“BBNO$”ส่งอัลบั้มเต็มชุดที่9, “QRRA”ปล่อยซิงเกิลส่งท้าย, “Cat Expo 12” ขายบัตรวันนี้วันเดียว
“QRRA”ปล่อยซิงเกิลส่งท้าย
หลังจากทำเอาเหล่า PEONY ใจหาย กับการประกาศเตรียมยุบวงปิดตำนานเจ้าหญิงในเดือนพฤศจิกายนนี้ ล่าสุด 5 สาว QRRA (คาร์ร่า) จากค่าย Independent Records ที่ประกอบไปด้วย ฟ้อนด์-ณัฐทิชา จันทรวารีเลขา, ชัญญ่า-ชัญญาภัค นุ่มประสพ, นิกี้-วรินท์รัตน์ ยลประสงค์, ปาเอญ่า-นิพพิชฌาน์ พิพิธเดชา และ ป๊อปเป้อ-พิณญาดา จึงกาญจนา ก็ขอส่งท้ายแบบสวยๆ ด้วยซิงเกิลที่ 6 “Midnight Text” ที่เปลี่ยนบรรยากาศไปเป็นเพลงป๊อปอาร์แอนด์บีสุดเท่ ผสมกลิ่นอายฮิปฮอปและบีทชวนโยกเบาๆ ในยามค่ำคืน เนื้อหาเล่าถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ยุคดิจิทัล ผ่านข้อความแชทในยามดึก ที่ทั้งลุ้น ทั้งหวั่นไหว แต่ก็ไม่จำเป็นต้องมีสถานะอะไร เพียงแค่ไวป์ที่สื่อถึงกันก็พอ
“เพลงนี้เป็นเหมือนจุดหมายปลายทางและจุดเริ่มต้นในเวลาเดียวกันค่ะ พวกเรา QRRA ตั้งใจทำเพลงนี้กันมากในฐานะซิงเกิลลำดับที่ 6 และอยากให้มันมีกลิ่นอายของ Miracle ซิงเกิลเดบิวต์ด้วย เพราะคิดว่า PEONY หลายคนน่าจะคิดถึงฟีลแบบนั้น เหมือนที่พวกเราก็คิดถึงเหมือนกันค่ะ มี B ROCK ที่ทำดนตรีให้เรา และได้พี่เจน เจ แจสเปอร์ มาเขียนเนื้อไทยให้ ตัวเพลงถือว่าคงเอกลักษณ์ความเป็น QRRA ไว้ได้ดีมากเลยค่ะ บวกกับท่าเต้นที่ได้กลับไปร่วมงานกับทีม On-air academy อีก อย่างแรกเลยขอบคุณที่ตกหลุมรักพวกเราทั้ง 5 คนนะคะ ดีใจที่มี PEONY ร่วมเดินทางมาตั้งแต่วันเเรก ขอบคุณที่ให้กำลังใจกันมาเสมอ เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเลย รักนะคะ”
“BBNO$”ส่งอัลบั้มเต็มชุดที่9
ศิลปินชาวแคนาดา bbno$ (เบบี้ โน มันนี่) ปล่อยอัลบั้มเต็มชุดที่ 9 ที่ใช้ชื่อเดียวกับตัวเองภายใต้ Broke Records/CMG. ศิลปินชาวแคนาดาคนนี้โลดแล่นไปในแนวดนตรีหลากหลาย ตั้งแต่เพลงแดนซ์หนักๆ จนถึงเพลงรักสุดละมุน
อัลบั้มนี้ยังรวมเพลงฮิตติดหูที่ได้รับความนิยมในโลกออนไลน์ของปี 2025 ได้แก่ ‘1-800’ ที่ทำร่วมกับ V-Tuber Ironmouse, ‘two’ และ ‘it boy’ โปรเจกต์นี้มีผู้ร่วมโปรดิวซ์ อย่าง Diamond Pistols (DJ Snake, Rich Brian), Pink Slip (Katseye, Jason Derulo, Ty Dolla $ign, Lauv) และ Y2K (Doja Cat, Young Gravy) พร้อมด้วยผู้มีส่วนช่วยในการเขียนเพลง เช่น Jesse Saint John (Charli XCX, Brooke Candy, The Neighbourhood) และ JBACH (LE SSERAFIM, Anitta, Ava Max)
