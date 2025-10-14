บันเทิง

เฟย ภัทร ออกโรงเคลียร์ดราม่า ยันไม่ตั้งใจล้อเลียนสงคราม เผยคุย วรรณสิงห์ แล้วเข้าใจกันดี

กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ หลังถูกวิจารณ์หนักจากคลิปในช่อง KARNFOEI ของ เฟย ภัทร และ กาน ซึ่งได้ชวนแก๊งเพื่อนๆ อย่าง ท็อป และ เอก ไปร่วมเดินป่าขึ้นภูสอยดาวด้วยกัน โดยมี ก้อย นัตตี้ ดรีม และ พรอยมน ร่วมทริปด้วย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและมิตรภาพระหว่างเพื่อน แต่กลับเกิดดราม่าขึ้น

ต้นเหตุเกิดจากช่วงหนึ่งในคลิป เฟยได้พูดเลียนเสียง สิงห์ วรรณสิงห์ จากรายการสารคดีสงคราม ขณะที่ นัตตี้ รับมุขต่อเป็นผู้ลี้ภัย ซึ่งแม้จะเป็นช่วงพูดคุยขำขันสั้นๆ แต่กลับทำให้ผู้ชมบางส่วนรู้สึกไม่สบายใจ มองว่าเป็นการล้อเลียนประเด็นอ่อนไหวอย่างสงคราม

ล่าสุด เฟยและทีมงาน KARNFOEI ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเนื้อหาในคลิปที่เป็นประเด็นล่าสุด โดยระบุว่า

“เฟย และ ทีมงาน KARNFOEI ขอชี้แจงอย่างเป็นทางการ

สำหรับคลิปดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาจะล้อเลียน เหน็บแนมหรือสื่อถึงบุคคลหรือเหตุการณ์ใดในทางที่ไม่เหมาะสม

ในส่วนที่มีการพูดถึง “พี่สิงห์ – วรรณสิงห์”

พวกเราทุกคนต่างชื่นชมและให้ความเคารพในผลงาน แนวคิด และบทบาทของพี่สิงห์มาโดยตลอดสิ่งที่สื่อออกมาในตอนนั้นเป็นการพูดในเชิงขำขันระหว่างดำเนินรายการ ซึ่งทีมงานยอมรับว่าขาดความรอบคอบ และอาจทำให้บางท่านเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือรู้สึกไม่สบายใจ

สำหรับประเด็นที่ถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับ “การล้อเลียนสงคราม”
ทีมงานขอยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะนำเรื่องที่อ่อนไหวหรือเหตุการณ์ความขัดแย้งใด ๆ มาล้อเล่นหรือทำให้เกิดความรู้สึกไม่เหมาะสมแต่อย่างใด ทั้งนี้ ทางทีมงานได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่สิงห์โดยตรงแล้ว ซึ่งเจ้าตัวเข้าใจเจตนาและไม่ได้ติดใจในประเด็นดังกล่าว

เฟย และ ทีมงาน KARNFOEI ขอน้อมรับทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยความเคารพพร้อมจะนำสิ่งที่เกิดขึ้นไปเป็นบทเรียน เพื่อปรับปรุงและระมัดระวังในการผลิตคอนเทนต์ให้รอบคอบยิ่งขึ้นในอนาคตครับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ KARNFOEI และทีมงาน 13 ตุลาคม 2568”