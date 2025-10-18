อาโป จ่อปล่อย 2 โปรเจกต์ใหญ่ เชื่อทุกคนจะต้องเซอร์ไพรส์ มั่นใจ‘หนังที่ยังไม่ตั้งชื่อ’ ได้ฉายแน่

‘อาโป ณัฐวิญญ์’ จ่อปล่อย 2 โปรเจกต์ใหญ่ เชื่อทุกคนจะต้องเซอร์ไพรส์ มั่นใจ‘หนังที่ยังไม่ตั้งชื่อ’ ได้ฉายแน่
ฮอตและปังอย่างต่อเนื่องจริงๆ สำหรับหนุ่ม อาโป ณัฐวิญญ์ ที่ล่าสุดเจ้าตัวมาร่วมงาน KING POWER 36th ANNIVERSARY DELIGHTS & SURPRISES 2025 ณ คราวน์ เอเทรียม คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ก็ได้อัพเดตผลงานใหม่ให้ฟัง ซึ่งขอบอกเลยว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่เซอร์ไพรส์แฟนๆ อย่างแน่นอน โดยหนุ่มอาโป เผยว่า
“ช่วงนี้งานอื่นก็พักอยู่เพื่อเตรียมตัวทำอีกสองโปรเจ็กต์ใหญ่ แต่ต้องรอติดตามว่าเป็นโปรเจ็กต์อะไร เชื่อว่าได้ร่วมงานกับคนที่ทุกคนจะต้องคิดว่า โอ้โห เซอร์ไพรส์ที่อาโปได้ร่วมงานกับคนนี้ ก็คือเป็นคนไทยนี่แหละ แต่ว่าเซอร์ไพรส์เลยแน่ๆ
แต่ว่าตอนเนี่ย เซอร์ไพรส์สุดก็ต้อง “ตี๋ใหญ่ฤกษ์ดาวโจร” ที่ออนแอร์ใน Netflix มากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก อันนี้ไม่ได้เล่า แต่อวด คือเพิ่งปล่อย TEASER เชื่อไหมว่าปล่อยมาเมื่อวานตั้งแต่บ่ายหนึ่งจนถึงห้าโมงเย็น ผมนั่งอยู่ตรงโซฟาไม่ไปไหน คือมันเจ๋ง เจ๋งมากพี่อุ๋ย นนทรีย์ เขาเจ๋ง แล้วเขาทำกับ Netflix อีก 190 ประเทศทั่วโลก ภูมิใจ
คือเวลาที่ดูหนังโจร หลายคนถามว่าจะได้อะไร คุณธรรมจะเป็นยังไงเอาไว้ก่อน เอาความสนุกสนุกก่อน คุณธรรมค่อยว่ากันใหม่ แต่รู้ว่าตี๋ใหญ่เขาอาจจะไม่ได้หนีคนเดียว อาจมีเพื่อน ส่วนท่ายิงปืนก็ฝึกในกระจก ตื่นมาก็ลุกมาหากระจกเลย ฝึกเอง
หลายคนถามว่าเวอร์ชั่นนี้ทำไม แว่นเป็นสีเหลือง คือทำไม ไม่ได้เหรอ เวลาผ่านมานานแล้ว แว่นตามันอาจจะผ่านการใช้งานนานก็จะเฟดเป็นสีเหลือง ล้อเล่น คือเลือกเหลืองขึ้นมาเพราะรู้สึกว่าเราต้องอัพเกรด เพราะว่าพี่อุ๋ยเขาอยากเล่าในแบบใหม่
แต่บอกว่าตี๋ใหญ่ใน 2025 มันดูสะอาดไปหรือเปล่า ไม่โทรม แต่มีน้ำล้างได้ คือไม่แน่ใจนะว่าขายหล่อไหม แต่ว่าเราขายเท่เพราะว่าพี่อุ๋ย ทั้งเรื่องก็จะเป็นสายเท่หมดเลย ก็คือตี๋ใหญ่ดูแลตัวเอง จะได้ดูวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 มากกว่า 190 ประเทศทั่วโลกใน Netflix
แล้วก็เร็วๆ นี้ก็จะมีหนังที่ไม่มีชื่อเรื่อง ถ่ายเสร็จแล้วแต่ยังไม่มีชื่อเรื่อง (อันนี้ก็คือติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ เราก็เลยตั้งชื่อเรื่องกันไม่ได้ใช่ไหม ?) คือผมว่าจริงๆอ่ ะ ทุกอย่างมันชัดเจนแล้ว แต่แค่มันแล้วแต่มุมมองคน แต่คิดว่าทีม be on cloud ก็คงยึดหลักกฏหมายเป็นหลัก
ส่วนตัวเราไม่นอยด์เลย เราตื่นเต้นมากกับเรื่องนี้ คือไม่เคยประสบกับตัว ก็รู้สึกว่าเจ๋ง เรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับเรา คือต้องให้พี่ปอนด์แล้วก็บริษัท be on cloud เขาไปพูดคุย เราเป็นผู้ดู ก็สนุกอยู่แล้ว แต่มันก็เกิดขึ้นได้ ต่างคนต่างมุมมอง
เจอปัญหาแบบนี้แล้วมีปัญหาก็รู้สึกว่าเจ๋งดี เราก็มองปัญหาให้มันสนุกสนาน ก็เรามองให้มันเป็นสิ่งที่มีความสุข บวก และให้ทุกอย่างมันผ่านไป คิดว่าทุกคนมันก็ต้องมีกำลังใจในการเดินต่อ ก็เหมือนพี่ปอนด์ เขาเล่าให้ฟังว่าทุกคนในทีมอ่ะ ในวันที่เกิดเรื่องขึ้น ทุกคนเขาก็จะมีความกังวลใจ ทางพี่ปอนด์และทีมทุกคนเขาก็พยามเชียร์ บอกว่าไม่เป็นไร ทุกอย่างจะดี เพราะทุกคนอยู่ด้วยกำลังใจ การคิดบวก ก็คิดว่าทำให้พวกเราได้เดินไปอย่างมีความสุขไม่ว่าจะทำยังไง
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไร มันจะมีความกังวลว่าจะทำได้ไหม แต่ทุกอย่างก็จะผ่านไป ไม่เป็นไร ช่วงนี้ก็ไปดู “ตี๋ใหญ่ ฤกษ์ดาวโจร” ใน Netflix ก่อนละกัน แต่เรื่องนั้นยังไงก็ได้ฉายแน่นอน มั่นใจ แค่ชื่อเรื่องยังไม่รู้ ต้องรอติดตาม
ส่วนการถ่ายทำเรื่องที่ยังไม่มีชื่อ ที่ผ่านมาเหนื่อยมากนะ เพราะว่าบทมันละเอียดอ่อน เชื่อว่าทุกคนก็จะเซอร์ไพรส์ในบทของโป ของอิงฟ้า ของฟรีน แล้วก็ของพี่เจษ คือทุกอย่างมันใหม่มาก แล้วเรื่องนี้มันก็เป็นการเล่าเรื่องในแบบที่ ไม่เหมือนบุปผา คือมันไม่มีอะไรเกี่ยวเนื่องกันเลย มันไม่ใช่เรื่องเดิม ไม่ใช่เลย ทุกอย่างคือเนื้อเรื่องใหม่ วิธีการเล่าเรื่องก็แบบใหม่ เรื่องทุกอย่างใหม่หมดเลย (แล้วที่อัพเดตกับพี่ปอนด์ คิดว่าจะได้ดูกันเมื่อไหร่ ?) ต้นปีหน้าแหละ ”
อย่างก่อนหน้านี้เราเคยบาดเจ็บมาก่อน แล้วเรามาทำงาน เราดูแลตัวเองยังไง ?
“นอนครับ นอนแล้วก็กินเยอะๆ ออกกำลังกายบ้าง กายภาพต่างๆ นานา คือตอนนี้กายภาพอยู่แล้ว การกายภาพจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเรื่องไม่ดีนะ มันเป็นการที่ทำให้เราได้ศึกษาร่างกายว่าเราสามารถใช้ร่างกายได้มากขนาดไหนหรือเท่าไหน คือพอเมื่อก่อนก็รู้สึกว่าร่างกายตัวเองมันฟื้นฟูช้ากว่าเด็ก แต่ว่าคือตอนนี้สุขภาพดีมาก ทุกอย่างดี แฮปปี้ครับ แต่ขามันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เราแค่ใช้มันอย่างระมัดระวัง ก็คือผาดโผลนได้แต่ยังแต่ต้องมีสติหน่อย คงจะบ้าเหมือนตอนเด็กๆไม่ได้แล้ว“
แฟนคอนฯ shine ไปถึงไหนแล้ว?
“กำลังจะประกาศแล้วว่าจะไปที่ไหนบ้าง แฟนจีนก็ถามว่าจะมีที่จีนไหมมีแน่นอน ที่ไทยก็มีแน่นอนเร็วๆนี้ หลายคนบอกว่าทำไม ในเรื่อง shine เป็นอย่างโน้นอย่างนี้อย่างงั้น ไปรอดูในแฟนคอนฯ รับรองว่าทุกคนจะอิ่มเอม มันจะปังแน่นอน“
งานต่างประเทศ?
“แล้วเราจะกลับมาบินอีกรอบหนึ่ง แล้วจะไปงานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เร็วๆ นี้ น้องโปจะไปงานแอลกอฮอล์นะครับ ผมโตเป็นหนุ่มแล้วนะ (หัวเราะ)“
มีสินค้าตัวไหนยังไม่เข้าอีกบ้าง?
” โอ้ย หิวน้ำจังเลย คอแห้ง เข้าได้นะ อากาศร้อนจังเลยวันนี้ เปิดแอร์หรือยัง ? ง่วงจัง เครื่องดื่มชูกำลัง (รถ?) เออ วันนี้ต้องนั่งรถตู้ อยากจะลองขับ(หัวเราะ)“