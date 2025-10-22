‘ชมพู่ อารยา’ เปิดสกิลใหม่ดาราสาว ‘น้องแอบิเกล’ เข้าห้องอัดเสียง เอเนอร์จี้พร้อมทำงานสุดๆ
เรื่องความฮอตไม่เข้าใครออกใครจริงๆ สำหรับซุปเปอร์สตาร์ตัวน้อย น้องแอบิเกล ลูกสาวคนเก่งของซุปเปอร์สตาร์ตัวแม่อย่าง ชมพู่ อารยา ที่นอกจากงานพรีเซ็นเตอร์จะเข้ามารัวๆ แล้วนั้น ดาราสาวยังมีผลงานให้แฟนๆ ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเหมือนว่าดาราสาวกำลังมีผลงานให้แฟนๆ ได้ติดตามอีกแล้ว หลังจากแม่ชมได้โพสต์ภาพน้องเกลที่กำลังอยู่ในห้องอัดเสียง ซึ่งดาราสาวมาพร้อมเอเนอร์จี้ที่สดใสพร้อมทำงานสุดๆ โดยมีแม่ชมคอยดูแลอยู่ข้างๆ
ท่ามกลางแฟนๆ เข้ามาส่งกำลังใจให้ และรอติดตามผลงานใหม่ของแอบิเกลกันรัวๆ อาทิ ซุปตาร์ฟันน้ำนมรับงานสปีกเกอร์คู่กับคุณแม่น่ารักมากๆ ค่ะน้องเกล, รอค่ะ พรีเซนเตอร์ตัวใหม่ดาราสาว ทำงานหนัก, เจ้จะออกซิงเกิ้ลเหรอคะแม่ และงือออ พากย์เสียงอะไรน๊าาาหรือมีร้องเล่นเต้นเอ็มวี