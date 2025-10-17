หลิง-ออม ในวันที่โตขึ้น รับมือกับคอมเมนต์ได้ดี ต่างเป็นความสบายใจ คอยให้คำปรึกษา
เดินทางมาถึงอีพีสุดท้ายแล้วสำหรับซีรีส์เรื่อง “เพียงเธอ Only You” ล่าสุดวันนี้ (17 ต.ค.) 2 นักแสดงนำหลิงหลิง คอง และ ออม กรณ์นภัส ได้มาโปรโมตซีรีส์ “เพียงเธอ Only You & รักสุดท้าย My Safe Zone” เพื่อเตรียมส่งไม้ต่อให้กับคู่ “ลีน่า-หมิว” ณ ช่อง 3 มาลีนนท์ ทาวเวอร์ โดยทั้งคู่เปิดว่าใจหายมากที่ซีรีส์ใกล้จบแล้ว และชวนแฟนๆ ติดตามตอนจบไปด้วยกัน เผยว่าซีรีส์เรื่องนี้ทำให้ทั้งคู่โตขึ้นยังไงบ้าง โดยเฉพาะออมที่เปิดใจว่ามักปรึกษาหลิงเวลามีดราม่า เพราะอีกฝ่ายให้คำแนะนำที่ทำให้เข้าใจและรับมือได้ดีขึ้น ตอนนี้ทั้งคู่ก็กำลังเตรียมจัดแฟนคอน “HER & HERS LINGORM 1st FANCON” รับรองพิเศษแน่นอน
อีพีสุดท้ายแล้ว?
หลิงหลิง : วันนี้อีพีสุดท้ายแล้ว ก็รู้สึกว่าใจหายนิดๆ และก็อยากให้ทุกคนมาดูกันคืนนี้เพื่อที่จะส่งท้ายเพียงเธอค่ะ
ออม : มาร่วมส่งตัวละครกลับสู่นิยายด้วยกัน อีพีสุดท้ายแล้วเพียงเธอค่ะ
มันจะเข้มข้นมากแค่ไหน?
ออม : คือออมว่ามันเป็นเหมือนบทสรุปมากกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้น ทั้งความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ขัดแย้งกัน การเจ็บไข้ การผ่านเรื่องราวต่างๆ มาด้วยกัน คิดว่ามันค่อยๆ คลายปมมากกว่า เรียกว่าชิลล์ๆ ดีกว่าค่อยๆ แก้ไปด้วยกัน
ช่วยสปอยล์หน่อยได้ไหม?
หลิง : หลังจากที่เราบริจาคไตให้เขาแล้วเราก็จะไม่ได้เจอกันแล้ว มันเกิดการกลับมาเจอกันครั้งแรกมีปัญหาที่พ่อยังไม่ได้แก้ไขว่าเราจะอยู่กันยังไงต่อ คืนนี้มาเฉลยค่ะ
พอเรื่องนี้จบใจหายไหม?
หลิงหลิง : ใจหาย
ออม : เมื่อกี้พี่หลิงพูดว่าจะร้องไห้
หลิงหลิง : พอพูดว่าสุดท้าย ใจหาย ข้างในมีความรู้สึกเยอะมากเลยค่ะ
ออม : เพราะว่าจริงๆ แล้วเราคิดย้อนกลับไปเหมือนเราเพิ่งถ่ายกันเอง มันเพิ่งแป๊บๆ เอง มันก็ออนแล้วก็จบแล้ว คือเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงกันต่อ มันก็เลยใจหาย
จบเรื่องนี้แต่ละคนได้สกิลยังไงบ้าง?
ออม : หลายอย่างนะแบบภูมิต้านทานในทุกเรื่อง ให้เราอดทนทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงาน เรื่องการใช้ชีวิต หรือว่าอยู่กับผู้คน
ในพาร์ตของออมเราโตขึ้นยังไงบ้าง เพราะเรื่องนี้เราถ่ายตอนเราเรียนจบแล้ว?
ออม : เหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วพี่แหม่มกับคุณแม่ก็ช่วยกันจัดการตารางงานอยู่ดี จริงๆ ตอนนี้ก็เรียนปริญญาโทอยู่นะ ถ้าถามว่าโตขึ้นยังไงก็กินกาแฟแล้ว ปกติต้องฝากพี่หลิงสั่งเพราะว่าแม่ไม่ให้กินกาแฟ
หลิงหลิง : น้องเลยต้องแอบกิน แอบในที่นี้คือเหมือนแม่ไม่อยากให้ติดกาแฟ แล้วเวลาน้องง่วงก็จะแอบกระซิบให้สั่งให้ แต่เรื่องนี้น้องสามารถถือกาแฟเข้ากองได้แล้ว
ออม : แม่ไม่อยากให้ติดกาแฟ คือเขามองว่าถ้าติดกาแฟนมขึ้นมามันก็เพิ่มแคลอรี่เนาะ แต่โชคดีที่เราติดกาแฟดำ คือชอบกินกาแฟมาก หนูก็จะกินตอนเช้า ตั้งแต่แม่อนุญาตให้รับประทานกาแฟแล้วก็ชอบกินมากๆ เลยค่ะ
แล้วหลิงต้องซื้อยังไงให้น้อง?
หลิงหลิง : ก็เป็นกาแฟดำ ไม่กินกาแฟนม คือพี่กินคั่วอ่อนแต่น้องกินคั่วกลาง สมมุติว่าถ้าหลิงซื้อมากินน้องก็จะแบบขอกินด้วยนะ หรือถ้าอยู่ในกองก็จะสั่งกองว่าขอกาแฟแก้วนึงหน่อยให้หลิง
ออม : แต่หลิงเอามาวางไว้โต๊ะออม แล้วออมก็จะแอบกิน ก็บอกแม่ว่าของพี่หลิง พอลับตาแม่ก็กระดกแบบไว
สำหรับหลิงพอจบเรื่องนี้เปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง?
หลิงหลิง : มันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มอบประสบการณ์แบบแอ็กชั่นให้หลิง เป็นอีกซีรีส์เรื่องนึงที่ต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจลงไป การทำงานก็เหมือนเดิมสะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆ ถ้าถามว่าเรื่องหน้าบู๊อีกก็ไหว เหมือนเราก็ฝึกร่างกายมาเรื่อยๆ เผื่อมีงานอะไรเราก็พร้อมที่จะรับมือ
หลิงรีวิวออมว่าน้องโตขึ้นยังไงบ้าง?
หลิงหลิง : น้องรับมือกับอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้น จากแต่ก่อนเวลาเห็นคอมเมนต์น้องอาจจะแบบมีความรู้สึกอ่อนไหวบ้าง แต่ตอนนี้เหมือนเริ่มรับได้แล้วเริ่มเข้าใจ ทำความเข้าใจกับอารมณ์ ทำความเข้าใจกับอะไรต่างๆ ที่เข้ามา
ออม : คือปกติเวลาหนูเจอสมมตินะคอมเมนต์เฉยๆ เราไม่รู้จะไปบอกใครเพราะถ้าบอกคุณแม่ก็จะกลัวเครียด เราก็เลือกที่จะมาเล่าให้พี่หลิงฟังคนแรกเวลามีดราม่าอะไรก็แล้วแต่เขาจะรู้คนแรก เขาให้ความสบายใจตรงนั้นกับเราเยอะมาก เขาจะบอกว่ามันเป็นไปอย่างนี้นะเราไม่สามารถควบคุมความคิดคนอื่นได้ถึงแม้ว่าเราจะมีเหตุผลของเรา เขาจะสอนให้เราดีลกับสิ่งเหล่านี้ได้ สิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา เขาให้เราเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้นะ
หลิง : เหมือนหลิงเป็นคนที่ยืนอยู่บนความเป็นจริงมากกว่าการเข้าข้างใครซักคน จะเป็นคนรับฟังมากกว่า น้องออมก็ปรึกษาตลอดมีอะไรก็จะโทรมาหรือทักมาปรึกษาตลอด
ออม : ทุกเรื่องเลย
แล้วออมจัดการยังไง?
