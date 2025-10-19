ตู่ จารุศิริ ลูกสาว นาท ภูวนัย ร้องไห้เปิดใจเล่าสาเหตุเสียชีวิต เผยภูมิใจในตัวคุณพ่อมาก
ที่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร สถานที่ประกอบพิธีรดน้ำศพ สวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศล นาท ภูวนัย หรือ อุดมพร คชหิรัญ นักแสดงอาวุโสที่เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2568 สิริอายุ 79 ปี
โดย ตู่ จารุศิริ ลูกสาวของ นาท ภูวนัย ได้เปิดใจ เล่าไทม์ไลน์การรักษา พร้อมเผยสาเหตุการเสียชีวิตของคุณพ่อ “จริงๆต้องบอกว่าคุณพ่อผ่าตัดลิ้นหัวใจรั่วมาเมื่อประมาณเกือบ 2 เดือนแล้ว คุณหมอได้บอกไว้อยู่แล้วว่าหัวใจคุณพ่อเหลือทำงานอยู่แค่ประมาณ 20เปอร์เซ็นต์ ฉะนั้นในการผ่าตัดลิ้นหัวใจก็ 50:50 ตื่นมาเขาอาจจะฟื้นเป็นปกติ กับอีกอย่างคือเขาอาจจะไม่ฟื้น ณ ตอนนั้นเราต้องตัดสินใจกัน ตัวคุณพ่อจริงๆ แกไม่อยากผ่า ท่านว่าท่านอายุเยอะแล้ว แต่ถ้าไม่ผ่าตัดคุณพ่อจะต้องมีอาการน้ำท่วมปอดไปทุกเดือน อาจจะอยู่ได้ประมาณ 5-6 เดือน ทุกคนลงความเห็นว่าพ่อผ่าเถอะ ผ่าพ่ออาจจะดีขึ้น ดีกว่ามาน้ำท่วมปอดทุกเดือนไปในเวลา 6 เดือน เราก็ทำใจไม่ได้ถ้าจะเป็นอย่างนั้น”
คุณพ่อป่วยมานานแล้วใช่ไหม?
“คุณพ่อป่วยมาประมาณ2-3 ปีได้แล้ว ด้วยโรคหัวใจ แต่เพิ่งมาทราบทีหลังว่าเป็นลิ้นหัวใจรั่ว ก็จะมีอาการน้ำท่วมปอดมาตลอดทุกๆ 2เดือน มา2-3 ปี ไปรับละครก็ไปถ่ายได้ครั้งเดียว กลับบ้านแกก็บอกเหนื่อย เราก็เข้าใจว่าแกอาจจะแก่เลยเหนื่อย แต่จริงๆ มันคืออาการของน้ำท่วมปอด ตัวคุณพ่อแกมีกำลังใจมากๆ หลังผ่าไป 2 อาทิตย์อาการแกก็ยังดีอยู่ จากนั้นแกเริ่มติดเชื้อ อาการแกเลยแย่ลง อาการแกก็จะขึ้นๆ ลงๆ จนคุณพ่อไม่สามารถขับของเสียทางปัสสาวะออกมาได้ คุณหมอจึงลงความเห็นให้ฟอกไต จึงต้องทำการเปิดแผลที่หน้าท้อง ฟอกไปแล้วอาการเหมือนจะดีขึ้น 1 อาทิตย์ก่อนจะเสีย มาตรวจพบเลือดในช่องท้องเกือบครึ่งกระเพาะจากรอยโรค ทำให้ไม่สามารถฟอกไตทางหน้าท้องได้แล้ว ต้องหยุดทำการฟอกไต ไม่สามารถฟอกไตได้ คุณหมอให้ยาสลบคุณพ่อตลอด เพราะถ้าตื่นขึ้นมาท่านจะทรมาน แกจะเจ็บมาก ท่านก็จะหลับตลอด 1 อาทิตย์ คุณหมอบอกไม่ควรผ่าตัดแล้ว เพราะแกอายุเยอะ อาการแกไม่ได้ดีขึ้นมีแต่ทรงกับทรุด แกก็จะหลับตลอด คุณหมอแทบจะทำให้พวกเราหลอนโทรศัพท์ไปเลย ตี1 บ้าง ตี 3 บ้าง”
