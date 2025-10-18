เกิดมาเพื่อฆ่า ‘ทาทา ยัง’ เปิดใจหลังควง ‘น้องเร’ ขึ้นเวทีคอนเสิร์ต เมินชาวเน็ตวิจารณ์ลูก
หลังจากที่ ทาทา ยัง หรือ อมิตา ทาทา ยัง อดีตสาวน้อยมหัศจรรย์ ได้ควงลูกชาย น้องเร ขึ้นเวทีคอนเสิร์ต ล่าสุด ทาทา ยัง มาเป็นแขกรับเชิญในรายการ คุยแซ่บshow ก็ได้เปิดใจถึงโมเมนต์ดังกล่าว พร้อมเผยเหตุผลที่ลดน้ำหนัก รวมถึงเปิดสถานะหัวใจโสดหรือไม่โสด?
คนว้าวกับน้องเรมาก?
“ขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูเร ตอนนี้เร 9 ขวบแล้วค่ะ”
ล่าสุดทำไมอยู่ดีๆ ไปอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตได้?
“ทุกคอนเสิร์ตเขาจะถามอยู่แล้ว ว่าครั้งนี้เขาต้องขึ้นไปให้ดอกไม้มั้ย พอเราเห็นว่าครั้งนี้เขาเริ่มรู้เรื่องแล้วก็เลยถามว่าเรอยากขึ้นไปให้ดอกไม้แม่มั้ยล่ะ เขาบอกว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ เราก็แอบตกใจ พอถามว่าแล้วเรอยากทำอะไร เขาบอกว่าเขาอยากเต้น ทุกครั้งเรจะเป็นตัวแทนของครอบครัวเอาดอกไม้ไปให้ แต่ครั้งนี้เขาบอกว่าเขาเต้นได้นะ ก็เลยบอกว่าเรนี่เวทีอิมแพ็ค ด้วยเวลากระชั้นชิดมาก ตอนอยากทำไม่มีคนไง คนยังไม่เข้า เขาบอก 4 วันก่อนโชว์ ทางแกรมมี่ก็คอนเฟิร์มมา 2 วันก่อนโชว์ เท่ากับเรไม่มีเวลาซ้อมเลย นี่ก็คือสดจริงๆ ทาพยายามบอกเขาตลอดเวลา คนอื่นเขาต้องซ้อม พี่เรต้องให้เขาเลยนะ เพราะพี่เรมาทีหลัง”
เป็นคอนเสิร์ตมาราธอนมาก 7 ชั่วโมง เห็นว่าเพลงรบกวนมารักกัน เขารีเควสต์เองอยากเต้นกับคุณแม่?
“ใช่ เขาอาจคิดว่าเขาสบายตัวในการเต้นเพลงนี้ เพราะเขารู้จักเพลงนี้ดี แต่จริงๆ เขาเต้นได้หลายเพลง แต่เลือกเพลงนี้ด้วยท่าเต้น จังหวะ เขาบอกเขาชอบชุดแดนเซอร์อยากใส่ด้วย”
พอลงจากเวที เขาว่ายังไง?
“จะเป็นกระแสหลังคอนเสิร์ตซะมากกว่า เขาถามว่าคนดูเขาเยอะมั้ย เขาอยากรู้ว่ากระแสไวรัลในโลกโซเชียลดูเขาเยอะมั้ย นางอยากรู้ว่าคนดูนางเยอะมั้ย เราก็ตอบตอบว่าเยอะนะ แต่ก็เยอะจริงๆ”
ในฐานะคุณแม่เป็นศิลปิน ให้คะแนนผลงานครั้งนี้ของลูกยังไง?
