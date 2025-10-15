ปุ๊กลุก-ไมค์ เคลียร์ดราม่า ทำไลฟ์ เจนนี่ ปลิว ยันเหตุจากคำต้องห้าม ขอโทษทุกฝ่ายพร้อมปรับปรุง
จากประเด็นคู่รักคนดังอย่าง ปุ๊กลุก ฝนทิพย์ และ ไมค์ ภัทรเดช เจอดราม่าถล่มสนั่นโซเชียลหลังไลฟ์ขายของร่วมกับ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ถูกปิดกลางอากาศ ว่าเป็นเพราะอะไร ล่าสุด ทั้งคู่ได้ออกมาชี้แจงทั้งน้ำตา ยืนยันไลฟ์ปลิวเพราะคำต้องห้ามของระบบ ไม่เกี่ยวกับแบรนด์ สินค้าที่ถือพร้อมยืนยันจ่ายค่าจ้างครบตามแพทเทิร์น เคารพและเอ็นดูเจนนี่เสมอ พร้อมขอโทษหากเสียงดังเกินไปจนทำทำให้บางคนรำคาญ เพราะอยากให้บรรยากาศสนุก ย้ำเจตนาเพียงอยากให้ทุกคนมีความสุข
ปุ๊กลุก : “ไลฟ์ปลิวเพราะคำต้องห้าม สรุปประเด็นบีทาเก้นผ่านไป แล้วบีทาเก้นเราก็มีการจ่ายเงินตามสินค้าทุกอย่างแม้ไม่มีตะกร้า จ่ายตามแพทเทิร์นของค่าตัวของน้องเจนนี่ทุกอย่าง”
ไมค์ : “คือเราเคารพน้องเจนนี่อยู่แล้ว ถึงแม้บีทาเก้นเราของแค่ 2 นาที แต่เราก็จ่ายเต็ม”
ปุ๊กลุก : “ต่อมาก็คือประเด็นของการที่พอไลฟ์ตัด เราเป็นยังไง อันนี้เล่าให้ฟัง เชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไร พอไลฟ์ตัดปั๊ปเราก็ตกใจ เพราะว่าเอเนอร์จี้ทุกคนก็สนุกมาก”
ไมค์ : “เราตกใจดิ คนดูตั้งสามแสนกว่าคน พอไลฟ์ตัดปุ๊บ น้องเจนเกิดอะไรขึ้น เรารีบขอโทษน้องเลย”
ปุ๊กลุก : “พี่ตกใจมาก เห้ยไลฟ์ปลิวหรอ ปลิวเพราะอะไรอ่ะเจนนี่ น้องเจนนี่ก็น่ารักมากบอกว่าพี่ปุ๊กไม่เป็นไรค่ะ หนูไลฟ์ปลิววันละหลายรอบ พี่บอกจริงหรอ มันเป็นเรื่องปกติหรอ น้องเจนบอกพี่ไม่ต้องค่ะ ทีมติ๊กต๊อกอยู่เดี๋ยวติ๊กต๊อกจัดการให้ พี่ปุ๊กไม่ต้องซีเรียสนะ พี่ก็หันไปหาน้องบูมว่า บูมมันเป็นเรื่องปกติหรอ พี่ไม่รู้แล้วเมื่อกี้มันผิดตรงไหน บูมบอกพี่ปุ๊กไม่ซีเรียสแม่ติ๊กต๊อกอยู่ตรงนี้ อันนี้คือเขามีมารยาทไง อันนี้พูดตรงๆ นะคะ หลายๆ คนรู้ดีมากเกินกว่าคนที่อยู่ในสถานการณ์ แล้วพี่อายุ 35 แล้วอยู่ในวงการมา 15 ปีแล้ว พี่ไม่มานั่งโกหกว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้ เพราะฉะนั้นอันนี้ ส่วนคนที่พูดตรงๆ ว่าแบบมีความใส่ใจเกิน อันนี้พี่ขออนุญาตข้ามนะคะ ก็คือน้องก็พูดว่า พี่ปุ๊กไม่เป็นไร ไม่ต้องซีเรียสเลย แล้วพี่ก็บอกว่าน้องเอาไงดี พี่ปุ๊กไม่ต้องซีเรียส น้องเจนนี่ก็พูดว่าพี่ปุ๊กถ้าไลฟ์หนูแก้ปัญหาได้แล้วพี่ เดี๋ยวไลฟ์ขึ้นเสร็จปั๊ปพี่อยู่ก่อนนะ พี่เอนเตอร์เทน เดี๋ยวให้ยอดคนดูขึ้น เดี๋ยวพี่ขายของ แล้วหนูขอพี่ว่าเอาสนุกเหมือนเดิม ไม่ต้องนอย เออได้ๆ เอาสนุกเหมือนเดิมนะ เจนนี่โอเคใช่ไหม เจนนี่บอกได้เอาสนุกเหมือนเดิม อันนี้คือคำพูดของน้องเจนนี่นะคะ”
กับอีกหนึ่งประเด็นดราม่าว่าในไลฟ์นั้น มีการส่งเสียงดังตะโกนจนเกินควรนั้น ปุ๊ลุกก็ได้นั่งเช็น้ำตา โดยมีไมค์ชี้แจงแทนว่า
ไมค์ : “ไม่เป็นๆ แต่เรื่องเสียงดัง พี่แค่อยากให้ทุกคนมีความสุขเท่านั้นเอง ลูกค้าที่เขาไว้ใจไปทำงาน เขาก็มีเวลาแค่ 5 นาที เขาก็ต้องจ่ายให้น้องเจนไปห้าหมื่นแล้ว ก็ต้องใจพี่ด้วย แล้วที่สำคัญพี่อยากให้ทุกๆ คนที่อยู่ในไลฟ์น้องเจนมีความสุข พี่ถึงพยายามเอนเตอร์เทน มีนอาจจะมากเกินไปสำหรับบางคน พี่ขอโทษด้วยนะ อันนี้พี่ไม่ตั้งใจ คืออยากให้ทุกคนมีความสุขจริงๆ อยากให้คนที่ยังพิมพ์มาช่วยฟังสิ่งที่พี่พูดด้วย ประมาณนี้ไม่มีอะไรเลย สิ่งที่พี่ทำอยากให้ทุกคนมีความสุขจริงๆ แค่นั้น ตอนนี้เราเสียใจว่าสิ่งที่เราตั้งใจ เราตั้องใจให้ทุกคนมีความสุข แต่กลับกลายเป็นว่า มีหลายๆ คนรำคาญเรา โอเคเราก็รับฟัง ถ้าเสียงมันดังไป พี่ต้องโทษหลายๆ คนด้วยที่ความตั้งใจของพี่มันทำให้หลายคนรำคาญ พี่ต้องขอโทษด้วยนะครับ ความตั้งใจของพี่คือไม่มีอะไรเลย หนึ่งอยากให้ลูกค้ามีความสุข หนึ่งพี่อยากให้คนที่ดูไลฟ์ของน้องเจนสามแสนกว่าคนพี่อยากให้คนมีความสุขจริงๆ ในสิ่งที่เราทำเราก็ทำไปมากกว่าที่เราเคยทำด้วย เราก็ล้นไปเพราะอยากให้ทุกคนมีความสุขจริงๆ ประเด็นเเรกคือเสียงดัง พี่ขอจบเนอะ”