ท็อป ทศพล รับโดนชงหนักแต่ไม่ขึ้น ยันกับ ก้อย อรัชพร เป็นเพื่อนกันแล้ว ขอโฟกัสเรื่องงาน
หลังจากทริปเดินป่ากับแก๊งเพื่อนๆ พร้อมแก๊งสาวๆ ก้อย นัตตี้ ดรีม ที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จ.อุตรดิตถ์ ที่ทำเอา ท็อป ทศพล โดนจับตาเรื่องความสัมพันธ์กับ ก้อย อรัชพร หนักยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีหลายโมเมนต์ที่ทำเอาแฟนๆ ถึงกับเก็บอาการฮ็อบกันแทบไม่อยู่ ล่าสุดหนุ่มท็อปมาร่วมงาน THAILAND PREMIERE หนัง “เสือ” ณ โรงภาพยนตร์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ก็ได้เผยถึงความสัมพันธ์กับสาวก้อย พร้อมเล่าถึงโมเมนต์ที่ทั้งคู่ได้ไปร่วมทริปเดินป่าด้วยกัน
จากป่าสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตกับก้อย?
“คือเขาลืมของ ส่วนที่บอกว่าไปซื้อของก็คือไปซื้ออุปกรณ์จำเป็นทั้งหลายที่ไม่มี ที่จริงแล้วก็ยังมีเหลือกระเป๋าอีกใบนึง มีกระเป๋ายังชีพอีกใบนึง อะไรที่มันขาดจากตรงนั้นหาจากเพื่อนไม่ได้เราก็ลงไปซื้อ ส่วนเสื้อคู่ มันเป็นเสื้อผม คือผมเอาไปอยู่แล้ว ส่วนเสื้อก้อยเป็นเสื้อที่ซื้อในเซเว่น ซึ่งไซส์ที่ก้อยใส่ได้ มีแค่สีนั้น มันก็เลยบังเอิญพอดี ส่วนกางเกงก็มีเหมือนกันด้วยแต่ไม่ได้ใส่ แต่คิดว่าน่าจะคนละแบรนด์แต่แค่สีเดียวกัน เป็นกางเกงขายาว ซึ่งไม่ได้ใส่เพราะว่ากำลังจะไปน้ำตก ก็เลยใส่ขาสั้น ซึ่งมันเป็นเรื่องบังเอิญ
แล้วเก้าอี้ล่ะ?
“คือเก้าอี้จริงๆ ลงผิดสีนะ คือมันมีสีดำกับสีเขียว ผมมีเก้าอี้แบบนั้นสองตัว เราก็เลยแชร์ให้ แต่ตอนที่เพื่อนเอาไปลงดันเอาตัวเดียวภาพเดียวกันไปลงสองอัน จริงๆ มีสีดำกับสีเขียว”
เป็นยังไงบ้างได้ไปใช้ชีวิตด้วยกัน?
“ใช้ชีวิตกับเพื่อนๆ เป็นเพื่อนกันแล้ว จริงๆ ก็เป็นเพื่อนกันทุกคนแหละ ก็มีช็อตการผูกเชือกรองเท้าให้ก้อย ช็อตที่ผมช่วยดรีมถือของ ช่วยนัตตี้หยิบนั่นนี่มันก็มีครับ”
กางเต็นท์?
“มันก็ตลกดีครับ (แต่เราดูจริงจังนะ?) ได้ยิ้มไหมพี่ เชื่อเสียงในหัวเราคือ ไม่อยากกาง หมายถึงว่ามันเหนื่อยครับ ปกติจะมีพี่เขากางเต็นท์ให้ (แต่ถ้ากางสำเร็จก็เป็นไปตามเป้าหมาย?) ก็ถือว่าเป็นการแข่งขัน แต่ผมก็ไม่แพ้นะ ซึ่งตอนนั้นผมอยากชนะมาก คือเราก็มีการหยอกเขาเล่น เพื่อนเขาชงจัง ก็เลยหยอกๆ”
ชอบไหมเวลาเพื่อนชง?