“ทาว่าก็มาตรฐาน 4 วันที่ทำได้ ถ้ามีต้นทุนที่รู้จักเพลงนี้อยู่แล้ว แต่ว่าดิฉันก็เป็นพวกเปย์บ้านโป่งราชบุรี (หัวเราะ) ก็อยากให้เขามีเวลามากกว่านี้ ถ้าเป็นไปได้ ก็ภูมิใจในตัวลูกมากๆ ทาว่าเรื่องที่ภูมิใจที่สุดคือการขึ้นไปอยู่กับคนดูเยอะๆ ตอนเราพูด เราพูดได้ แต่เวลาจัดการความรู้สึกของความตื่นเต้น น้อยคนที่จะจัดการได้ง่ายดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ถามว่าเขาตื่นเต้นมั้ย เขาตื่นเต้นนะ มี Behind The Scene นางจะมีอาการนิดหน่อย”
เขาพอใจกับผลงานตัวเองมั้ย?
“อันนี้ทาไม่ได้ถาม แต่ถ้าถามเขา เขาก็จะตอบว่าเอาที่แม่รู้จักลูกเนอะ ทาว่าเรทำได้ดีกว่านี้ ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะ แต่คิดว่าเขาค่อนข้างรู้ จากรอบแรกกับรอบที่สองต่างกัน รอบนี้เขาเดินหมุนช้าไป เขามีการแก้ไขเรื่องบล็อกกิ้ง รอบแรกกับรอบสองไม่ได้เหมือนกัน ทารู้สึกว่าเขาไม่ได้ขึ้นไปงั้นๆ เขาเช็กงานตัวเองและแก้ไข”
คิดว่าเขาติดใจมั้ย?
“น่าจะติดค่ะ (หัวเราะ) มีถามว่าเมื่อไหร่มีอีก ขึ้นไปได้อีกหรือเปล่า ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอดูแล้วกัน แต่แม่จะมาเสนองานเรเนิ่นๆ แล้วกันนะลูก”
จะผลักดันเขาเป็นศิลปินมั้ย?
“ทารู้สึกว่าชีวิตของเรเป็นชีวิตของเร เรอยากทำอะไรทาสนับสนุนทุกอย่าง ทาไม่อยากให้เรต้องคาดหวังว่าเรจะเป็นอะไรในชีวิต หรืออยากเป็นเหมือนทา อยากให้เรตัดสินใจด้วยตัวเอง ไม่อยากชี้โพรงให้กระรอก วันนี้เขาอาจสนุกก็ได้ แต่ใครจะรู้อีก 10 ปีหลังจากนี้เขาจะอยากเป็นอะไรก็ไม่รู้ การเป็นลูกดาราไม่ได้ง่าย ความกดดันสูง และความคาดหวังสูง ทั้งที่เขาเป็นลูก ไม่ใช่ดารา”
วันออกมาสัมภาษณ์สื่อเขาไม่ตายไมค์ เขาเป็นธรรมชาติและรับมือได้ ทุกอย่างกลายเป็นมีมไปหมด เกิดอะไรขึ้น ทำไมวันนั้นมายืนอยู่หน้าสื่อด้วยกัน?
“วันนั้นเป็นงานแถลงข่าวของมารายห์ แครี่ เรก็ไปยืนกับทารอแม่อยู่ข้างๆ เขาก็มาแอบดู ว่าน้องโตมากเลย เอาน้องมาสัมภาษณ์ได้มั้ย เราก็ขออนุญาตเขาก่อนเพราะนี่คือเขาไม่ใช่เรา ทาก็บอกว่าพี่ๆ เขาอยากคุยกับเรนะ ไมค์เยอะขนาดนี้ จะเจอคำถามอะไรก็ไม่รู้ เรพร้อมหรือเปล่า เขาก็บอกว่าโอเค แล้วก็เข้ามายืน เป็นอะไรที่ทาว้าวเพราะไม่มีการเตี๊ยมกันเลย ไม่มีการบรีฟสคริปต์ว่าวันนี้เราจะมาคุยกัน 1 2 3 4 5 เรื่องอะไรบ้าง แล้วมันธรรมชาติค่ะ”
หลังจากเป็นมีม เขาดูตัวเขาแล้วว่ายังไงบ้าง?
“เขาไม่ว่าอะไร แต่เขาบอกว่าเห็นมั้ยสิ่งที่เรทำมันไวรัล มันเป็นมีมไปเลย แล้วคนก็บอกว่าเขาเกิดมาเพื่อ ฆ่าทาทา ยัง วันนี้ก็เห็นด้วยว่านางเกิดมาเพื่อฆ่าดิฉันจริงๆ”
คลิปเต้น คลิปรำ ถูกแชร์ในติ๊กต็อก ซึ่งรำเป็นสิ่งที่คนเซอร์ไพรส์มาก รำโขนที่มาที่ไปคืออะไร?
“เรเป็นเด็กที่เขาคล้ายทามาก ตอนเด็กเวลาทาสนใจอะไร ต้องมีเรื่องราวกับเรื่องราวนั้นๆ เหมือนเราชอบละครเรื่องนึง มันเป็นหนังผี หรืออะไร พอเป็นเรื่องรำ เรื่องเต้น เขาก็ชอบไปอ่านประวัติ เขาไม่ได้ชอบแค่ของไทยนะคะ เขาชอบของบาหลีที่น่ากลัวหน่อย เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราได้ไปดูบัลเลต์ โอเปร่า เขาชอบอะไรสายมิวสิเคิลหมดเลย ตอนเด็กทาก็เริ่มจากบัลเลต์ แจ๊ซมาก่อน ทาว่าทุกคนจะหาเวย์ของตัวเองไปได้เอง เขาก็ชอบอะไรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ มีคำพูดนึงที่ฟังจากลูกแล้วรู้สึกประทับใจ เขาบอกบางอย่างสมัยนี้มาแล้วไปง่าย แต่อย่างนี้มีเรื่องราวให้เรากลับไปค้นดูแล้วเราอยากจะรู้ว่ามีจริงหรือเปล่า”
ขึ้นเวทีรู้จักตรงไหนแก้ไข ปรับปรุง ชอบอะไรแล้วค้นคว้าอยากรู้อะไรลึกๆ แม่สอนลูกยังไงให้คิดอย่างนี้?
“ทาน่าจะได้ที่ปรึกษาดี นั่นคือคุณแม่เพื่อนสนิทของทาเลย คุณแม่เป็นคนเก่งมาก คุณแม่บอกว่าถ้าเราไม่บอกลูกว่าทำอาชีพการงานหรือเราเหนื่อย ก็ต้องบอกลูก ถ้าเราไม่เคยให้เขาได้ออกไปเห็นว่าเราทำอะไร เขาจะไม่รู้เลย ฉะนั้นบางทีต้องพาเขาไปด้วยให้ดูตรงนั้นตรงนี้ เขาไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเรา แต่เขาจะได้เห็นว่าตัวเราตอนเราไม่อยู่เราทำอะไรให้เขา แต่มันเป็นผลพลอยได้”
ให้เขาได้เห็นว่าภาพที่ทุกคนชื่นชมความสำเร็จกว่าจะได้มามันยากขนาดไหน?
“ใช่ แต่มันดันไปตรงประเด็นเดียวกับที่เขาชอบ เขาอาร์ตอยู่แล้ว เพียงแต่ทาไม่แน่ใจว่าเขาจะมาสายศิลปะการแสดง เขาก็เป็นเด็กชอบวาดรูปวาดเขียนต่างๆ นานา”
เข้มงวดด้านวิชาการมั้ย?
“ไม่ค่ะ เพราะทาเป็นคนถูกเลี้ยงมาให้เชื่อเรื่องนี้ว่าคนเราอีคิวดีกว่าที่ต้องไอคิวดี แต่ถ้าทำสองอย่างได้ดีทั้งคู่ดีที่สุดอยู่แล้ว แต่ทาว่าคนเราอีคิวดี มันเอาตัวรอดได้”
ไม่ได้ส่งเรียนอะไรเลย กิจกรรมอย่างเดียวที่ให้เรียนคือโขนเท่านั้น?
