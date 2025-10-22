ครั้งเดียวพอ ลูกเกด ลั่นได้เปิดโลก ร่วมไลฟ์เทศกาลเจนนี่ ย้ำชัดไม่ใช่แนว
เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2568 ที่ Ambience Space เมนเทอร์ชื่อดัง “ลูกเกด เมทินี” มาร่วมงานรอบไฟนอล “THAI FACE TOP MODEL” Final Stage โชว์ตระการตาจากน้องๆ ทั้ง 25 คน พร้อมประกาศรายชื่อ 3 คนสุดท้ายสุดยอดโครงการคัดเลือกนายแบบนางแบบ เพื่อร่วมเป็นตัวจริงสู่รันเวย์ระดับโลก จากนั้นเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ ถึงเรื่องที่ได้เข้าร่วมไลฟ์ในเทศกาลเจนนี่
เป็นยังไงบ้างไปร่วมไลฟ์ขายของกับ “เจนนี่”?
“งงมากค่ะ มันเป็นโลกใหม่มากนะ ก็แอบตกใจ ก็ถือว่าแปลกดี”
เขาบอกไม่ได้ขายเลย ไปนั่งเฉยๆ ก็ยอดขายปาไปหลักล้าน?
“ใครบอกว่าฉันไม่ขาย ฉันก็พูดอยู่ ยังหันไปมองหน้าเจนนี่แล้วบอกว่าต้องยังไงเนี่ย เจนนี่ก็บอกว่าก็พูดกันไปค่ะ ก็พูดผิดๆ ถูกๆ แต่จริงๆ ไปแบบนั้นเป็นความสดไง ก็ดีก็น่ารักดีก็สนุกดี”
ถามว่ากดดันไหมกับยอดออเดอร์?
“ก็กดดันนะ ถ้าบริษัทที่เค้าจ้างเราไปก็อยากให้เขาได้ยอดเยอะ ก็เรียกว่าแปลกดี สนุกดี แต่คิดว่าคงไม่อยากจะไปอีกแล้ว คงจะไปแค่ครั้งเดียว”
กลัวเรื่องยกเลิกออเดอร์ไหม?
“อ๋อๆ อันนี้มันไม่ใช่สินค้าของตัวเอง อาจจะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้น”
เอากลยุทธ์ขายของมาใช้ใน รายการ The Social Warrior บ้างไหม?
“เราก็ทำไปตามฟิลล์ของเรา แบบธรรมชาติของเรา เพราะว่ารายการ The Social Warrior เพิ่งออกอากาศ ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะไปพูดถึงรายการด้วย”
ติดใจไหมกับการไปไลฟ์ขายของแบบนี้?
“คงไม่ค่ะ ไม่ใช่แนวทางเรา มันก็คงเหนื่อยๆ แหละ เพราะมันต้องพูดขายทั้งวันไง”
พอรู้ว่าจะไปร่วมไลฟ์กับ “เจนนี่” หลายคนก็ตั้งตารอ?
“สิ่งที่กลัวที่สุดรู้ไหมคืออะไร คือกลัวจะพูดอะไรแล้วทำช่องเค้าปลิว จะพูดอะไรก็เลยต้องระวังสุดๆ ยอดคนดูก็ไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องจะขึ้นหรือลง แต่ก็ขอบคุณที่มีคนเข้ามาดูเข้ามาซัพพอร์ต ก็ถือว่ายังมีคนรักอยู่ รักกันก็ดีกว่าเกลียด”
อะไรที่ทำให้คิดว่ามันไม่ใช่ทางของเรา?
“คือมันเป็นเหมือนเป็นเซลล์ต้องมานั่งขาย เราไม่ใช่เป็นแนวทางนั้น มันก็มีความกดดันบ้าง เพราะว่าเวลาขายของจะต้องมียอดสแตนดาร์ดที่ต้องทำ”
งงกับกระแส “เทศกาลเจนนี่” ไหม?
