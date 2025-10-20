โดม ปกรณ์ ตอบแล้ว หลังนางงามกัมพูชาแฉเคยส่งสายตาให้ ทำชาวเน็ตฮาสนั่น
หลังจากที่นักร้องและนักแสดงชื่อดัง โดม ปกรณ์ ลัม ได้มาเล่าประสบการณ์เคยไปทำงานที่ พนมเปญ และ ปอยเปตหลายครั้ง และเคยเห็นตึกแก๊งสแกมเมอร์ด้วยตาตัวเอง แม้แต่ไวไฟโรงแรมยังไม่กล้าต่อ เพราะกลัวโดนแฮ็กข้อมูล เวลาหิวข้าวส่วนใหญ่ก็จะสั่งกินในโรงแรม เพราะไม่กล้าออกไปกินข้างนอก กลัวโดนลักพาตัว และขอยืนยันได้เลยว่าเมืองเหล่านี้ถูกขับเคลื่อนด้วยเม็ดเงินจากพวกแก๊งสแกมเมอร์เป็นหลัก เมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป นักร้องหนุ่มก็โดนชาวเน็ตกัมพูชาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
รวมถึง ป๊อก กิม เทง โสตถิตา นางงามชาวกัมพูชา ที่ได้ออกมาแฉหนุ่มโดมว่า “ฉันสาบานได้เลยว่า โดม ปกรณ์ลัม พยายามจีบฉันด้วยสายตา ตอนที่เราเจอกันที่ sky bar ไม่ต้องใช้สายตายั่วยวนใส่ และเรื่องนี้ ฉันไม่ได้โม้ เราเคยร่วมงานกัน แต่ฉันจะไม่ลงรูปคู่กับเขา”
ล่าสุด โดม ปกรณ์ ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวทางเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังจากที่นางงามชาวกัมพูชาได้ออกมาแฉว่านักร้องหนุ่มพยายามจีบเธอด้วยสายตา ว่า “อยู่ดีๆ โดนของขมอยเข้าแล้วกรู”
อีกทั้งแม่นาย ดัง พันกร ก็ได้โพสต์ข้อความแซวหนุ่มโดมว่า “เราเลิกกันนะ อิกระนูยนั่น มันดีกว่าชั้นตรงไหน Dome Pakorn Lam” งานนี้หนุ่มโดมก็เข้ามาตอบกลับทันทีว่า “ขอโทษนะเพื่อน วันนั้นกูเมา” ซึ่งก็ทำเอาแฟนๆ ถึงกับฮาลั่นกันเลยทีเดียว