‘มาริโอ้’ ลั่นยังไม่ปิดตำนานหัวนมชมพู ภูมิใจคนยังพูดถึง ยกเป็นพลังบวกเชิงบวก
หลังจากที่พระเอกหนุ่ม มาริโอ้ เมาเร่อ ออกมาเผยว่าในรายการ ริมเบียงPodcast Ep.72 ถึงตำนานหัวนมชมพูของเจ้าตัว ว่าตอนนี้หัวนมสีชมพู มันดำขึ้นแล้ว กาลเวลาเปลี่ยน สีมันก็เปลี่ยน เหมือนกางเกงยีนส์ที่เฟด หัวนมก็เฟด งานนี้เมื่อเจอพระเอกหนุ่ม มาริโอ้ที่มาร่วมงาน THAILAND PREMIERE หนัง “เสือ” ณ โรงภาพยนตร์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า
เรื่องหัวนมชมพู?
“คือรายการของเขาน่ารัก ก็แซวเล่นกัน (ดูเขาเชื่อเขาตั้งใจมาถามคำถามนี้เลยนะ?) ก็แกล้งเขาไม่มีอะไร”
แล้วทำไมคำตอบออกไปอย่างนั้น มันอาจจะคล้ำแล้ว?
“มันเป็นธรรมชาติครับ มันก็เป็นสิ่งธรรมชาติ ใบไม้ยังเปลี่ยนสีเลย เล่นเรื่องเสือบางทีบู๊เยอะมันก็มีการถูไปกับพื้นไปกับอะไร”
พอหลายคนเห็นคลิปแล้วรู้สึกผิดหวัง แต่ว่าไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริง?
“ก็แซวเล่นครับ อย่าไปคิดมากเลย แต่ว่าตอนนี้มันก็ยังโอเค ผมพยายามดูแลเขาอยู่”
อันนี้จริงหรือพูดเอาฮา?
“พูดเล่น ก็ปกติคือก็โอเคครับ ไม่ได้อะไร ไม่ได้ดูแลเป็นพิเศษ”
แล้วรู้สึกยังไงตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้หลายคนก็ยังพูดถึงตำนานสีชมพูของเราอยู่?
“ก็เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจ สิ่งที่เขาชื่นชมซึ่งก็ดี เป็นพลังบวก (เชิงลบไหม?) เป็นพลังบวกจริงๆ เชิงบวก”
มีคนมาถามเคล็ดลับเยอะไหม?
“ไม่มีครับ ไม่มีใครเคยถามเลย ถามก็แปลกละ”
แต่เราไม่เขินใช่ไหมเวลาคนถามตลอดเวลาไปรายการ?
“มันก็เขินนะ แต่ว่าผมก็โดนมาหลายครั้งแล้ว ก็เลยค่อนข้างชิน”
มันมีการเตรียมคำตอบไปไหมว่าจะตอบยังไงให้มันดูแตกต่าง?
“ไม่มีนะ ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็แซวมากกว่า”
ไม่ถึงขนาดต้องไปวัดว่ามันคล้ำกว่าเดิมไหม?
“ไม่ถึงขนาดเอาแผ่นสีมาเทียบอะไรอย่างนี้นะ ก็ปล่อยไว้ปกติ”
เราเขินไหมเราเป็นต้นแบบนมชมพู?
“มันก็เขินๆ นิดนึงแต่ก็ยังตอบเป็นขำๆ มากกว่า (ยังไม่ปิดตำนาน?) ยังไม่ปิด”
แต่หลังจากนั้นเราก็ไม่เคยเห็นไวรัลนั้นอีกเลย?
“ใช่ครับ ต้องรอเวลาแป๊ป ต้องบ่มๆ”
เวลาเล่นหนังสมมุติว่ามันต้องมีฉากที่ต้องถอดเสื้อ โอ้จะยังไงบ้างกับซีนพวกนี้?
“ก็ต้องเตรียมตัวก่อน แบบว่าออกกำลังกายหรือว่าดูแลตัวเอง”
เคยมีคนมาขอดูไหม?
“ไม่มีใครมาขอดู แต่มันจะเขินนะอยู่ๆ มาขอดู”
ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้มันก็ยังเป็นตำนานที่ทุกคนกล่าวถึง?
“ขอบคุณนะครับที่กล่าวถึง”
เราอยากจะไปลบมันหรือให้มันอยู่ในกูเกิ้ลอย่างนี้ต่อไป?
“ให้มันอยู่ตรงนั้นครับ ผมทำอะไรไม่ทันล่ะครับ”