ก่อนจะเริ่มต้นการทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลกครั้งใหญ่ที่สุดของเขาที่จะเปิดฉากในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ที่ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย การทัวร์ครั้งนี้จะมีมากกว่า 65 โชว์ จนถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2026 ซึ่งบางสถานที่จัดงานที่รองรับผู้ชมได้กว่า 7,000 คนในตลาดหลักอย่าง อเมริกาเหนือ , ยุโรป , เอเชีย และโอเชียเนีย อีกทั้งยังจะแสดงในสถานที่อันเป็นตำนานในแถบอเมริกาเหนือและยุโรป เช่น O2 Academy Brixton ในกรุงลอนดอน รับรองได้ว่านี่จะเป็นปาร์ตี้สุดเดือดอย่างแท้จริง
“Cat Expo 12” ขายวันนี้วันเดียว
เดินทางมาถึงปีที่ 12 สำหรับงาน Cat Expo เทศกาลดนตรีและตลาดเพลงไทยที่สานต่อความฝันให้ศิลปินและผู้ฟังมากมาย ฝ่าสายฝนมากว่าทศวรรษแต่เพิ่งแก้เคล็ดสำเร็จเมื่อปีก่อน ด้วยการชวนผู้ฟังมาร่วมเป็นทีมเทวสัมพันธ์ ปักตะไคร้ และปีนี้เปลี่ยนมาปักหมุดที่ สยามอะเมซิ่งพาร์ค(สวนสยาม) เปิดตำราแก้เคล็ด “ฝน” อีกครั้งด้วยการตั้งชื่อต้านฝนในธีมร้อนแรง ฮอตทั้งหกเวที ไม่ไปได้ไง
เวทีถ่านไฟเก่า มาพร้อมศิลปินร้อนแรงดั่งไฟอย่าง Jeff Satur, Nont Tanont, Violette Wautier, Pun , U&Pia (JP), เวทีกระทะทองแดง ปรอทเดือดทุกแนวดนตรีไปกับ Bomb At Track, Slapkiss, Yourmood, Image Suthita, Alec Orachi, The Bowls (KR), เวทีทะเลทราย ทลายอุณหภูมิทุกรุ่น พราว, Yokee Playboy, Dept, Safeplanet, Phum Viphurit, เวทีละลาย ไปกับขวัญใจไทยอินเตอร์ H3F, Hugo x Montonn Jira, Kroi(JP), เขียนไขและวานิช, Inspirative, Desktop Error, เวทีเดือดเปิดแดนเมทัลให้สะใจครั้งแรกในงานนี้ กับ Sleeping Sheep, Ugoslabier, The Creation of Adam, Defying Decay, Torrayot, Depressed Not Proven, Born From Pain และ เวทีร้อนแดดสายลมยามบ่ายหลากหลายรสชาติทางดนตรีตั้งแต่เปิดประตูงาน กับ Tontrakul, Max Jenmana, Tofu, Moving and Cut, Better Weather, _Less, Hathaw9y (KR), Fool and Idiot (TW) และศิลปินอีกเพียบทั้งบนเวทีและในตลาดเพลงไทย ที่จะได้พบปะอุดหนุนส่งกำลังใจแบบอบอุ่นจนร้อนแบบสุขๆ
“CAT EXPO 12” เทศกาลดนตรีของคนเล็กๆ กับตลาดเพลงไทยแห่งความสุข สนุกไม่รู้ลืม เรามาลุ้นไปด้วยกันว่าปีนี้จะต้น “ฝน” ได้อีกปีหรือไม่ วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2568 เปิดขาย 21 ตุลาคม นี้ วันเดียวเท่านั้น!! ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น The Concert รายละเอียดเพิ่มเติม www.thisiscat.com, แอพพ์ : Cat Radio เฟซบุ๊ก : thisiscatradio