“เมื่อวานนี้เพิ่งได้รับการตอบรับเพิ่มมาอีก แต่ขออุบไว้ก่อน แต่ดีใจมาก เป็นศาสตร์ที่เขาอยากเรียนมาก แล้วทาเพิ่งหาครูได้ จริงๆ เรเขาอยากมีโอกาสได้ลองเรียนบัลเลต์ดู แต่ครูสอนบัลเลต์ผู้ชายในประเทศไทยแทบจะไม่มีเลย ตอนนี้กำลังหาอยู่ กำลังจะแชตจะคุย ได้เจอคุณครู ดูสิว่าเมื่อเขาไปเรียน เขาจะชอบมั้ย”
เขามีแววเป็นนักร้องมั้ย?
“เขาฟังไม่ผิดคีย์ ไม่เพี้ยน แต่เรื่องเทคนิค ทารอจังหวะ พูดตรงๆ ว่าเราเองเรียนร้องเพลงตั้งแต่เด็ก เด็กผู้หญิงสำหรับทาเสียงไม่เปลี่ยน เสียงไม่แตก แต่พอผู้ชายเสียงแตก ก็จะมีผลกระทบนิดนึง อย่างจัสติน บีเบอร์ ไม่ได้หมายถึงลูกเราจะไปดังอะไรแบบนั้นนะ มันคือสังคมที่มากระทบลูกเรา ว่าทำไมตอนเด็กๆ เสียงดีจัง ตอนโตจะบอกว่าไม่ดี ทางนี้สู้ตายอยู่แล้วอย่ามาว่าลูกเรา แต่เรากลัวว่าลูกเราพอไปเห็นแบบนี้แล้วจะรู้สึกว่าทำไม กว่าเขาจะเข้าใจว่าอันนี้คือวิวัฒนาการสรีระของร่างกาย แต่เขาอยู่กับทา มีการบิวด์กันอยู่ตลอด แต่อีกไม่นานหรอกค่ะ อาจให้เริ่มบ้างบางอย่าง แต่ไม่อยากให้เขาไปแหกปากอย่างเต็มที่ วันนี้เขาไม่ได้พูดมากเรื่องอยากเรียนร้องเพลง แต่อยากลองให้เขาทำให้ถูกต้อง เพราะไม่อยากให้มันพัง อยากลอง เราเป็นพ่อแม่ก็อยากให้ลองไปก่อน ลูกอยากทำอะไรลองไปให้หมด อยากให้เขาลองดูเรื่องการร้องเพลง แต่เรื่องเต้นนี่นางอยากมาก”
เรฮีลใจทาทาได้ดีที่สุด เขาสวีตมาก?
“สวีต แล้วเป็นเด็กแคร์ริ่งจิตใจโอบอ้อม เขาจะห่วงผู้หญิง อย่างเขาเห็นน้าเป็กกับป้าหนิงใส่ชุดอย่างนี้มา เขาก็จะบอกว่าระวังนะครับ กลัวสะดุด”
มีเหตุการณ์นึงกี่ยวกับเรื่องการใส่ใจในโรงเรียน เล่าให้ฟังหน่อย?
“เพื่อนที่โรงเรียนทะเลาะกัน ตามประสาอายุเท่านั้น แย่งหินดินทรายก็ว่ากันไป ทาจะลูกเสมอว่าผู้หญิง สัตว์ คนแก่ ช่วยได้ช่วย บางทีเราเป็นผู้ชายเราต้องช่วย แต่ผู้ชายตีกันไม่ต้องไปยุ่ง เฉยๆ ปล่อยเขาไป มีเหตุการณ์เขาไปเจอน้องผู้หญิงคนนึงในโรงเรียน โดนเพื่อนๆ แกล้ง เรก็ไปปัดแล้วบอกว่าพวกยูไม่ทำอย่างนี้นะ ไม่น่ารัก แม่บอกว่าถ้าทำแบบนี้ให้บอกคุณครูเลย ซึ่งเด็กก็จะพูดว่าเด็กขี้ฟ้อง อะไรแบบนี้ ซึ่งเขาก็บอกว่า เหมือนที่แม่พูดไว้เลย พวกยูต้องพูดแบบนี้ (หัวเราะ) เรก็ไม่สนใจเพราะเขาต้องห่วงผู้หญิง ได้เจอคุณแม่เขาที่โรงเรียน เขาก็เดินมาขอบคุณ”
เรื่องนี้เรไม่ได้เล่า แต่ทาทารู้จากแม่ของเด็ก?
