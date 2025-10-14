วิว วรรณรท แจงคลิปร้องไห้ เล่าปัญหาจริงไม่ใช่คอนเทนต์ ยันไม่ได้เลิก แม็ค แพลนแต่งเหมือนเดิม
จากกรณีที่นางเอกสาว วิว วรรณรท สนธิไชย ออกมาโพสต์ระบายว่า เหนื่อย เกี่ยวข้องกับงาน ธุรกิจ และการหาเลี้ยงครอบครัว 7คน อีกทั้งยังมีคลิปปล่อยโฮ จำลองเหตุการณ์เผยธุรกิจมาสคาร่าที่ก่อตั้งด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ถูกถอดจากร้านสะดวกซื้อ ล่าสุด หลังจากที่มางานบวงสรวงละคร “จิตสะกดแค้น” ที่ตึกจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เลยถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น เพราะหลายคนโยงว่าเธออาจจะมีปัญหาความรักกับหนุ่ม แม็ค วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล หรือไม่
ออกมาโพสต์คลิปร้องไห้ เกิดอะไรขึ้น?
“คือวิวทำธุรกิจมานานแล้ว ตอนนั้นเหมือนว่าเราก็ทำ เราก็ถ่ายละครไปด้วย จริงๆ แล้วมันเป็นปัญหาตั้งแต่ตอนโควิด ที่เครื่องสำอางมันขายได้น้อยลง เพราะว่าคนก็ไม่ค่อยได้แต่งหน้าเท่าไหร่ พอเผลอแป๊บเดียว มันก็คือเข้าปีที่ 7-8 ที่วิวขายเครื่องสำอางมา คือไลน์พวกเครื่องสำอางที่ขายในเซเว่นน่ะ มันเยอะมากๆ ก็เข้าใจเลยว่าคนไปก็อาจจะไม่ค่อยเห็นของเรา แล้วเหมือนว่ามาสคาร่าของวิวตัวเนี่ย ที่เคยเอาเข้าเซเว่นไป เคยโดนถอด เพราะว่าตอนโควิดขายไม่ดี ซึ่งเครื่องสำอางมันก็จะมีวันหมดอายุ ถ้าขายไม่ดีมันก็ต้องเอาออก เหลือกองเป็นภูเขาเลย
แล้วบางคนก็ถามว่าทำไมไม่เอามาขายต่อ คือมันไม่สามารถ เพราะว่ามันหมดอายุแล้ว มันก็จะเสื่อมสภาพไป ตอนนี้ที่อยู่ในเซเว่นคือ เขียนคิ้ว ทาปาก แล้วก็อายไลเนอร์ ส่วนมาสคาร่าเป็นตัวที่มีคนถามหาเยอะมากๆ เพราะว่ามันหายไป วิวก็เลยคิดกันว่า ลองทำใหม่อีกรอบไหม เราก็เลยเก็บเงินจนผลิตมาสคาร่าตัวใหม่ขึ้นมา
แล้วช่วงนี้เซเว่นมันก็มีเงื่อนไข เพราะว่าธุรกิจทางเซเว่นมันเยอะ ถ้าขายไม่ดี เขาจะมีให้ทดลองขายภายใน 3 เดือน ถ้ามันไม่ดีอีกก็จะขอถอดออก ซึ่งตรงนี้เราก็เครียดนะ เพราะว่ามันเป็นการลงทุน คือมันอาจจะไปขายในที่ต่างๆ ได้ แต่เราก็ต้องสต็อกของไว้เยอะมากๆ มันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเครียด ว่าเราจะทำอะไรได้บ้าง
ไลฟ์ขายเราก็เคยทำแล้วก่อนหน้านี้ แต่มันก็ไม่ค่อยมีผลตอบรับที่ดีเท่าไหร่ คลิปรีวิวก็ทำแล้ว คลิปแต่งหน้าสวยๆ ก็ทำแล้ว ก็เลยเป็นจุดที่ว่าทำงานหลายอย่าง ตอนนี้ก็ทำแบรนด์เบอร์เกอร์ของตัวเองด้วย มันก็เลยเหนื่อยหลายอย่าง”
ทำธุรกิจแล้วตอนนั้นที่เราหมดไปช่วงโควิดเท่าไหร่?
