อีกสเต็ปของชีวิต แม็ค วีรคณิศร์-วิว วรรณรท เปิดบ้านของหัวใจ เรือนหอที่เริ่มจากศูนย์
เตรียมพร้อมสำหรับก้าวต่อไปของชีวิตคู่แล้ว สำหรับ คู่รักคนดัง อย่าง แม็ค วีรคณิศร์ และ วิว วรรณรท ที่ก่อนหน้านี้ได้มีการทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปอย่างอบอุ่นแล้ว ล่าสุดทั้งคู่ได้เปิดบ้านที่จะเป็นเรือนหอในอนาคตให้ได้ชม พร้อมกับบอกเล่าไว้ว่า
“Home of our heart ตอนนี้ในที่สุดเราก็มีบ้านของเราแล้ว
ตื่นเต้นมากๆ เพราะเป็นอีกเสต็ปในชีวิตเราแล้ว บ้านนี้เราเริ่มจาก 0 เลยจริงๆ บ้านนี้อยากจะให้เป็นบ้านที่เรามองมาแล้วสบายใจ มีความอบอุ่นเหมือนช่วงเวลาพระอาทิตย์ตก กลับมาบ้านทีไรก็หายเหนื่อยและอุ่นใจ ฝากติดตามกันด้วยจ้าาา ว่าเราจะแต่งบ้านออกมากันแบบไหน”
ADVERTISMENT