“ใช่ (หัวเราะ) แต่เรไม่สนใจ ฟ้องครู ทาจะบอกเขาเสมอว่าฟ้องไปเลย เพราะตอนนั้นหม่ามี้ก็ไม่สามารถดูแลยูได้ และผู้ใหญ่ที่จะจัดการเรื่องนี้ได้ดีที่สุดในตอนนั้นคือครู”
ลูกเราดื้อกี่เปอร์เซ็นต์จากดีเอ็นเอเรา?
“เรดีกว่าทาทาเยอะค่ะ ตอนนี้โรงเรียนคงบอกว่าเธอส่งเด็กคนนี้มาเหมือนมาแก้ไข เพราะเรียนโรงเรียนเดียวกันกับทา เราไม่มีปัญหาเรื่องอะไรเลย มีแค่ลืมหนังสือเรียน”
มากอบกู้เกียรติยศให้คุณแม่กับสถาบันเก่ง?
“(หัวเราะ)”
ความให้เกียรติของเขา เขาจะห่วงใยคนรอบข้าง?
“ใช่ ตอนนั้นที่เราไปนาคากัน เรไม่ได้ไป ถ้าเขาเห็นพี่หนิงที่ไม่สบายในวันนั้น แต่พี่หนิงบากบั่นจะไปให้ได้ เขาจะถามตลอด ถ้าเขาสนิทกับพี่หนิงมากๆ เขาจะเดินไป เอาน้ำให้ เอาพัดให้ ป้าหนิงดีขึ้นหรือยัง จับตัว อยางวันก่อนอยู่กับคุณยายทวด ตอนนี้คุณยายทวดเดินไม่คล่องแล้ว อายุ 94 แล้ว เรกลัวคุณยายสะดุดหรือล้ม นั่งคุยกับคุณยายทวด คุณยายทวดลุกปั๊บ เรเสียงหลงเลย แม่ ทำไงดี คว้าไม้เท้าให้ พยุง เสื้อคุณยายจะตกก็ไปจับ เรทำถูกหรือเปล่าเนี่ย กลัวคุณยายทวดล้ม”
แฮปปี้นะมีลูกแบบนี้?
“แฮปปี้ค่ะ”
พอเป็นไวรัล จะมีคนบางประเภทจับผิด เริ่มเกิดขึ้นมาแล้ว จะบอกยังไงคนจับผิดวิพากษ์วิจารณ์ลูกเรา?
“ทาไม่ได้สนใจ ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้สนใจ ทาว่าผู้ใหญ่ที่จับผิดเด็กได้ก็ไม่น่ารักแล้ว ไม่ได้ใส่ใจ ก็ไปพิจารณาตัวเองดีกว่าว่ายังไง ทามีหน้าที่เป็นคุณแม่ เราก็ต้องปกป้องลูกเราให้ดีทีสุด ขอวิจารณญาณจากผู้ใหญ่แล้วกันค่ะ”
เวลาเรโดนวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียล จากคนโตแล้วไม่รู้จักโต จะมีคนประเภทนึงออกมาปกป้อง เข้าไปเถียงให้โดยคุณไม่ต้องเถียงอะไรเลย?
“จริงค่ะ ทาอยู่เฉยๆ สำหรับคนพูดถึงไม่อยากพูดถึงอะไรเลย แต่สำหรับคนปกป้องเอ็นดูเมตตาเร ทาก็ขอบคุณจริงๆ ทาก็ดีใจ บางทีเราไม่ต้องทำอะไรเลย ตอนนี้ไปออกงานทีนึงจะถามว่าเรมามั้ยคะ เอาของมาให้เร แล้วเราล่ะ (หัวเราะ) เจอมาแล้ว ให้เราหลบไป เขามาขอถ่ายรูปแต่ขอถ่ายรูปเร (หัวเราะ)”
เพราะอะไรกลับมาทวงบัลลังก์ยืนหนึ่ง?
