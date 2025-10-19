บอยกรุ๊ปสุดฮอต WayV ส่งพลังจัดเต็มคอนเสิร์ตครั้งที่ 2 ในไทย เปิดจองบัตร 25–27 ตุลาคมนี้
SM True (เอสเอ็ม ทรู) ล้อมทุกเส้นทางไว้ด้วยพลังของบอยกรุ๊ปสุดฮอต WayV (เวย์วี) พวกเขากำลังกลับมาสร้างแรงสั่นสะเทือนพร้อมปลุกจิตวิญญาณของทุกคน กับทัวร์คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งที่สองในประเทศไทย 2025 WayV Concert Tour [NO Way OUT] in BANGKOK (ทูเธาซันด์ทเวนตี้ไฟว์ เวย์วี คอนเสิร์ต ทัวร์ [โน เวย์ เอาต์] อิน แบงค็อก) ในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2025 เวลา 18:00 น. ณ ไบเทค ไลฟ์
WayV (เวย์วี) บอยกรุ๊ปที่ครองใจแฟนเพลงทั่วโลกด้วยสไตล์ทางดนตรีที่โดดเด่นและเสน่ห์ที่หลากหลายบนเวที นับตั้งแต่เดบิวต์พวกเขาสามารถผสมแนวเพลงต่าง ๆ พร้อมนำเสนอออกมาได้อย่างน่าประทับใจโดยไร้ซึ่งกำแพงทางภาษา ทั้งจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และอังกฤษ ผ่านเสียงร้องและทักษะการเต้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนสร้างฐานผู้ฟังที่แข็งแกร่งและขยายวงกว้างสู่ระดับสากลได้สำเร็จ ผลงานเพลงฮิตติดหูล้วนตอกย้ำภาพลักษณ์ของพวกเขาในฐานะศิลปินที่มากด้วยความสามารถ
โลกดนตรีที่เต็มไปด้วยบทเพลงและการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ของ WayV (เวย์วี) จะทำให้ทุกช่วงเวลาเป็น “ไฮไลต์” ที่คุณไม่มีทางออกจากเส้นทางนี้ได้อีกต่อไป ! เปิดจำหน่ายบัตรรอบสมาชิก “WayZenNi” Membership (GL) Pre-Sale ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2025 เวลา 11:00 น. – 22:59 น., รอบสมาชิก JOY CLUB Pre-Sale ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2025 เวลา 11:00 น. – 15:59 น. เท่านั้น และรอบบุคคลทั่วไป ในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2025 เวลา 19:00 น. เป็นต้นไป บัตรราคา 6,500 (VIP PACKAGE) / 5,800 (บัตรยืน) / 5,500 / 4,900 / 4,500 / 3,800 / 2,600 บาท ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ และทางเว็บไซต์ Allticket ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางบัญชีโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ SM True