“ทุกอย่างก็เป็นล้านอยู่แล้วค่ะ แต่ตอนนั้นมันก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้ เพราะโดนโควิดมันก็โดนผลกระทบหมด แต่เหมือนเราไปเห็นของที่เราตั้งใจทำ แล้วก็ลงเงินลงแรงอยู่ในนั้น มันก็ปวดใจ จริงๆ คืออยากให้คนได้ลองใช้ เพราะตั้งใจทำ ไม่ได้ขายเอากำไรเยอะเลย ไม่ได้ค้าขายเกินราคา คือทุกอย่างราคาไม่ถึงร้อย ในการตั้งใจทำแต่ละอย่างมันก็มีต้นทุน แล้วคนไม่รู้จัก เราก็อยากจะให้ใช้ของดีๆ ในราคาที่ถูก”
หลายคนเห็นเราร้องไห้ก็ตกใจ?
“คือ ตอนนั้นวิวเล่าเป็นภาพคลิปให้ดูเพราะว่าตอนที่เกิดเรื่องต่างๆ จริงๆ เราไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายไว้ เราก็เลยเหมือนเล่นละครสั้นให้ดู เพราะว่าจริงๆ แล้ว ถ้ามีปัญหาในตอนนั้น มันไม่ได้ร้องไห้แค่รอบเดียว มันคือแก้ปัญหาไป ทำไป แล้วก็เศร้าคงไม่ได้แต่งหน้านั่งในรถสวยๆ คือมันเป็นแค่การจำลองเหตุการณ์
การกลับมาครั้งนี้ก็เยอะเหมือนเดิม หลักล้านเหมือนกัน หลายล้านอยู่ เพราะถ้าใครรู้ว่าการทำสต็อกเข้าร้านเซเว่น มันต้องสต็อกไว้เยอะมาก เพราะว่าเค้ามีสาขาทั่วประเทศ ก็ต้องเผื่อไว้ ห้ามของขาด สมมุติว่าสินค้าหมดก็ต้องมีเติมตลอดเวลา
ตอนช่วงโควิด เราทำงานในวงการบันเทิงมาสักพัก มันก็มีเงินเก็บ ใช้เงินตรงนั้น ตอนนั้นก็กระทบ แต่ก็ยังเรียกว่ามีตัวอื่น ๆ ที่ยังขายอยู่ มันก็ไม่ได้สาหัสมาก แต่มันก็เรียกว่าเราเสียเงินไป แต่พอหลังจากที่โควิดเสร็จ งานมันก็น้อยลงด้วย งานในวงการต่างๆ มันก็กระทบลงไปด้วย แล้วเราหลังๆ มาก็ตามวัย บทต่างๆ ที่เลือกได้มันก็ไม่เหมือนเดิม ไม่ได้เป็นนางเอกตลอด ทำละครน้อยลง เราดูบท รับบทน้อยลง การหาเงินมันต้องพุ่งไปที่ธุรกิจ”
เห็นบอกว่าเราดูแลคนในบ้านเจ็ดคน ?