“หลายอย่างค่ะ สุขภาพด้วย ก็อยากกลับมาสวย ทำไมล่ะ เรื่องงานด้วย เรื่องลูกด้วย พอถึงจุดนึงเราจะรู้ว่ายังไงกระแสความเป็นดาราต้องขาวและผอม ตัวเล็ก”
กลัวตุยด้วย?
“อันนี้เป็นคำสั่งของคุณหมอ ยังไงก็ต้องจัดการเรื่องสุขภาพก่อนเลย มันซีเรียส เพราะทาเข้า รพ.ทีนึงนานมาก ออกมาแป๊บเดียวก็เข้า รพ.อีกแล้ว มันต้องดูแลทั้งหมดเลย ต้องไปแก้ 1 2 3 4 5 ก่อน คุณหมอบอกว่าถ้าลดน้ำหนักได้ก็จะดี เพราะการนอนของทาก็จะดีขึ้นด้วย”
น้องเรชมว่านอกจากสวย ตอนนี้ยังแข็งแรง ไม่ค่อยเข้า รพ. ผอมแต่ผอมแบบมีความสุข เป็นทาทา ยัง เวอร์ชั่นที่มีความสุขที่สุด มันเกิดจากอะไร?
“คงเกิดจากพลังที่มีความสู้อยู่ เมื่อปีที่แล้วป่วยหนักมากๆ จะตายค่ะ ใช้คำนี้แล้วกัน ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา มันใกล้แล้ว ก็เลยคิดว่าไม่ได้แล้ว เราต้องดูแลตรงนี้ก่อนทำอะไรก็ตาม มันก็ค่อยๆ คุยกับทางคุณหมอโรคต่างๆ ที่ทาเป็น เพื่อแก้ไขปัญหา”
หัวใจสีชมพูมั้ย?
“ฉ่ำค่ะ”
โสดหรือไม่โสด?
“โสดค่ะ มีคนคุยด้วย ที่ใช้คำว่าฉ่ำคือชีวิตตอนนี้มันดีค่ะ”
คุยอยู่กี่คน?
“ไม่ได้คุยกับใครเลย ไม่ถูกใจ รำคาญ ที่ฉ่ำหมายถึงอยู่กับลูกแล้วฉ่ำใจกว่า มีความสุขกว่า”
เรเชียร์ให้มีแฟนมั้ย?
“มีครั้งนึงทาไปชี้โพรงให้กระรอกว่าถ้าแม่มีแฟน เรอาจไม่เหนื่อยเท่านี้ก็ได้นะ เขาบอกว่าเหรอ แม่ลองคุยกับใครบ้างก็ได้นะ (หัวเราะ)”
สเปกต้องเป็นยังไง?
“สูงค่ะ ชอบผู้ชายสูงๆ อายุไม่ติดค่ะ แต่ต้องเลี้ยงดูตัวเองให้ได้ ดิฉันไม่เลี้ยง ดิฉันเลี้ยงตัวเอง เลี้ยงลูก และสุนัขที่บ้านพอแล้ว แต่ถ้าเขาจะมาร่วมเลี้ยงเราด้วยไม่ว่าจะให้อะไรก็ได้ จะให้บ้านให้รถ แต่เซ็นมาให้เลยนะ”
สเปกยังไงต้องเข้ากับลูกได้ มีส่วนในการเลือกด้วยมั้ย?
“อย่างแรกต้องเป็นคนใจดี เป็นผู้ชายที่ใจดี ค่อนข้างรับฟังทาและเร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นชีวิตของทา ทาก็เชื่อว่าในฐานะเป็นแม่คน เราต้องเลือกคนที่จะเข้ากับลูกเราได้ ยังไงลูกเราก็มาก่อน”
ต้องเข้ากับทา ลูก และหมาได้ด้วย?
“หมาของทาก็คือลูกของทาเหมือนกัน ทารักหมา”