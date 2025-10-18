ในหลวง พระราชทาน น้ำหลวงอาบศพ – เครื่องประกอบเกียรติยศ ‘นาท ภูวนัย’ อดีตพระเอกดัง
นาท ภูวนัย – เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพ นาท ภูวนัย หรือ นายอุดมพร คชหิรัญ นักแสดงอาวุโสที่เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2568 สิริอายุ 79 ปี ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหีบทองลายสลัก ฉัตรเบญจาตั้งประดับ ปี่กลองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
โดยเวลา 16.00 น. ครอบครัวร่วมประกอบพิธีรดน้ำศพ ‘นาท ภูวนัย หรือ คุณพ่ออุดมพร คชหิรัญ’ มีแขกผู้ใหญ่ที่เดินทางมาร่วมพิธีจำนวนมาก
บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้ากับการสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักยิ่งของครอบครัว สำหรับวันนี้ มีนักแสดงอาวุโสเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัย อาทิ เพชรา เชาวราษฎร์,ครรชิต ขวัญประชา, กรุง ศรีวิไล, ฤทธิ์ ลือชา, ปู ยุวดี, เมย์ บัณฑิตา, ต่าย สายธาร ฯลฯ
สำหรับกำหนดการสวดอภิธรรมและพิธีเชิญศพสู่ที่พักศพ ‘นาท ภูวนัย หรือ อุดมพร คชหิรัญ‘ ณ วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร ศาลา 5 ดังนี้
วันอาทิตย์ที่ 19 ถึง วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2568
เวลา 18.30 น. พิธีสวดอภิธรรม บำเพ็ญกุศล
และ วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2568
เวลา 18.30 น. พิธีสวดอภิธรรม บำเพ็ญกุศล
เวลา 19.00 น. เชิญศพสู่ที่พักศพ (บรรจุศพ)
สำหรับกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน และพิธีพระระราชทานเพลิงศพ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง