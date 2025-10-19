ยายหนิง-ย่าอุไรวรรณ จูงมือเล่าความซี้ เผยเรื่องประทับใจทั้งน้ำตา อยู่ข้างๆ ในวันที่ไร้ญาติขาดมิตร
เป็นคุณย่าคุณยายที่ฮอตไม่แพ้หลานๆ สำหรับ ยายหนิง คุณแม่ของ ชมพู่ อารยา และ ย่าอุไรวรรณ คุณแม่ของ น็อต วิศรุต ควงคู่กันมาเล่าเรื่องราวความซี้ของทั้งคู่ในรายการ สามแซ่บ โดยช่วงตอนหนึ่ง ยายหนิง ได้เผยถึงความประทับใจทั้งน้ำตาให้ฟังว่า
ยายหนิง : ช่วงนั้นมิสเตอร์เจมส์ (คุณพ่อชมพู่) ป่วยอยู่โรงพยาบาล อยู่ไอซียู ทำบายพาสทั้งหมด 4 เส้น อยู่โรงพยาบาลนาน เราเป็นคนไร้ญาติขาดมิตร ในประเทศไทยเราไม่มีใคร ตัวคนเดียว เราอยู่คนเดียว มีคนนี้ (กอดย่าอุไรวรรณ)
ย่าอุไรวรรณ : ไม่ คุณชม เขาไปถ่ายละคร
ยายหนิง : เนี่ยมาทุกวัน มา 10 โมงเช้า 3-4 ทุ่มถึงกลับ ทุกวัน ระยะเวลากี่เดือนไม่รู้จำไม่ได้ ก็คือประทับใจมาก (ร้องไห้)
ย่าอุไรวรรณ : ขอบคุณนะคะ
ยายหนิง : ไล่กลับยังไม่กลับ มันเมื่อยมานั่งทำไมตรงนี้ ให้กลับ ไม่กลับ บางวันก็สั่งอาหารมากินในห้อง บางวันก็ไปกินข้างนอก ตากแดดตากฝน ลุยฝนกัน อารยาก็ไปทำงาน
โดย ชมพู่ ได้พูดถึงมิตรภาพที่ลึกซึ้งของทั้ง 2 คุณแม่ว่า “เราโชคดี ไม่รู้ว่าบ้านอื่นเราดูละครอะไรงี้ เราเลยเบาใจเรื่องนี้ไปได้ แฮงก์เอาท์กันได้ ปุ๊กปิ๊กๆ”
ย่าอุไรวรรณ : ตอนนั้นที่ไปเห็นลูกสาวแกไปถ่ายละครก็เลย เอ๊ะ ไม่มีใคร ก็เลยไปอยู่เป็นเพื่อนแก ตอนนั้นแกยังเพื่อนน้อยอยู่
ยายหนิง : ตอนนี้ก็ยังน้อยเหมือนเดิม เอฟซีเยอะแต่เพื่อนไม่มี
ย่าอุไรวรรณ : มันก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกัน แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วแกไปโลดแล้ว แกบินสูงกว่าเราอีก (หัวเราะ)
ก่อนจะย้อนเล่าถึงการเจอกันครั้งแรกของ ยายหนิง-ย่าอุไรวรรณ ที่ชมพู่ อารยา ถึงกับยกมือขอเป็นคนเล่าว่า “ตอนนั้นคุณพ่อยังไม่เสีย อยู่ๆ แก (ย่าอุไรวรรณ) ก็บุกไปที่บ้านเลย ขับรถซื้อของมา แม่มาคนเดียว หนูอยู่ที่บ้านแล้วแม่โทรมาบอกว่าจะเข้ามา เข้ามาก็ แม่น็อตๆ (ย่าอุไรวรรณ : ไปเยี่ยมพ่อเขาไง) พ่อชมปกติเป็นคนพูดมากนะ แกก็งงเลย เพราะว่ายังไม่เคยเจอลูกเขยเลย แต่ว่าคุณย่ามาแล้ว”
ย่าอุไรวรรณ : เราก็เห็นแก (ยายหนิง) ดูแลสามีดีมาก
ยายหนิง : (เจอครั้งแรกถูกชะตาเลยไหม?) ไม่ถูก เขาอ่ะไม่ถูกหรอก เขาไม่เข้าบ้านนะ เดินวนๆ เดินไปสุดซอยแล้วก็เดินกลับมา แล้วก็วนๆ บ้านก็ไม่เข้า
ย่าอุไรวรรณ : (หัวเราะ) ฉันจำไม่ได้
ยายหนิง : ถ้าถูกชะตาก็เข้าบ้านแล้วสิ (ชมพู่ : อาจจะเกรงใจหรือเปล่า รอเชิญ) ฉันไม่รู้จักฉันจะเชิญได้ไง คนแปลกหน้า มาก็ไม่พูดไม่จา ใครก็ไม่รู้ แต่อารยาบอกว่า แม่พี่น็อตๆ
แล้วไปสนิทกันตอนไหน?
ยายหนิง : ก็ไม่รู้ไปสนิทกันตอนไหนเหมือนกัน ก็เจอกันเรื่อยๆ หลายๆ งาน
จากวันนั้นถึงวันนี้เกือบ 20 ปีแล้ว ลูกสะใภ้คนนี้เป็นยังไงบ้าง?
ย่าอุไรวรรณ : เพอร์เฟคทุกอย่างไม่มีที่ติ (ชมพู่ : มีแต่แม่ไม่รู้) ไอ้ที่ไม่ดีนิดหน่อยก็ผ่านไปสิ ครอบครัวเขาอบอุ่นเขาอยู่ได้เราก็สบายใจหายห่วง เขาอยู่กับครอบครัวดูแลซึ่งกันและกัน เราก็หมดห่วงทั้งลูกทั้งหลาน
คุณน็อตดูแลแม่ชม คุณยายให้กี่คะแนน?
ยายหนิง : ให้เต็ม 10 เลย (คนนี้ดูแลง่ายไหม?) ง่ายมาก นางไม่ชอบคนเร้าหรือ พูดครั้งเดียว ไม่ชอบพูดซ้ำพูดย้ำ เขารู้อะไรที่ควรหรือไม่ควร รู้อะไรดีไม่ดี ตั้งแต่เล็กไม่เคยหนักใจ