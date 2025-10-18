‘อีซอนบิน’ นำทีมสาวออฟฟิศ 3 เจนแกร่งพุ่งทะลุกราฟ ใน “To The Moon ไปให้สุด แล้วหยุดที่ดวงจันทร์”
จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อสาวออฟฟิศสุดแสนจะธรรมดา เตรียมพุ่งทะลุสู่ดวงจันทร์ ไปกับโลกแห่งคริปโทที่จะพลิกชีวิตพวกเธอ เตรียมพบกับซีรีส์โรแมนติก-ดราม่าที่จะมากระแทกใจหนุ่มสาววัยทำงาน เมื่อยุคสมัยใหม่นี้ ชีวิตของชาวออฟฟิศ เอาแน่เอานอนไม่ได้ และเต็มไปด้วยความเสี่ยง ใน “To The Moon ไปให้สุด แล้วหยุดที่ดวงจันทร์” ผลงานที่รวมตัว 3 นักแสดงหญิงจาก 3 เจนที่ต่างพราวเสน่ห์และจัดเต็มฝีมือการแสดง ทั้ง อีซอนบิน จากอีกหนึ่งซีรีส์ขวัญใจวัยทำงานอย่าง Work Later, Drink Now ประกบนักแสดงตัวแม่ รามีรัน จาก The Good Bad Mother และ Reply 1988 แทคทีมนักแสดงรุ่นใหม่ไฟแรง โจอารัม จากซีรีส์ The Auditors
ซีรีส์เล่าเรื่องราวของ “ดาแฮ” สาวออฟฟิศแห่งแผนกการตลาด ของบริษัทขนมยักษ์ใหญ่ที่เหนื่อยหน่ายกับชีวิต เพราะถูกหัวหน้ากดขี่ ไม่เป็นที่ปลาบปลื้ม และได้คะแนนประเมินระดับปานกลาง มาแบบ 3 ปีซ้อนแล้ว เช่นเดียวกับ “อึนซึง” พนักงานรุ่นใหญ่ที่เป็น เดอะแบก แห่งแผนกขาย ที่ถ้าไม่มีเธอ แผนกนี้คงล่มจมไปนานแล้ว แต่เพราะการประเมินอย่างไม่เป็นธรรมของเบื้องบน ทำให้เธอต้องทนได้คะแนนประเมินแค่ปานกลางเช่นเดียวกัน ซึ่งเธอเป็นคนที่มุ่งหากำไรจากการลงทุนอย่างไม่ละลด บริษัทจะไม่สนเธอ ไม่เป็นไร เธอยังมีไม้ตายจากพอร์ตคริปโท เธอจึงได้ชวน “ดาแฮ” มาร่วมลงทุนไปพร้อมกัน และได้ “จีซง” น้องเล็กผู้สดใส แสนจะอินเลิฟกับความรัก แต่ต้องมาจมปลักกับความทุกข์เรื่องงาน เข้ามารวมแก๊งพุ่งทะยานสู่ดวงจันทร์ ทำแจ๊กพ็อตให้แตกไปพร้อมกัน
นอกจากนักแสดงหญิง 3 รุ่น ที่จะมาวุ่นป่วนกับออฟฟิศและคริปโทแล้ว ยังได้พระเอกสุดฮอตอย่าง คิมยองแด จากซีรีส์ Shooting Stars และ The Penthouse มาโปรยเสน่ห์ขั้นสุด ในบท “ฮัมจีอู” กรรมการบริษัทที่ดาวรุ่งพุ่งแรง เขาคือผู้อำนวยการแผนกบิ๊กดาต้า ที่ทั้งหล่อ อายุยังน้อย และประสบความสำเร็จสุดๆ เมื่อเทียบกับคนหนุ่มวัยเดียวกัน แม้ภาพลักษณ์จะแสนเพอร์เฟ็กต์ แต่อันที่จริงแล้วเขากลับไม่มีความสุขในชีวิต และเมื่อได้พบกับ ดาแฮ ความฝันของเขาจึงเริ่มกลับมาอีกครั้ง โดยซีรีส์นั้นได้ดัดแปลงจากนิยายขายดีของ จางรยูจิน ภายใต้ผลงานการกำกับของ โอดายอง ผู้กำกับจากซีรีส์ Oh! Master
แฟนซีรีส์เกาหลีต้องห้ามพลาด “To The Moon ไปให้สุด แล้วหยุดที่ดวงจันทร์” อัพเดตตอนใหม่พร้อมซับไทย ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 19.00 น. สตรีมได้แล้ววันนี้ที่ Viu เท่านั้น