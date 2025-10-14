ณิชา วอนอย่าดราม่าซีนจูบ รับเห็นใจ แบมแบม อยากให้มองภาพรวมความตั้งใจ-เป็นเรื่องปกติของนักแสดง
ทำเอาแฟนๆ ฮือฮาไม่น้อย หลังจากที่ ณิชา ณัฏฐณิชา ได้มาเป็นนางเอกเอ็มวีคนแรกให้กับ ศิลปินดัง BAMBAM หรือ แบมแบม กันต์พิมุกต์ ในเพลง WONDERING จากอัลบั้ม HOMETOWN โดยซีนที่ถูกพูดถึงจนกลายเป็นกระแสดราม่านั้นหนีไม่พ้นฉากจูบของทั้งคู่ แม้ว่าจะมีกระแสชื่นชมในความกล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆ ที่แฟนคลับไม่เคยเห็น แต่บางส่วนก็ไม่ปลื้มกับฉากหวานดังกล่าวอยู่ดี โดยล่าสุด เมื่อเจอหน้า ณิชา ในงานบวงสรวงละคร “จิตสะกดแค้น” ที่ตึกจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เธอได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า
ล่าสุดที่แบมแบมโพสต์เกี่ยวกับเรื่องที่มีคอมเมนต์ท็อกซิกใส่ ที่ทำให้มีทัวร์มาลงเราในเรื่องของซีนจูบ?
“ส่วนตัวจริงๆ หนูเห็นใจแบมมากกว่า ที่เขาต้องออกมาทำอะไรแบบนี้ในช่วงเวลานี้ เพราะรู้สึกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เขาควรได้รับการชื่นชมกับผลงานที่เพิ่งออกมา และอยากให้ทุกคนโฟกัสกับงานอัลบั้มของเขาจริงๆ เพราะว่าเขาตั้งใจมาก ทั้งตัวเขาเองและทีมงานที่เราเห็นก็ตั้งใจ เราก็รู้สึกว่าเรื่องอะไรเล็กๆ น้อยๆ พวกนั้นไม่น่าจะมากวนใจเขาตอนนี้เลย”
เจอคอมเมนต์ลักษณะแบบไหนบ้าง?
“เอาจริงๆ หนูเป็นคนไม่ค่อยได้อ่าน อาจจะดูแค่ฟีดแบ็กงานจริงๆ ในเรื่องของเอ็มวี หนูเห็นคนก็ชอบกันเยอะนะคะ รู้สึกว่างานทุกอย่างมันออกมาดีมากๆ ทั้งลิสซึนนิ่งปาร์ตี้ที่เพิ่งจัดไป ทั้งเพลงทุกเพลงในอัลบั้ม เอ็มวีทุกเอ็มวี คือมันออกมาดีมากๆ เลยค่ะ เราก็เชียร์ค่ะ อยากให้ทุกคนเห็นสิ่งนั้นเยอะๆ”
เรามีโอกาสได้เห็นบ้างไหม?
“ไม่แน่ใจ เพราะว่าตอนนี้ถ่ายซีรีส์ เลิกตี 2-3 ตลอดเลย เราไม่ได้มานั่งเช็กละเอียดขนาดนั้นด้วย แต่ก็พอได้ยินมาบ้าง สำหรับตัวหนูเองหนูรู้สึกว่าเข้าใจได้ ทุกคนมีสิทธิ์มีความคิดเห็น แต่ว่าโฟกัสผลงานที่เขาตั้งใจทำเพื่อแฟนๆ ดีกว่าค่ะ”
ณิชายังไม่ได้รับรู้ขนาดนั้น?
“ก็รับรู้ แต่ว่ายังไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรแล้วกันค่ะ บางเรื่องมันเป็นเรื่องส่วนตัว ซึ่งเราไปทำอะไรไม่ได้ ไปบังคับให้ใครไม่ได้ ก็เลยขอโฟกัสกับการถ่ายละคร ในพาร์ตการทำงานของเรา เราก็อยากให้คนโฟกัสกับผลงานอัลบั้มของแบมแบม”
ฉากจูบนั้น หลายคนก็ไม่เคยเห็นณิชาทำแบบนั้น?
“ไม่เคยเห็นได้ยังไง (หัวเราะ) หนูเล่นละครมา 10 กว่าปีนะคะ คือจริงๆ ฉากประมาณนี้ แบบคนรัก หนูก็เล่นมาในละครหลายเรื่องมาก ก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของนักแสดง ในส่วนของหนูนะ ถ้าอะไรที่ทำให้เอ็มวีหรืองานมันออกมาได้สมบูรณ์แบบ ตรงกับความรู้สึกของคนดูมากที่สุด เราก็อยากจะเต็มที่แค่นั้นเลยค่ะ”
แล้วในส่วนของแบมแบมล่ะ ในฐานะที่เราเล่นละครมาเยอะ เราได้มีการบอกเรื่องมุมกล้องไหม?
“ไม่บอกค่ะ คือทุกคนก็ฟังบรีฟจากผู้กำกับ”
หรือเราคิดว่าเพราะเป็นแบมแบม ทุกคนเลยจับจ้อง เลยโดนทัวร์ลง?
“อย่าดราม่ากันเลย งานเขาทำออกมาด้วยความตั้งใจ อย่าดราม่าเลยค่ะ ดูงานที่มันน่ารักดีกว่า”
อยากให้ดูทั้งเอ็มวีไม่ได้อยากให้ดูแค่ซีนจูบ?
“ใช่ค่ะ ดูเป็นผลงานศิลปะชิ้นหนึ่ง ที่เขาตั้งใจทำออกมาดีกว่า”
ตอนนั้นเขาตั้งใจแค่ไหนกันในการทำงาน?
“โห ทีมงานเยอะมากๆ ทุกคนตั้งใจทำงานมากๆ ทุกคนโฟกัสกับการทำงานมากๆ และการถ่ายทำก็สมูทมาก หนูเองก็เอ็นจอยมาก ก็เป็นกองใหม่ที่ไม่เคยเจอด้วย และได้ลองทำอะไรใหม่ๆ เยอะ มีซีนใต้น้ำ มีซีนวิ่งเล่นกัน มันก็สนุกดี”
มีการได้คุยกันไหมหรือมีงานอะไรเพิ่มเติมอีกไหม?
“ยังไม่มีค่ะ”
พอมีดราม่าแบบนี้แบมแบมมีการติดต่อเข้ามาไหม?
“จริงๆ เขาก็เหมือนเกรงใจ แล้วก็ขอโทษ แต่หนูแค่รู้สึกว่าไม่ต้องเลย คือไม่เป็นไรเลยค่ะ คือมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ คืออยากให้ทุกคนโฟกัสกับงานดีๆ ที่เขาทำออกมาเถอะค่ะ”
เมื่อกี้เรื่องแต่งงาน?
“คือเชียร์พี่ไผ่ให้แต่งงานกับน้ำตาลค่ะ เชียร์ค่ะเพราะเขาเป็นคู่ที่น่ารัก (แล้วยังเชียร์ณิชาได้อยู่ไหม?) เชียร์อะไรอ่ะ เชียร์ในละครก่อนแล้วกันค่ะ”