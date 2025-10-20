ลิฟท์ สุพจน์ โพสต์เดือด คนใกล้ตัวทำร้ายเจ็บที่สุด ออย-เจมส์ ก็โดนด้วย ขอดำเนินคดีตามกฎหมาย

‘ลิฟท์ สุพจน์’ โพสต์เดือด คนใกล้ตัวทำร้ายกันเจ็บที่สุด ออย-เจมส์ ก็โดนด้วย ลั่นขอดำเนินคดีตามกฎหมาย
จู่ๆ ก็มีเรื่องราวให้ได้ใส่ใจกันอีกแล้ว หลังจากที่นักร้องดังยุค 90 ลิฟท์ สุพจน์ จันทร์เจริญ ได้ออกมาโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า
“ผมเป็นคนให้โอกาสคนที่ทำผิด..แต่ในเมื่อผมให้โอกาสแล้วคุณไม่แก้ไข ..และเรื่องนี้ไม่ได้เกิดกับผมคนเดียว ยังมี ออย ธนา กับ เจมส์ เรืองศักดิ์ ด้วย…ขอดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ ….. คนใกล้ตัวที่ไม่คิดว่าจะทำร้ายกัน เจ็บที่สุดครับ ไว้ผมจะมาเล่าให้ฟังหลังจากนี้”
ท่ามกลางความสงสัยของแฟนๆ ว่านักร้องดังหมายถึงใคร พร้อมกันนี้ยังมีเพื่อนดาราที่เข้ามาให้กำลังใจนักร้องดังกันรัวๆ อาทิ นักร้องดังยุค 90 ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวว่า “ปกติ ลิฟท์จะนิ่งนะ” ซึ่งลิฟท์ก็ได้เข้ามาตอบกลับทันทีว่า “5555 เรื่องนี้ สุดครับ”