‘เอวา ปวรวรรณ’ ลั่นอยากได้ผู้ชายมาเปย์บ้าง เผยสเปกไม่ต้องรวยกว่า ขอแค่เป็นคนดี
ทำเอาหลายคนต่างคอยจับจ้องเรื่องหัวใจของคุณหนูหมื่นล้าน เอวา ปวรวรรณ วีระภุชงค์ กันอย่างมาก หลังจากที่เจ้าตัวกลับมาโสดอีกครั้ง ล่าสุดเอวาได้มาออกรายการแฉ งานนี้พิธีกรดัง มดดำ คชาภา ก็ได้ถือโอกาสสอบถามรื่องหัวใจของเอวาว่าตอนนี้มีแฟนใหม่หรือยัง? โดยเอวาเผยว่า
“ตอนนี้ยังไม่มีแฟนใหม่ แต่ก็มีคนคุยๆ บ้าง ยอมรับเคยโดนหลอกตอนเด็ก แฟนเอาบัตรเครดิตไปเติมเกมส์ แต่เค้าโป๊ะจนเลิกกัน ถ้าถามว่าโดนหลอกบ่อยไหม ถ้าเรื่องเงินคือคนนั้นคนเดียว แต่จะมีแบบไม่ได้เดตกับคนที่มีฐานะมาก เวลาคบกัน หนูจะเป็นคนจ่ายมากกว่า เช่นเวลากินข้าวหนูก็จะเป็นคนจ่าย หนูก็อยากได้คนที่จ่ายให้หนูได้บ้างเหมือนกัน (หัวเราะ) จ่ายมากกว่าตลอดเลยอ่ะ
คือหนูไม่ได้หวังแค่ฐานะทางบ้านเท่าๆ กันเพราะมันค่อนข้างยาก แต่ก็อยากได้คนที่เปย์หนูได้บ้าง ดูแลหนูได้บ้างประมาณนั้น เพราะฉะนั้นผู้ชายที่เข้ามาไม่จำเป็นต้องรวยกว่าหนู แค่ขอให้เขาเป็นคนดี หนึ่งคืออยากให้มีอาชีพที่มั่นคง ดูแลหนูได้บ้างแต่ไม่ทั้งหมดก็ได้ เดี๋ยวหนูจ่ายมากกว่าก็ได้ไม่เป็นไร เพราะมันเป็นอย่างงั้นตลอดอยู่แล้ว”