“1-2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็เตรียมใจเอาไว้บ้าง แต่เราไม่อยากคิด น้องชายโทรมาตอนนั้นโรงพยาบาลโทรมานะ เราทำใจไปแต่ใจมันก็ไม่อยากจะทำ มันเหมือนหลอกตัวเองว่าพ่อต้องอยู่ได้แหละ เดี๋ยวเขาก็ดีขึ้น ในช่วงนั้นตู่มีไปทำงานที่อุบลฯ มันก็เป็นหน้าที่ของเรา ก็ไปหาแกที่โรงพยาบาลบอกแกว่าพ่อต้องรอตู่กลับมานะ พอตู่กลับมา คุณหมอโทรให้คุณแม่กับพี่สาวรีบไปหาคุณพ่อตอนสายๆ ก็ไปยืนคุยกับพ่อ (ร้องไห้) ตู่มาหาตามสัญญาแล้ว พ่ออยากจะตื่นขึ้นมาคุยไหม พ่อไม่ต้องห่วงคุณแม่นะ ตู่จะดูแลแม่และคนที่บ้านให้ ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นแล้ว ตู่รู้ว่าพ่ออยู่โรงพยาบาลมาเหนื่อยมากแล้ว จำได้ตอนท้ายสุดที่พ่อมีเสียงคุย แกอยากกินน้ำแข็ง เพราะแกไม่ได้กินอะไรทางปากเลย อันนั้นคือการพูดจากันครั้งสุดท้าย ถามพ่ออยากจะกินอะไร
ตอนที่เห็นเจอคุณพ่อ อะไรๆ มันค่อยๆ ลดลงก็เลยบอกเขาว่าแม่กำลังจะมา รอแม่ก่อน อย่าเพิ่งไปไหน พอทุกคนมาถึง แม่ก็บอกพ่อ ทำไมปาฎิหาริย์ไม่มีจริง ทำไมพ่อไม่อยู่ต่อหรือพ่อเหนื่อยแล้ว ถ้าพ่ออยากอยู่พ่อต้องสู้ แต่ถ้าพ่อเหนื่อยแล้วไม่เป็นไรนะ ไม่ต้องห่วง จากนั้นหัวใจ ความดันคุณพ่อก็ค่อยๆ ลดลง เรามองหน้าพ่อ แกมีอาการชักเกรง คุณหมอบอกว่าเป็นเพราะยาที่ให้มันถึงขีดสุดแล้ว เราเห็นมอนิเตอร์หัวใจเป็นศูนย์ แต่ด้วยพ่อใส่เครื่องช่วยหายใจ การหายใจก็เลยยังทำงานอยู่ แต่จริงๆ คุณพ่อจากไปแล้ว
ตอนนั้นคุณแม่ก็เอาพระที่ท่านใส่ตลอดให้แกกำไว้ในมือ คุณหมอก็วัดชีพจร แล้วบอกว่าหัวใจพ่อไม่เต้นแล้ว สาเหตุการเสียชีวิต คุณหมอสันนิษฐานว่ามาจากการติดเชื้อ แกติดเชื้อทั้งหมด 3 ครั้ง แกอายุเยอะมากแล้วแกก็สู้ไม่ไหว ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก มันกระทันหันมากๆ เราเตรียมทุกอย่างไว้รอพ่อกลับบ้าน ไม่คิดเลย”
ความภูมิใจ ในฐานะลูก นาท ภูวนัย?
“ภูมิใจในตัวคุณพ่อมาก (ร้องไห้) ตอนเด็กตู่บอกใครต่อใครว่าพ่อเราคือ นาถ ภูวนัย คำว่าลูก นาถ ภูวนัย ทุกคนจะให้การต้อนรับดีมาก ด้วยคุณพ่อเป็นข้าราชการแล้วก็เป็นพระเอก เขาเป็นคนที่เฟรนลี่กับเพื่อน กับทุกคน ทุกคนรักเขาหมด ตลอดการทำงานของเขาไม่เคยมีใครว่าเขาได้เลย ทั้งชีวิตของเราคือเราภูมิใจมากที่เป็นลูก นาถ ภูวนัย ก่อนเกษียณท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ด้วย น้อยคนที่จะเป็นแบบพ่อ ตอนนี้คุณพ่อน่าจะดีใจที่มีคนรักแกเยอะมาก เยอะมากจริงๆ เราเป็นนักแสดงตัวเล็กๆ ไม่ได้ดังเท่าพ่อ แต่ทุกคนมาให้กำลังใจเยอะมาก ทั้งคนที่รู้จักกันและไม่รู้จักกัน ขอบคุณทุกคนจริงๆ ที่ยังระลึกถึงท่านเสมอ”
คำสอนของพ่อที่นำมาใช้จนถึงปัจจุบันนี้?
“ที่ตู่อยู่ในวงการมาได้ 25 ปีเพราะคุณพ่อเลย แกบอกตู่ทุกอย่าง การทำงานในวงการต้องทำตัวยังไง ที่เราทำมาตลอดคิดว่าท่านภูมิใจกับตัวลูกสาวมาก 24 ปีที่อยู่วงการยังมีงานตลอด จากนี้ก็จะเก็บไว้ 100 วัน พอดีว่าน้องสาวคุณพ่อเพิ่งผ่าตัด ท่านก็อยากจะมากราบลา เราเลยจะเก็บไว้ 100 วัน”
งานบำเพ็ญกุศลวันนี้จัดงานอย่างสมเกียรติ คุณพ่อได้รับพระราชทาน เครื่องเกียรติยศประกอบศพ?
“ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น เป็นเกียรติครั้งสุดท้ายของคุณพ่อ คุณพ่อทำงานตรงนี้มานานมากจริงๆ”