“ใช่ค่ะ รวมวิวด้วยเจ็ดคน ซึ่งบางทีก็ไม่ได้ออกมาบอก คือ 7 คนในที่นี้ไม่ได้เป็นภาระเหมือนที่ทุกคนพูดว่าเป็น เดอะแบก นะคะ ไม่ใช่เลย แต่แค่บอกว่า ถ้าเรามีแค่คุณพ่อคุณแม่ เราก็อาจจะสบาย ชิลๆ ทำธุรกิจไป แต่ตอนนี้ที่บ้านก็จะมีคุณพ่อ คุณแม่ คุณตา คุณยาย น้า น้องสาว ก็เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ซะเยอะ ก็ไม่ได้ทำงานอะไรกันแล้ว เราก็เป็นคนที่ทำงาน แล้วก็น้องสาวที่ทำงานอีกคน เพราะฉะนั้นค่าอยู่ค่ากิน ค่าน้ำ ค่าไฟ ในแต่ละเดือนมันก็เยอะ รวมถึงค่าครองชีพ มันก็เลยเป็นสิ่งที่เราอยากจะดูแล และอยากจะดูแลให้ดี
จริงๆ มันเป็นเหมือนการเหนื่อย แต่เราเป็นคนทำงานมาตั้งแต่มหาลัย ก็รู้ว่ามันเป็นอะไรที่ไม่มั่นคงอยู่แล้ว แม้แต่งานในวงการบันเทิง เราก็เลยวางแผนว่าเราจะต้องค้าขาย แต่ก็รู้ว่าการค้าขายมันไม่ได้ประสบความสำเร็จกันง่ายๆ ทุกคนก็เหนื่อยกันมากๆ วิวก็เลยเริ่มมาเรียนรู้อะไรมากขึ้น
คอมเมนต์จากทางบ้านก็แนะนำดีมากๆ ให้ไลฟ์ ให้นั่นให้นี่ ก็คิดว่าจะทำนู่นทำนี่มากขึ้น เพราะจริงๆ แล้วเราก็ค่อนข้างล้าหลัง ตอนแรกไปหลายก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง ทำรีวิว ทำคอนเทนต์ก็ไม่ค่อยเก่ง แต่ตอนนี้ก็คือรู้แล้วว่ามันต้องทำอะไรบ้าง ทุกวันนี้วิวว่าการสื่อสารอะไรก็ต้องใช้ให้ถูกต้อง ไม่ใช่พูดปากต่อปากแล้วมันจะเร็ว มันต้องให้คนเห็น ต้องมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจ
จริงๆ อยากขอบคุณนะคะ ที่เราลงคลิปไปแล้วมันมีประเด็นดราม่า เราไม่ได้คิดอยู่แล้วว่ามันจะเป็นยังไงต่อไป มันก็แค่บ่น ระบาย แค่เหนื่อย ไม่ใช่ว่าฉันจะตายแล้ว คือมันแค่หาหนทางออก มันไม่ใช่คอนเทนต์ในการโปรโมตสินค้า หนูรู้สึกว่าอย่างนั้นมันเป็นการเล่นกับความรู้สึกคน แล้วแฟนคลับ พี่ๆ นักแสดงในวงการบันเทิง พี่น้อง น่ารักมากๆ ทุกคนเป็นห่วง แล้วเค้าก็รู้อยู่แล้วว่าเราทำงานเยอะ ก็โยงไปว่ามันเป็นปัญหาธุรกิจ ล่ะ เดี๋ยวนี้ใคร ๆ เขาก็ให้คำปรึกษา บางคนก็มาปรึกษาเราด้วย ก็เลยได้แชร์กันมากขึ้น”
ก็แสดงว่าการเป็นดาราไม่ได้ทำให้สินค้าของเราอยู่ในเซเว่นได้มากขึ้น?
“มันไม่เกี่ยวเลย บางทีมันรู้ว่าเป็นของเรา แต่บางคนก็คิดว่าเราเป็นพรีเซนเตอร์ เป็นการจ้างมา เหมือนเราไม่ได้ทำเอง คือถามว่าทุกอย่างจริงๆ เคยพูดไปหมดแล้ว แต่เข้าใจว่ามันนานมากแล้ว ตั้งแต่เปิดแบรนด์เมื่อสิบปีก่อน คนก็ลืมไปแล้ว ซึ่งแต่ละตัวมันก็คือวิวัฒนาการความสวยของเรา ซึ่งเป็นของเราเอง ถ้ามีอะไรติชมมาบอกได้หมดเลยนะ แล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยค่ะ เพราะทุกวันนี้เศรษฐกิจก็แย่มากๆ”
เหนื่อยไหมที่ 10 ปีมันโตได้ไม่ตามเป้า?