“คือมันตลกดี เห็นเพื่อนยิ้ม ผมชอบโดนแกล้ง ฟังเพื่อนผู้หญิงแล้วผมตลก เพราะผมไม่เคยเห็น เพราะเห็นนัตตี้กับดรีมชง ก็เป็นเอาหนักเหมือนกัน ชงมันดี ถามว่าชงขึ้นไหม ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันแล้วครับ”
มันมีคลิปที่ก้อยกับแม่ ที่แม่บอกว่ามีแฟนได้แล้ว?
“คือผมยังไม่ได้ดู (เขาให้ลูกสาวเขามีแฟนได้แล้ว) สุดท้ายแล้วผมคิดว่ามันอยู่ที่ตัวก้อยแหละครับ ส่วนตัวผมตอนนี้ต้องตั้งใจทำงานเลย ต้องโฟกัสเรื่องงาน”
คลิปในทริปนี้เป็นยังไง?
“ตลกเนาะ ก็ดูทุกคนมีความสุขดี ผมแฮปปี้เพื่อนแฮปปี้ แล้วอีกอย่างหนึ่งพอตัดออกมาแล้ว คนก็แฮปปี้ เขาบอกว่ายิ้มกันเยอะ แค่นี้ก็ดีใจแล้ว นี่คือเป้าหมายการทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้”
หลายคนรอลุ้นเรือของเรา เพราะเขาไปอยู่อีกฝั่งแล้ว?
“รอดูป่าต่อไปอย่างนี้ใช่ไหมครับ (หัวเราะ) คอนเทนต์ของรายการเฟย คืออยากให้ทุกคนดูการเดินป่าครับ คือผมก็เป็นเพื่อนกัน ส่วนใครที่ลุ้นก็เป็นสิทธิ์ของทุกคน ก็เห็นทุกคนแฮปปี้ ผมก็แฮปปี้ครับ”
มีคนมาคอมเมนต์ถามว่า เรากับก้อยเป็นแฟนกัน บ้างไหม?
“ผมเห็นเต็มคอมเมนต์เลยครับ ซึ่งผมก็ไม่ได้ตอบคอมเมนต์เลย ก็เป็นเพื่อนกันครับ ส่วนในอนาคตก็ยากนะเพราะว่าเราไม่เห็นอนาคต เราทำปัจจุบันให้ดีก่อน ปัจจุบันเราเป็นเพื่อนกัน อนาคตก็เป็นเรื่องของอนาคต จริงๆ ทุกคนรู้ว่า เรื่องงานเรื่องอะไรก็ตาม ในเรื่องของอนาคตเราไม่รู้ได้ แต่ปัจจุบันที่รู้ได้ ตอนนี้ผมกับก้อยเป็นเพื่อนกัน จากเพื่อนใกล้ๆ กัน มาเป็นเพื่อนในวงการ และมาเป็นเพื่อนครับ ส่วนเรื่องสนิท ผมเคยพูดตลอด เรื่องเพื่อนสนิท ไม่ได้แค่เป็นกับเพื่อนผู้หญิง กับผู้ชายเองผมก็ไม่กล้าบอกว่า ผมสนิทกับใคร ผมไม่รู้ว่าเขาสนิทกับเราไหม แต่ถามว่าเพื่อนแต่ละคน ก็จะมีเพื่อนที่ผมคุยเรื่องนี้ เพื่อนคนนี้ผมก็จะคุยเรื่องนี้ อะไรแบบนั้นครับ
หลังจากนี้เราจะมีคอนเทนต์กับก้อยอีก?
“ผมว่าจริงๆ แล้วมันเป็นตามธรรมชาติไปเรื่อยๆ เลย ถ้ามันมีงานที่เจอกัน มันก็เป็นไปตามธรรมชาติ ซึ่งผมคิดว่าเสียงในหัวผม มันก็ยังเป็นเสียงในหัวเหมือนเดิม”
เขาเป็นเพื่อนที่แฮปปี้ที่สุดไหม?
“จริงๆ ผมมีเพื่อนที่แฮปปี้หลายคนเลย เพื่อนผมทุกวันนี้ที่เป็นเพื่อนผมจริงๆ ในวัย 36 ผมแฮปปี้ทุกคน ผมว่าผมคัดมาแล้ว”