เชน ธนา จูงมือ เจมส์ เปิดใจเมื่อชีวิตพลิกผันจากเศรษฐีพันล้านสู่จุดต่ำสุดของชีวิต
เมื่อคู่ร่วมทุกข์ร่วมสุข เชน ธนา – เจมส์ กาลย์กัลยา มารายการ Club Friday Show ผลิตโดย CHANGE2561 ได้เปิดใจเป็นหนี้ 600 ล้านบาท ไม่ไหวก็ต้องไหว พร้อมเล่าเหตุการณ์ LIVE จนร่วงมีอยู่จริง ขายของไม่พักจนร่างกายรับไม่ไหว ช่วงมีคดี “เชน ธนา” ยอมรับว่าสั่งเสียเรื่องลูก ไว้กับภรรยาเรียบร้อย ถึงแม้เวลานั้นจะสติแตกแต่ต้องเตรียมพร้อมที่สุด เมื่อชีวิตพลิกผันจากเศรษฐีพันล้านสู่จุดต่ำสุดของชีวิต เหมือนกำลังตายจากสิ่งที่รัก ชื่อเสียงกลายเป็นชื่อเสีย จากรวยพันล้านสู่จุดที่ไม่เหลือแม้แต่เงินซื้อแก๊ส แต่ยังไม่วายโดนสังคมดราม่า!!“เชน ธนา” เอ่ยปากขอโทษภรรยาที่พามาลำบาก
ยอดที่เกิดเป็นจำนวนเท่าไหร่?
เชน : 800 ล้านบาท ปัจจุบันน่าจะเหลือ 600 ล้านบาท บวกลบครับ
วันหนึ่งไลฟ์ กี่ชั่วโมง?
เชน : ประมาณเกือบ 14 ถึง 16 ชั่วโมงครับ วันนึงไลฟ์ อยู่เหมือนหน้ามืดมันเป็นจังหวะที่มันดับไปฝั่งหนึ่งแล้วก็วูบมันเริ่มวิ่งแล้วอยู่ๆตาซ้ายมันก็มองไม่ชัดยืนไม่ขึ้น เหมือนเลือดขามันไม่เดินเริ่มเอนแล้วพอเราขึ้นบันไดไปเจอโซฟาแล้วก็ทิ้งตัวลงเลยแล้วก็อาเจียนตรงนั้นเป็นจุดที่ไม่ไหวแล้ว
เชน : ตอนที่มีข่าวผมไม่กล้าจีบมือผมเอามือถือเลย
ในตอนที่จะโดนคดีในใจคิดถึงเรื่องการที่จะเข้าไปอยู่ในคุกเลย?
เชน : ก็มีอัยการสั่งฟ้องแล้วเราก็เอ๊ะ มันคุกนิเรางงไปหมดเลย สติแตก
ในวงสัมภาษณ์ถึงกับหลั่งน้ำตา?
เชน : เวลาคนถามว่าผมร้องไห้เพราะอะไรก็จะมีคำตอบหลายรูปแบบ แต่วันนี้พยายามถามตัวเองหลังจากเหตุการณ์สงบเราร้องไห้เพราะอะไรมีประโยคหนึ่งที่พลั่งพลูเลยคือ ผมชอบขายของนั่นคือความหมายเลยเพราะถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นหรือชื่อเสียงเราเสียเราจะไม่ได้ทำอาชีพลมหายใจเดียวที่เรามีอยู่ เรากำลังจะตายจากสิ่งที่เป็นลมหายใจเรา
เห็นข่าวอันหนึ่งที่ออกมาคือค่าแก๊สที่บ้านก็ไม่มี?
เชน : ผมพูดโดยบริสุทธิ์ใจเลยนะครับว่า ค่าดอกกุหลาบคือค่ากับข้าวลูกของผม ทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายของเด็กแฝดทั้งสามคนกับลูกอีกสองคนเลิกใส่ผ้าอ้อมเพื่อประหยัดฉี่ไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวซักเอา
ตอนนี้บรรยากาศในบ้านเป็นยังไงบ้าง?
เจมส์ : จะเลี้ยงลูกอย่างเดียว ส่วนเขาก็คิดว่าจะหาเงินยังไง หาเงินให้ได้ ถ้าตามข่าวก็คือวันละ 10,000 , 5,000 พยายามไปให้ทุกเจ้า
เราคืนเป็นรายวันเลย ไลฟ์เสร็จแบ่งคืนเลย?
เชน : ใช่ครับ หักต้นทุนอะไรหมดเหลือ 40,000 เราก็กระจายเจ้าละ 10,000
แปลว่าเงินเข้ามามือซ้ายควักจ่ายขวาเลย ความเครียดก็ทำให้คนเราทะเลาะกันมีไหมเอ่ยที่เรารู้สึกเครียดจังเลยแล้วหันหน้ามาหากันมีหลายคู่ที่กลายเป็นศัตรูกัน เพราะความเครียด และจริงไหมชีวิตประจำวันมองหน้ากันยังไม่ได้ยิ้มให้กันเลย?
เชน : จริงครับ
เชน : ผมเป็นคนซ่อนตัวเองไว้ข้างใน รู้สึกว่าเราอ่อนแอไม่ได้ตอนนี้ มันมีเสี้ยววิหนึ่งเลยที่ จริงๆพี่เมย์ วาสนารู้เรื่องนี้เพราะว่ากอดเขาร้องไห้มันเป็นวันที่ไม่เอาอะไรแล้ว มีอะไรผมให้พี่ได้อีกไหม เจ้าหนี้ผมทำอะไรให้ได้อีกไหมวันนั้นลูกอยู่บนรถครบเลย
เจมส์ : เขาขับรถเองขึ้นทางคู่ขนาน เขาพูดว่ามันแค่หักเลนส์เดียวแต่อันนี้เรามาทราบทีหลังนะคะ อยากจะตีเขามาก
เชน : ขอโทษที่พามาลำบาก