หลิงหลิง : น้องออมก็มีระเบิดออกมาบ้าง
ออม : ระเบิดในที่นี้ไม่ได้เป็นในทางโมโหอาจจะแบบ อย่างเช่นระเบิดอารมณ์ Sad ระเบิดอารมณ์โมโห ไม่ได้รุนแรงอย่างนั้นนะ
หลิงหลิง : หลังจากนั้นน้องก็สามารถคิดได้แหละ
ออม : เราก็โตขึ้น เราก็เสริมสร้างความมั่นใจในตัว วิธีการอยู่อย่างนี้มันเป็นยังไง ต่อให้ ณ วินาทีนั้นเราไม่มั่นใจแค่ไหน หรือว่าตื่นเต้นอะไรก็แล้วแต่ มันก็คือการที่เราต้องรวบรวมความมั่นใจกลับมา ต่อให้เราจะเจอเรื่องก่อนหน้านี้อะไรมาก็ตาม จัดสรรความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตาม
ทุกวันนี้มีภูมิคุ้มกันยังไงบ้าง?
ออม : เป็นเรื่องๆ ไปดีกว่า แล้วแต่เรื่องไป ค่อยๆ แก้กันไป
พอเรื่องนี้จบแล้วหลิงออมมีแพลนยังไงต่อ?
หลิงหลิง : ก็ต้องติดตาม รู้แค่ว่าตอนนี้ก็จะมีแฟนคอนเร็วๆ นี้ ที่เรายังเวิร์คกันต่อ ซ้อมอยู่ แต่ก็ต้องรอติดตามว่าหลังจากแฟนคอนมีอะไรอีกมั้ย แต่ก็ยังเจอเราตามอีเวนต์ที่เขาให้เราไปได้
ความรู้สึกแฟนคอนเป็นยังไงบ้าง?
ออม : มันใหญ่มากเลย 10,000 กว่าที่นั่ง HER & HERS LINGORM 1st FANCON มันเป็นอะไรที่เหนือการคาดหมายเรามากๆ ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้แสดงในอิมแพ็ค ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะมีคนรู้จักเยอะขนาดนี้ ต้องขอบคุณทุกคนที่ทำให้เรามาอยู่จุดนี้ได้โดยที่เราเป็นตัวเองได้ โดยที่เราไม่สูญเสียความเป็นตัวเอง แล้วมันทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานแบบนี้
หลิงหลิง : ช่วงนี้ก็ซ้อมทุกวัน ทั้งซ้อมทั้งเรียนทั้งวันเลย เตรียมแฟนคอนอยู่
สปอยล์นิดนึงว่าจะเห็นอะไรบ้าง?
หลิงหลิง : แค่หลิงเต้นก็ตื่นเต้นแล้ว เมื่อกี้พี่หนุ่มบอกว่าอยากเห็นหลิงเต้นมาก 10,000 คนเห็นเราเต้นแน่นอน เราอาจจะมอบประสบการณ์แบบคอมเมดี้หรือมอบประสบการณ์แบบประทับใจก็ได้ ไม่มีใครเดาได้ ต้องเรียกว่าใครที่อยู่ที่นั่นแฮปปี้แน่นอน
ออม : มีออมเต้นออมร้อง แล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษเยอะแยะเลย เวรี่เฟมัส เชื่อว่าทุกคนสามารถร้องเพลงตามพวกเราได้แน่นอนทุกเพลง
สุดท้ายฝากปีหน้าทุกคนได้เจอหลิงออมอีกแน่นอน?
ออม : จริงหรอ
หลิงหลิง : ก็นั่นแหละ ตามที่พี่เขาพูดเลยค่ะ เจอกันนะคะปีหน้าในฐานะอะไรไม่รู้
ออม : เจอกันตามงานก็ถามได้