“ปู ไปรยา” สวยสง่าในลุคนางนพมาศ ฉลองยิ่งใหญ่ลอยกระทง ที่ลอสแอนเจลิส
ฉลองเทศกาลลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่อลังการก่อนใคร คนไทยในสหรัฐอเมริกา เฉลิมฉลองเทศกาลวันลอยกระทง ณ วัดไทยลอสแอนเจลิส โดยมีนางเอกซูเปอร์สตาร์ ‘ปู ไปรยา ลุนด์เบิร์ก’ งามจับตาในบทนางนพมาศสุดสง่า พร้อม ‘แจ๊ค ไททัส’ ชายงามระดับโลก 2025 ร่วมแสดงโชว์สุดตระการตาในค่ำคืนแห่งแสงเทียน”
โดย มาดามพอลลีน ปังปอนด์ คงวุธ ผู้บริหารร้านอาหารไทยชื่อดัง ‘Luv2eat’ การันตีมิชลิน 5 ปีซ้อน พร้อมทีมงาน นาเดีย , เจเจ ,มะตูม จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ร่วมกับ Amazing Thailand ผู้คนกว่า 2,000 ชีวิตร่วมเฉลิมฉลอง ณ วัดไทยลอสแอนเจลิส
งานลอยกระทงเป็นเทศกาลสำคัญที่จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของไทย เพื่อขอขมาพระแม่คงคาและสะเดาะเคราะห์ โดยผู้คนจะประดิษฐ์กระทงเพื่อลอยลงในแม่น้ำลำคลอง มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ซึ่งมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับ นางนพมาศ ว่าเป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์กระทงดอกบัวเป็นคนแรก ปัจจุบันประเพณีนี้มีการจัดงานรื่นเริงตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ สำหรับปีนี้วันลอยกระทง 2568 ตรงกับวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย