‘บิ๊ก ศรุต’ สุดเศร้าใจ โดนผู้จัดเบี้ยวค่าตัวอีกตามเคย เพื่อนดาราโผล่คอมเมนต์ เจอเหมือนกัน
ทำเอานักแสดงรุ่นใหญ่ บิ๊ก ศรุต วิจิตรานนท์ ถึงกับต้องออกมาโพสต์ระบายผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวกันเลยทีเดียว หลังจากเจ้าตัวโดนผู้จัดละครเบี้ยวเงินค่าตัว โดยได้ระบุข้อความว่า
“เราคงไม่เหมาะสมจะทวงหนี้ใคร เพราะเราใจดีเกินไป เลยทำให้ผู้จัดคนนั้นเบี้ยวเราอีกตามเคย ฉันคือนักแสดงคนหนึ่งที่ใจดีเกินไป?” พร้อมเขียนแคปชั่นว่า “เฮ้อออออ น่าเศร้าใจ โคตรห่วย”
ซึ่งงานนี้มีเพื่อนดาราเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบ ไม่ว่าจะเป็น นักแสดงและนายแบบ ต๊อบ ชัยวัฒน์ ที่เข้ามาคอมเมนต์ว่า “จริงครับพี่ ผมก็เจอมาเหมือนกัน ด้วยความใจดี … ทำให้เค้าจ่ายเงินไม่ครบ” โดยหนุ่มบิ๊ก ก็ได้ตอบกลับไปว่า “โคตรแย่เลยต๊อบ” รวมถึงหนุ่ม จอร์จ ฐปนัท ที่เข้ามาคอมเมนต์ว่า “จริงครับ” ด้านหนุ่มบิ๊กก็ตอบไปว่า “เหมือนกันใช่มั้ย” ซึ่งหนุ่มจอร์จก็ได้ตอบกลับเป็นรูปอิโมจิร้องไห้กลับมา ท่ามกลางแฟนๆ เข้ามาส่งกำลังใจให้หนุ่มบิ๊กกันอย่างล้นหลาม