาแทนที่ใคร เรามาเป็นเพื่อนกัน แล้วก็เป็นแฟนคุณพ่อ?
“อาจจะไม่ได้พูดกับเขาโดยตรง แต่เราแสดงให้เห็น แต่เราก็มีการพูดกับพี่ของพี่แบงค์เหมือนกัน ว่าโบว์มาในฐานะเพื่อนนะ โบว์ทำได้ประมาณนี้ แล้วโบว์แฮปปี้ที่จะทำแบบนี้ มันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ทั้งหมด”
กับครอบครัวของพี่แบงค์ได้มีโอกาสเจอหรือยัง?
“เจอค่ะ ด้วยความที่โบว์อยู่กับครอบครัวค่อนข้างเล็ก เจอทีนึงก็อึ้ง ว้าว แอบเครียดอยู่ช่วงหนึ่ง ใครเป็นใครบ้างนะ คนนี้มาจากฝั่งไหน โบว์เป็นคนจำชื่อคนยากมาก แบบไม่ค่อยเก่ง เรากลัวทำตัวไม่ถูก เพราะเราไม่รู้ว่าภาพของเราเป็นแบบไหนในความคิดเขา ก็เหมือนเดิมเราก็จะเป็นตัวเรา เขาจะแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้กับเราก็ให้เขาเป็นคนตัดสินใจในสิ่งที่เขาเห็นดีกว่า”
เห็นว่าหลังเปิดตัวก็มีกระแสดราม่า จริงๆ ครอบครัว เพื่อนอะไรก็โอเคกันหมดแล้ว แต่คนที่ไม่รู้จักเรามีวิพากษ์วิจารณ์กับความรักครั้งนี้ เป็นยังไงบ้างหนักไหม?
“คือเหตุผลหนึ่งที่โบว์ใช้เวลานานมากกว่าจะลงรูป พี่เขาเหมือนอยากลง พอลงปุ๊บเป็นข่าว”
มีคนมาโจมตี?
“ใช่ คือส่วนใหญ่จะไปทางพี่เขามากกว่า จะไปพูดถึงพี่เขาในทางลบเยอะ โบว์แค่รู้สึกว่า แต่ละคอมเม้นต์ไม่น่ารักเลย โบว์แค่เป็นห่วงความรู้สึกเขา และเราเป็นห่วงความรู้สึกของลูกเขามากๆ เหมือนกัน เพราะเด็กอยู่ในวัยที่เขาสามารถเข้าถึงโซเชียลได้แล้ว เราเป็นห่วงความรู้สึกทางนี้มากกว่า โบว์บอกพี่เขาเสมอ ยูมีคนที่รักยูเยอะมาก คนที่รู้ว่ายูเป็นคนยังไง เขารัก เขารู้ ว่ายูน่ารักขนาดไหน คนที่พูดถึงยูส่วนใหญ่ เขาไม่ได้รู้จักยูเลย เข้มแข็งเอาไว้”
เขาเครียดไหม?
“โบว์ว่าเขาเป็นห่วงคนในครอบครัวเขามากกว่า เขาค่อนข้างสตรองและรับมือได้ แต่เราก็ไม่รู้ว่าลึกๆ ข้างในเขารู้สึกยังไง แม้กระทั่งเราเป็นคนอ่านเรายังรู้สึกว่าการที่โดนขนาดนี้มันโอเคเหรอ”
ถ้อยคำมันรุนแรงมากมั้ย?
“บางอันก็ค่อนข้างแรง โบว์ว่าคนในครอบครัว หรือเพื่อนสนิทเข้ามาอ่านไม่มีใครแฮปปี้กับสิ่งที่ได้อ่าน”
ถ้าแบงค์ดูอยู่มีอะไรอยากจะบอก?
“อย่างแรกเลยต้องขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตของโบว์ทำให้ตัวโบว์ ครอบครัวโบว์แฮปปี้ แล้วได้เห็นโบว์เป็นโบว์จริงๆ แม่กับพี่ชายโบว์ไม่เคยเข้ามาถามเรื่องความสัมพันธ์ของโบว์เลย แต่ครั้งนี้เขาเข้ามาบอกว่าพี่เขาดีมากเลย แม่เห็นหนูแฮปปี้ แม่อยากเห็นหนูเป็นแบบนี้มานานมาก ซึ่งฟีดแบ็กนี้โบว์ได้จากเพื่อนทุกคน ขอบคุณมากที่ทำให้โบว์เป็นโบว์ในทุกวันนี้ แล้วยอมรับโบว์ในแบบที่โบว์เป็นจริงๆ คอยซัพพอร์ตและสนับสนุนความรู้สึกที่ดีมากๆ แล้วทำให้โบว์รู้สึกปลอดภัยตลอดเวลา ทุกการซัพพอร์ตที่พี่ให้โบว์ โบว์ก็จะให้พี่เช่นกัน”