“มันก็เหนื่อยอยู่แล้วค่ะ หนูรู้สึกว่ามันไม่ได้มาได้ง่ายๆ ทุกอย่างมันต้องทุ่มเท เราจะได้รู้สึกภูมิใจว่ามันมีผิดหวัง แล้วถ้าวันนึงมันสมหวังขึ้นมา มันก็อาจจะรู้สึกอิ่มใจ”
ตอนนี้หมดมดาราหลายคนไปไลฟ์ขายกับเจนนี่ เราคิดว่าอยากจะไปร่วมกับเขาไหม?
“ก็เห็นอยู่ค่ะ แต่จริงๆ ก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะรบกวนใคร แต่ว่าถ้าเห็นอยู่ผ่านช่องทางนี้ วิวก็สนใจนะ แต่เดี๋ยวต้องลองติดต่อลองคุยดู ปรึกษากันก่อนว่าจะยังไง ก็ไม่ได้อยากรบกวนหรือกระทบใครด้วย”
แต่พอหลังมีข่าวปุ๊บ คนก็ไปโยงว่าเลิกกับแม็ค?
“ยังใส่แหวนอยู่นะคะทุกคน ยังเป็นปกติ คือเค้าเป็นซัพพอร์ต ทีมซัพพอร์ตจริง ๆ เรื่องของเรามันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย มันเหมือนเพื่อนคู่คิดมานานแล้ว พี่แม็กเป็นคนทำธุรกิจมาก่อนหนูเยอะมากๆ เค้าทำโรงแรม ทำร้านอาหาร เค้าก็แนะนำว่า มันก็อย่างนี้แหละ แต่ทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับดวงและความขยัน เค้าก็ได้แต่ซัพพอร์ต ให้กำลังใจ
แล้วก็ร้านเบอร์เกอร์ที่ทำด้วยกันขึ้นมา วิวกับพี่แม็ค คิดร่วมกัน เพราะอยากจะสร้างฐานมั่นคงในอนาคต ที่เราจะแต่งงานมีลูก คนก็บอกว่าวัยรุ่นสร้างตัว แต่ก็ไม่วัยรุ่นแล้ว (หัวเราะ) ก็จะพยายามให้เยอะๆ”
ล่าสุดก็เพิ่งครบรอบใช่ไหม?
“ใช่ค่ะ ครบรอบตอนขอแต่งงาน เร็วมาก เหมือนตอนนั้นก็วาร์ปมาถึงตอนนี้เลย เพราะเราทำงานหนักมาก
ก็พยายามเก็บเงิน คือทั้งธุรกิจเบอร์เกอร์และเครื่องสำอาง ก็เก็บเงินสร้างบ้านของเราด้วย สร้างเรือนหอ เวลาวิวเหนื่อยวิวเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไร ไม่ค่อยระบายอะไรเท่าไหร่ เหนื่อยก็ไปนอน นั่งคิด เค้าก็จะมาถามว่า กินอะไรอร่อยไหม เค้ารู้ว่าการกินของอร่อยจะช่วยเราได้ คือพอหันไปดูเค้า ที่เป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัว ก็ต้องทำงานเหนื่อย พอเห็นหน้าเค้าที่เหนื่อยกว่าเรา จริง ๆ คือแพลนแต่งงานเราไม่ได้เลื่อนนะคะ แต่ก็อาจจะเก็บเงินก่อน เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวบอกค่ะ คิดไว้ว่าปีหน้า แต่ขอให้พร้อมก่อน เราจะจัดการเรื่องบ้าน เรื่องที่อยู่ก่อนค่ะ”