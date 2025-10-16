วงการบันเทิงเศร้า สิ้น นาท ภูวนัย พระเอกดังในตำนาน โกโบริคนแรกจอเงิน สิริอายุ 79 ปี

วงการบันเทิงเศร้า สิ้น นาท ภูวนัย พระเอกรุ่นใหญ่ โกโบริคนแรกจอเงิน สิริอายุ 79 ปี
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นข่าวเศร้าวงการบันเทิงอีกครั้ง เมื่อ นาท ภูวนัย พระเอกรุ่นใหญ่ เสียชีวิตอย่างสงบ หลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล สิริอายุ 79 ปี
ทั้งนี้ นาท ภูวนัย โกโบริคนแรกบนจอเงิน เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมาหลายเดือนจากอาการน้ำท่วมปอด โดยลูกสาว ตู่ จารุศิริ โพสต์แจ้งข่าวเศร้าว่า “ปาฏิหาริย์ไม่มีจริง” โดย นาทเสียชีวิตอย่างสงบ สิริอายุ 79 ปี
สำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรม จัดขึ้นที่ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร โดยวันเสาร์ที่ 18 -22 ตุลาคม 2568 พิธีพระราชทานน้ำหลวง & พิธีสวดพระอภิธรรม สำหรับ พิธีพระราชทานเพลิงศพ วันที่ 23 ตุลาคม 2568 เวลา 17.00 น
ภูวนัย โกโบริ คนแรกบนจอเงิน เกิดปี 2489 ชื่อจริง อุดมพร คชหิรัญ จบการศึกษาคณะรัฐศาสตร์ การปกครองจากฟิลิปปินส์ เริ่มชีวิตการแสดงจากแสดงละครการกุศลในปี 2513 เรื่องลาก่อนน่านเจ้า คู่กับบุษราภรณ์ ธีระทรัพย์รองนางสาวไทยปี 2512 แสดงหนังเรื่องแรก แม่ศรีไพร ปี 2514 คู่กับเพชรา เชาวราษฎร์ กำกับการแสดงโดย วิจิตร คุณาวุฒิ ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม จาก ไม่มีสวรรค์สำหรับคุณ (2516)
ผลงานเด่นมีมากมายเช่น คู่กรรม (2516), น้ำเซาะทราย (2516), แด่คุณครูด้วยคมแฝก (2518), ฝ้ายแกมแพร (2518), นายอำเภอใจเพชร (2518), หมัดไทย (2518), ชุมแพ (2520), ทุ่งลุยลาย (25121), แหกค่ายนรกเดียนเบียนฟู (2520),ฯลฯ
เริ่มแสดงละครทีวีเรื่องแรกในปี 2521 ป่าฆาตกร คู่กับมยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช ทางช่อง 3 หลังจากหยุดแสดงหนัง นาทกลับมารับราชการจนเกษียณ ในปี 2549 ตำแหน่งสุดท้ายคือรองผู้ว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นาท ภูวนัย เป็นนักแสดง ผู้กำกับหนัง และข้าราชการ เป็นนักแสดงที่เคยได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ประจำปีพุทธศักราช 2516-2517 จากเรื่องไม่มีสวรรค์สำหรับคุณ คู่กับ ภาวนา ชนะจิตและ ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์และรับราชการ ตำแหน่งสุดท้ายคือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2549 ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ พ.ศ. 2550 ได้ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ เขต 2 ในนามพรรคเพื่อแผ่นดิน แต่ไม่ได้รับเลือก
ชีวิตส่วนตัว นาท ภูวนัย สมรสกับ นิตยา ปานะถึก (คชหิรัญ) เป็นอดีตนางงาม และมีบุตรธิดาด้วยกัน 4 คน บุตรสาวที่เดินตามรอยพ่อเป็นนักแสดงคือ จารุศิริ ภูวนัย ซึ่งเป็นนักแสดงเช่นกัน ปัจจุบันยังมีผลงานทางละครเป็นระยะๆ
ประวัติการรับราชการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
นายอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
นายอำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
นายอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
นายอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
นายอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
ปลัดอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ปลัดอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ที่มา ดาราภาพยนตร์
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง