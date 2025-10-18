เจนิส เปิดประมูลชุดเดรสสีชมพูในตำนาน ช่วยคนชรา แจงดราม่าซ้อนมอ’ไซค์ไม่สวมหมวกกันน็อก

‘เจนิส’ เปิดประมูลชุดเดรสสีชมพูในตำนาน ช่วยเหลือคนชรา แจงดราม่าซ้อนมอ’ไซค์ไม่สวมหมวกกันน็อก
หลังจากที่นักแสดงสาว เจนิส เจณิสตา ได้เผยคลิปที่เจ้าตัวสวมชุดนอนเดรสซาตินลูกไม้สีชมพูนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปร่วมงานๆ หนึ่ง ซึ่งความสวยออร่าของเจ้าตัวก็กลายเป็นที่พูดถึง จนเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ ทำเอาคนดังแห่คัฟเวอร์ตามกันเพียบ ขณะที่อีกมุมหนึ่งนักแสดงสาวกลับโดนดราม่าในเรื่องที่ไม่สวมหมวกกันน็อก ล่าสุดเจอเจนิส มาร่วมงาน The Viral Hit 2025 (Thailand Spotlight Awards) ณ โรงละคร Calypso เพื่อรับรางวัล ก็ได้เปิดใจถึงคลิปสุดไวรัล พร้อมทั้งแจงดราม่าไม่สวมหมวกกันน็อกว่า
“จะบอกว่าใครที่เสพสื่อของเจน มันมีบางอย่างที่เยาวชนไม่ควรดูก็อยากที่จะฝากช่องทางนี้ ว่าตักเตือนบุตรหลานของท่าน แล้วก็มองคอนเทนต์เป็นเรื่องบันเทิง เราไม่ได้จะเป็นตัวอย่างที่ดีของใคร แต่เรารู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่ ขอแค่อย่างเดียวไม่เบียดเบียนคนอื่น เป็นคนดีก็พอ แม่แม่ชาวโซเชียลสอนเจนิสมาแบบนี้”
ชุดนอนที่ไม่ได้นอนซ้อนมอเตอร์ไซค์เป็นไวรัลมาก?
“นั่นไม่ใช่ชุดนอนนะคะ มันคือแบรนด์แฟชั่นที่กำลังเป็นแฟชั่นอยู่ตอนนี้ มันคือชุดนอนสลิปเดรสซาตินลูกไม้ จะบอกว่าวันนั้นมันรีบมากฉุกละหุกมาก ตอนนั้นมันอยู่หน้าห้าง ใกล้จะถึงแล้ว แต่ว่ารถติดมันขยับไม่ได้สักที ติดอยู่ตรงนั้นประมาณ 30 นาที ก็ตัดสินใจลง อีกประมาณ 400 เมตรนั่งมอเตอร์ไซค์ไป ผู้ช่วยก็ติดตามไปด้วย
ไม่คิดว่ามันจะเป็นไวรัลขนาดนี้ หนูก็ใช้ชีวิตธรรมดาแบบนี้ หนูทำอะไรตื่นขึ้นมาหนูก็ถ่ายคลิปแล้ว ผู้ช่วยนางก็ไม่เคยเห็นมุมนี้เพราะว่าเราอยู่กันแต่บนรถตู้ แต่ไปวันนั้นรถติดมันเป็นเหตุสุดวิสัย เขาก็เลยถ่าย ก็เลยลง ตื่นมาก็งงเลยค่ะ”
ตื่นมาแล้วต้องสวยอย่างเจนนิส?
“ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะ หนูไม่ได้สวยมากคนอื่นสวยกว่าหนูเยอะแยะค่ะ (แต่มีหลายคนก็อปปี้เป็นเรา?)เห็นพี่ปิงปอง และอีกหลายเพจเห็นดารา พี่แตงโม พี่กระเทยไทยทำถึงมาก ชอบมาก รักนะคะ ขอบคุณมาก รู้สึกดีใจ ที่ถูกค้นพบ ชุดสีชมพูในตำนาน”
แต่มันก็มีดราม่าตามมาเหมือนกัน?