“ก็งงว่าโอ้โหทำไมอยู่ดีๆ ว้าวมากขนาดนี้ ทุกคนทุกแบรนด์จะต้องไป (คนดังไปรอคิวเยอะ?) โอ้โหเรียกว่าเจอเพื่อนเยอะแยะเลยค่ะ หันมาก็เจอหันไปก็เจอ”
ได้เข้าบ้านเลยไหม ต้องรอคิวยาวหรือเปล่า?
“รอแป๊บนึง ก่อนจะได้เข้าบ้านก็ไม่ต้องยืนรอนานแบบคนอื่นที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ ก็เรียกว่าเดินสวยๆ รันเวย์เข้าบ้านได้เลย”
ได้เอากลยุทธ์อะไรไปใช้ในรายการ The Social Warrior บ้างไหม?
“ตอนนี้รายการมันถ่ายจบไปแล้ว แต่อยากจะออกก่อนรายการจบแหละ แต่รายการนี้มันดุเดือดเหมือนกันนะ มันเครียดมาก”
ไหนบอกว่าจะไม่สร้างมีมในครั้งนี้?
“มันมีแล้วหรอ ก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่า “นิกกี้” ด่าพี่ตลอด นางไม่รู้ว่าพี่เป็นมิตรกับเขา นางด่าพี่ตลอดทั้งต่อหน้าและลับหลัง”
แล้วมองใครเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวบ้าง?
“นิกกี้ ไม่ได้มองว่าเป็นคู่แข่ง “ลิเดีย” ไม่ได้มาเป็นคู่แข่ง แต่ “นัท นิสา” นี่สิน่ากลัว เพราะเราไม่ได้อยู่ในโลกเขา ลองให้เค้ามาเดินแบบสิ ก็เลยอันเนี้ยต้องแอบกลัวนางนิดนึง”
แบบนี้มีการโกรธกันจริงไหม?
“ก็ไม่ได้โกรธ เพราะฉันจะด่าเค้ากลับเหมือนกันค่ะ”
แล้วกับ “นิกกี้” โกรธจริงไหม?
“มีอยู่ครั้งนึง ที่นางพูดอะไรไม่รู้แล้วโกรธมาก คือไม่มองหน้าไม่พูดด้วยเลย แล้วก็ไปด่าเค้าลับหลัง เวลาเรามีสัมภาษณ์ก็ค่อยไปด่าเค้าแทน เพราะว่าตอนนั้นเห็นนางโกรธก็เลยไม่อยากคุยต่อหน้า คือเค้าพูดหลายอย่างที่มันอาจจะไม่โอเคในช่วงนั้น”
แบบนี้จะสปอยทีมผู้ชนะหรือเปล่า?
“ก็คือว่าไม่นะ เพราะต้องยอมรับว่านี่คือทางของเค้า เพราะเค้าคือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ระดับต้นๆ ของประเทศไทย เพราะฉะนั้นเราอยู่ในยุคของเค้า ก็ต้องมีหวั่นบ้าง แต่เราก็ไม่ยอมแพ้เพราะว่าเราก็มีอาวุธในมือเหมือนกัน เพราะลูกทีมเราก็ไม่แพ้ใคร”
อัพเดตลูกชาย “น้องสกาย” จะได้เจอกันหรือยัง?“เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เจอแล้วค่ะ คือจะบินไปหา จะบินไปอเมริกาก่อนแล้วก็ไปเจอน้องบาห์เรน เพราะน้องได้เป็นตัวแทนของทีมเยาวชนไทยไปแข่งเอเชียน ยูธ เกมส์ 2025 เรียกว่าไปกับทีมไทยแหละ ซึ่งเขาก็โตขึ้นอีกระดับหนึ่ง เราก็ต้องไปเชียร์ลูก”
ตอนนี้ยังมีอาการ Homesick อยู่ไหม?
“ก็อาจจะมีนิดหน่อย แต่ว่าเค้าก็ดีขึ้นแล้วนะ เพราะมีเพื่อนแล้ว ก็คงได้สนุกสนานมากขี้นกว่าช่วงแรก”