พระเอกหนุ่ม อีแจอุค ปักหมุด พร้อมเสิร์ฟเสน่ห์เกินต้าน งานแฟนมีตติ้งในไทย 23 พ.ย. นี้
เตรียมวอร์มเสียง ซ้อมนิ้วรอกดบัตรกันให้พร้อม! เพราะต้าวเท่ ต้าวหล่อ ต้าวพระเอกอย่างคุณนักแสดง “อีแจอุค” (Lee Jae Wook) ของชาวอิจิโมไทยทุกคน ฮีพร้อมเสิร์ฟเสน่ห์เกินต้านสาดใส่แฟนๆ กันอีกแล้ว กับการจัดงานแฟนมีตติ้งในไทย “2025 LEE JAE WOOK ASIA FANMEETING TOUR <pro’log’> in Bangkok” โดย Grandprix Xpectrum บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) ผู้จัดคุณภาพ ที่ครั้งนี้คอนเฟิร์มว่า ใกล้ชิด ใกล้ฉัน! พิเศษกว่าครั้งไหนๆ แน่นอน
งานนี้ใครที่โดนตกแล้ว ตกเล่า และยอมโดนตกต่อไป! จากบทบาทนายน้อยสุดคูลในซีรีส์แฟนตาซีสุดฮิต “Alchemy of Souls” ตามต่อด้วยบทคุณชายมาดนิ่งที่หล่อจนใจเจ็บในซีรี่ส์ “Dear Hongrang” และรายการวาไรตี้ “Fresh Off The Sea 2” ที่เจ้าตัวเพิ่งอวดเสน่ห์ในมุมใหม่ๆ และโชว์สกิลความสามารถรอบด้านที่มากกว่าการเป็นนักแสดงให้หลายๆ คนต้องทึ่งไปตามๆ กัน รวมทั้งยังจะมีผลงานแสดงล่าสุดอย่างซีรีส์ “Last Summer” ที่ฮีเตรียมเสิร์ฟให้ฟินกันแบบต่อเนื่องที่รอให้ชมกัน บอกได้คำเดียวว่านาทีนี้ไม่มีใครน่าอิจฉาเท่าอิจิโมไทยอีกแล้ว!
ไม่อยากพลาดโอกาสใกล้ชิดแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟครั้งนี้ล่ะก็ เตรียมนิ้วให้ไว เตรียมใจไว้สั่น เตรียมเสียงไว้กรี๊ด แล้วนับวันรอปักหมุด “อีแจอุค” ใกล้ฉัน ในงาน “2025 LEE JAE WOOK ASIA FANMEETING TOUR <pro’log’> in Bangkok” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18.00 น. ที่ TRUE ICON HALL ชั้น 7 ICONSIAM สามารถซื้อบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ออลล์ทิคเก็ต ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ และทางเว็บไซต์ www.allticket.com บัตรราคา 6,500 บาท / 5,900 บาท / 4,900 บาท / 3,900 บาท และ 2,900 บาท พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย สามารถติดตามรายละเอียดกันได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ “Grandprix Xpectrum” บนทุกแพลตฟอร์ม