“เลยอยากแถลงว่ามันไม่ใช่ชุดนอนนะคะ ช่วงนี้แฟชั่นเดรสซาตินกำลังมา แล้วก็เยาวชนที่ดูอยู่ไม่แนะนำให้ทำตาม และยังมีอีกหลายหลายเรื่องอย่างเช่น หมวกกันน็อกต้องสวมใส่ อันนี้ผิดจริงๆ ต้องขอโทษจริงๆ นะคะด้วยเหตุสุดวิสัยและความรีบ ด้วยความที่เราไม่ค่อยได้นั่งด้วย พี่เขาก็ไม่ได้หยิบยื่นมาให้ แล้วเรารีบ ใจเราไปถึงที่แล้ว
เยาวชนไม่ควรทำตามนะคะ นั่งรถมอเตอร์ไซต์ต้องใส่หมวกกันน็อกทุกครั้ง อันนี้เราผิดจริงๆ เราต้องขอโทษ ซึ่งตอนนี้คลิปมันค่อนข้างที่จะไปไกลแล้ว อยากใช้ช่องทางนี้ส่งต่อไปถึงเยาวชนว่ามันไม่ถูกต้อง”
ได้เข้าไปอ่านในคอมเมนต์แล้วมีข้อความใดที่ตำหนิรุนแรงไหม?
“หนูไม่ค่อยได้เข้าไปดูดราม่าอะไรเท่าไหร่ หลักๆ จะเป็นเรื่องของการคุกคามทางเพศ อย่างเช่นเรื่อง เบาะรถ อยากให้นึกถึงใจคนที่คนที่คุณพิมพ์ถึงเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเป็นน้องสาวได้ไหม
หนูไม่ได้รู้สึกโกรธ ต่อให้เบาะแล้วยังไง ตัวหนูอยู่นี่ หนูยังปลอดภัย หนูเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เซฟของตัวเองอยู่แล้ว แค่ไม่อยากให้ผู้หญิงหลายคนที่กำลังเป็นสาวเป็นวัยรุ่นต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
หรืออาจจะคอมเมนต์ด้วยความบันเทิงแต่ว่าเยาวชนที่เข้ามาอ่าน วุฒิภาวะยังไม่ถึง เขาอาจจะเอาไปทำตามได้ เราก็รู้สึกว่าการพิมพ์มันเป็นการชี้นำอย่างหนึ่ง รู้สึกว่าก่อนพิมพ์ก็ควรจะคิดสักนิดได้ไหม มองว่าเป็นบุตรหลานของท่านดู”
ได้ยินว่าชุด สลิปเดรสซาตินลูกไม้ ที่เป็นไวรัลอยู่ตอนนี้เราจะเอามาประมูล?
“วันนี้ขอแถลงอย่างเป็นทางการว่าชุดสีชมพูที่เป็นไวรัลในวันนั้น เจนิสคงไม่ได้มีโอกาสได้ใส่แล้ว วันนี้เห็นโอกาสว่าอยากสร้างรายได้ให้กับมูลนิธิคนชราที่ถูกทอดทิ้ง
หนูจะนำเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่หักค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นเพื่อมอบให้กับมูลนิธิคนชรา เนื่องจากว่าอีกประมาณ 10 ปีข้างหน้าจะเกิดแซนด์วิชเจเนอเรชั่น เพราะฉะนั้นตอนนี้อยากให้โฟกัสถึงคนชราที่ถูกทอดทิ้ง ซึ่งมีหลายมูลนิธิมากที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือสนับสนุน
เพราะฉะนั้นวันนี้ชุดสีชมพูที่เจนนิสสร้างตำนานไว้ จะมีการนำมาประมูลวันนี้ ภายใน 24 ชั่วโมง ทาง เฟซบุ๊กของ พี่เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่นเขาไลฟ์สด และวันนี้ตอนสามทุ่มจะเริ่มในช่องทางต๊อกต๊อก ยังไงก็ไปร่วมทำบุญด้วยกันนะคะ เดี๋ยวมาโชว์สลิปแปะแน่นอนค่ะ”