เวียร์ ศุกลวัฒน์ เปิดใจชีวิตบาลานซ์งาน-ครอบครัว เผยครึ่งปีหลังผลงานการแสดงแน่น
เรียกว่าช่วงนี้ได้เห็นหน้าค่าตากันบ่อยขึ้น หลังจากที่ห่างหายจากหน้าจอไปพักหนึ่ง สำหรับพระเอกหนุ่ม เวียร์ ศุกลวัฒน์ เพราะช่วงครึ่งปีหลังพระเอกหนุ่มมีผลงานให้แฟนๆ ได้ชมกันรัวๆ ล่าสุดหนุ่มเวียร์มาร่วมงาน THAILAND PREMIERE หนัง “เสือ” ณ โรงภาพยนตร์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ หลังจากกลับมารับบท เสือฝ้าย อีกครั้ง โดยได้เปิดใจถึงผลงานให้ฟังว่า
ครึ่งปีหลังเห็นหน้าถี่มากเลย?
“จริงๆ ก็เป็นโปรเจกต์ที่ถ่ายทำไว้แล้ว ด้วยความที่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมก็เลยทยอยกันลง โปรเจกต์ใกล้ๆ กัน ก็ดีครับ ก็ถ้ามันเป็นช่วงเวลาที่มันเหมาะสมก็เป็นช่วงที่คนจะมีโอกาสได้เห็นผลงานเรา แล้วก็เราก็อยากทำงานออกมา เป็นช่วงเวลาที่คนจะได้ดูงานจริงๆ ช่วงเดือนตุลาคมก็ปิดเทอมด้วย มีวันหยุดเยอะด้วยอะไรด้วย”
มันเยอะแค่ไหนงานของเรา?
“ก็เรื่อยๆ ก็ไม่ได้เยอะมาก ก็ทยอยๆ เก็บมาเรื่อยๆ (คือถ่ายไปก่อนหน้า?) ใช่ครับ”
ตอนนี้เหลืออีกกี่เรื่องที่ต้องรอ?
“ที่ถ่ายเสร็จไปแล้วก็โปรเจกต์ที่เพิ่งถ่ายไปเป็นของไต้หวัน ซึ่งออกไปแล้ว แล้วก็เรื่องเสือในโรงภาพยนตร์ แล้วก็เดี๋ยวช่วงสิ้นเดือนนี้ก็จะมีซีรีส์ที่เกี่ยวกับซอมบี้อีกอันหนึ่งที่จะออกในแพลตฟอร์ม ก็มีแค่นี้ ออกรวดเดียวเลยในเดือนตุลาคม แล้วเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันใหม่”
มันเป็นช่วงเวลาที่ลูกเราโตด้วย?
“จริงๆ แล้วผมก็ทำงานในจังหวะที่..คืองานมันไม่ได้ทำแบบยาว มันก็ทำแบบเดือนนึงเสร็จ ก็เลยเป็นงานที่เราทำได้ (ลูกสาวมีถามหาพ่อไหม?) ก็มีครับ บางครั้งก็ไปด้วยกันถ้าสะดวก อย่างที่ไปไต้หวันก็ไปด้วยกัน ไปไหนก็ไปด้วยกัน ก็มีบ้างที่แยกกัน ที่โลเกชั่นหรือเวลาที่มันไม่เหมาะ”
เวลาคิดถึงลูกทำยังไง?
“ก็ปกติเราก็โทรศัพท์ วิดีโอคอล”
คิดถึงแค่ไหนเวลาเราแยกกัน?
“ก็คิดถึงอยู่แล้ว ก็พยายามจัดสรรเวลาให้ดีที่สุด”
มีแพลนจะเข้าโรงเรียนไหม?
“ตอนนี้ยัง (แล้วเขาอยากไปไหม?) ยังไม่ได้คุยให้เขาฟังเลย”
แล้วพ่อแม่โอเคไหมที่จะต้องพรากกัน สัก 9.00น.-14.00 น.?
“จริงๆ มันก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เด็กต้องเข้าโรงเรียน ก็เป็นทุกครอบครัว”
คิดว่าลูกเราสามารถไหม แต่เขาเข้าสังคมได้?
“ได้ครับ มีความสุข”
ถามเรื่องลุคหน่อย เป็นยังไงบ้าง ผมสั้น ไม่มีหนวด?
“ด้วยตอนนี้โปรเจกต์ที่ถ่ายอยู่ก็เป็นลุคผมสั้น แล้วก็เป็นลุคเกลี้ยง ลุคก็คือตามงานที่กำลังทำอยู่”
มันยากไหมกับการที่ต้องเสียสละ?
“จริงๆ ก็ไม่นะ จริงๆ แล้วโปรเจกต์ไหนอยากให้เราไว้แบบไหน อยากได้รูปแบบไหน ก็จะพยายามทำให้ได้เท่าที่เราทำได้”
ลูกสาวจำได้ไหม?
“เขาก็เคยเห็นเราทั้งสองลุคนะ เห็นทั้งตอนที่เราผมยาวไว้หนวด ทั้งตอนที่เราโกนหนวดแล้ว”
และภรรยาชอบแบบไหน?
“ก็ได้หมดครับ”
ลุคนี้ต้องอยู่นานไหมหรือว่ากลับไปทรงเดิม?
“ยังไม่รู้เลยครับ ก็แล้วแต่โปรเจกต์ ตอนนี้เราทำอะไรอยู่ก็จะเป็นอย่างนั้น”
จะได้เห็นหน้าใสถึงสิ้นปีเลย?
“ใช่ครับ’