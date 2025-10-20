‘ณเดชน์-ญาญ่า-เบลล่า-เจมส์’ แท็กทีมนักแสดงช่อง3 ถ่ายปฏิทิน2569 เสิร์ฟความสดใสรับปีใหม่
เป็นธรรมเนียมที่แฟน ๆ รอคอยทุกปี สำหรับ ปฏิทินช่อง 3 ปี 2569 นี้บอกเลยว่าอบอวลไปด้วยรอยยิ้มและเอนเนอจี้เต็มเฟรม เพราะเหล่านักแสดงสุดฮอตจากละครและซีรีส์ยอดนิยมของช่อง 3 แท็กทีมกันมาโพสท่าปล่อยออร่าดาเมจแรง ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Variety that is One ความแตกต่างสร้างสีสัน แต่ความเป็นหนึ่งเดียวเกิดขึ้นได้ที่ช่อง 3”
เรียกว่าภายในกองถ่ายเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและบรรยากาศคึกคัก ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ตัวท็อปอย่าง แอน ทองประสม, โป๊ป ธนวรรธน์, เกรท วรินทร, มาริโอ้ เมาเร่อ, ญาญ่า อุรัสยา, ณเดชน์ คูกิมิยะ, เบลล่า ราณี, เจมส์ จิรายุ, คิมมี่ คิมเบอร์ลี่, หมาก ปริญ, แต้ว ณฐพร, อาเล็ก ธีรเดช และนักแสดงสุดฮอตอย่าง
กลัฟ คณาวุฒิ, โบว์ เมลดา, เก้า นพเก้า, พีพี ปุญญ์ปรีดี, ภณ ณวัสน์, พาย รินรดา, เจมส์ มาร์
ไมกี้ ปณิธาน, จีน่า ญีนา, อุ้ม อิษยา, แบม สราลี, มีน พีรวิชญ์, ตี๋ ธนพล, มาสุ จรรยางค์ดีกุล, จ็อบ ธัชพล, กองทัพ พีค, มิ้นท์ รัญชน์รวี, อู๋ กิตติภณ, ริว วชิรวิชญ์, เด่นคุณ งามเนตร, เซ้นต์ ศุภพงษ์, ไอซ์ ภาณุวัฒน์, เก๋ไก๋ ณัฐธิชา, น้ำฟ้า ธัญญภัสร์, เดนิส เจลีลชา, เฟรนด์ พีระกฤตย์, จูเนียร์ กาจบัณฑิต, ฟลุ๊คจ์ พงศภัทร์, อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม, สมิธ ภาสวิชญ์
รวมถึง 3 สาววง Blyss ลิซ่า อลิซา, แคนดี้ สุภาภัสสร์, นีญ่า มากีลา นักแสดงไฟแรงสุดฮอตจากซีรีส์แซฟฟิก หลิงหลิง คอง, ออม กรณ์นภัส, ลีน่า ลลินา, หมิว ณัชชา, แทน ดวงแก้ว, ญดา นริลญา ที่มาร่วมสร้างสีสันกันอย่างใกล้ชิด
การถ่ายทำครั้งนี้ใช้เวลาเกือบทั้งวัน เพื่อเก็บภาพในหลากหลายมู้ด ทั้งโทนสดใส ชุดลำลองสบาย ๆ ไปจนถึงลุคหรูเรียบแต่ดูอบอุ่น เพื่อสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของช่อง 3 ที่อยู่คู่คนไทยมาถึง 55 ปี เรียกได้ว่าเป็นเบื้องหลังที่เต็มไปด้วยพลังบวกและความผูกพัน เตรียมรอจับจอง “ปฏิทินช่อง 3 ปี 2569” ได้เร็ว ๆ นี้ รับรองว่าอบอุ่นทุกมุม และจะกลายเป็นของสะสมสุดพิเศษประจำปีแน่นอน!