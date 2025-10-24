ธัญญ่า อาร์สยาม ดีใจ ทำยอดขายทะลุ 100 ล้าน ย้อนเล่ากว่าจะมีวันนี้ เคยเหลือเงินติดตัวแค่ 500 บาท
ทำเอานักร้องสาว ธัญญ่า อาร์สยาม ถึงกับกรี๊ดออกมาด้วยความดีใจกันเลยทีเดียว หลังจากที่เจ้าตัวสามารถทำยอดขายทะลุ 100 ล้านบาทในเวลาอันรวดเร็ว แต่กว่านักร้องสาวจะมาถึงวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเจ้าตัวได้เล่าว่าเคยหมดตัวเหลือเงินในบัญชีแค่ 500 บาท และความสำเร็จในวันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าความพยายามและความอดทนไม่เคยทำร้ายใคร ล่าสุดธัญญ่า ซุ่มซ้อมฝึกท่ารำชุดใหม่ ถวายองค์ปู่พญานาค ที่วัดป่าคลอง 11 ที่หลายคนรู้จักกันดีว่า ‘คำชะโนด 2’ ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์มาก โดยธัญญ่าได้เปิดใจว่า
“รู้สึกดีใจมากๆ มันเกิดคาดเกินฝัน เคยมีคนบอกว่า ถ้าเราทำได้ 20 ล้าน จะดีใจไหม เราก็งงๆ ว่ามันจะเป็นไปได้ไหม แต่วันนี้มันทะลุ 100 ล้าน คือมันเกินฝันของเราจริงๆ ที่ผ่านมาเราสู้ไม่ถอยเลยจริงๆ เคยประสบปัญหาการเงินที่ดิ่งสุดคือ เหลือเงินในบัญชีติดตัว 500 บาท แล้วต้องผ่อนจ่ายค่าบ้านในวันรุ่งขึ้น เราเองก็สู้ทุกทางนะ ขายหมูแดดเดียวออนไลน์ ซื้อหมูมาตากแห้งเอง แพ็คขายเอง ซื้อปลาร้ามาทำเป็นปลาร้าแห้ง ขายได้กำไร 200 500 เอาหมดทุกทาง เพื่อจะเอาชีวิตให้รอดให้ได้แต่ละเดือน ค่าใช้จ่ายมันมีทุกเดือนแต่ในขณะที่รายได้ของเรามันหยุด ประกอบกับช่วงโควิดมันเลวร้ายมาก โดนยกเลิกงานทั้งหมด เศรษฐกิจก็แย่ที่สุดในชีวิต เป็นการฝ่าฟันที่ยากที่สุดในชีวิตแล้วตอนนั้น”
“ไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมาขายของ เพราะเป็นคนที่ชอบร้องเพลง ตอนเป็นนักร้องเราก็คิดว่า เราจะขายของไปทำไม ในเมื่อเราร้องเพลง 1 ชม. เราก็ได้เงินเท่านี้แล้ว แต่ในตอนที่เราไม่มีเงินไม่มีงาน ไม่มีคอนเสิร์ตมันคือไม่มีจริงๆ แรงบันดาลใจการทำธุรกิจ เกิดจากที่แบรนด์ต่างๆ จ้างเราไปไลฟ์ขายของ เราทำยอดได้เยอะมากเจ้าละแสนสองแสน ก็เลยมีความคิดว่า ถ้าเราทำแบรนด์ตัวเอง เราน่าจะขายได้เยอะมากๆ ก็เลยเป็นที่มาของการเริ่มทำแบรนด์ของตัวเอง”
“เป้าหมายในการทำตอนแรกคือเราอยากจะทำพอให้ได้เลี้ยงชีพเราได้ เพราะอาชีพการเป็นศิลปินดารามันไม่มั่นคง การเติบโตปีแรกไม่ได้ประสบความสำเร็จมากสักเท่าไหร่ ใช้เวลาในการหาสินค้าตัวนางฟ้าประมาณ 2 ปี ทั้งสครับ ทั้งกันแดด ทำทั้งเซรั่ม วิตซี คอลลาเจน ทำมาทั้งหมดแล้ว และมาจับทางได้คือไฟเบอร์ ที่กลายมาเป็นสินค้านางฟ้า”
“ช่วงแรกค่อนข้างจะฝืดมากๆ ตั้งเป้าแค่วันละ 3000 พออยู่ได้เราก็ดีใจแล้ว แต่พอเรารีแบรนด์ไฟเบอร์ใหม่ เปลี่ยนแพ็คเกจใหม่ทำให้ยอดเติบโตขึ้น จากยอดหลักแสนต่อเดือน เติบโตเป็นยอดหลักล้าน หลัก 5 ล้าน หลัก 10 ล้าน และยอดสูงสุดคือ 16.7 ล้าน เป็นอะไรที่ก้าวกระโดดมากๆ ตั้งแต่ม.ค.68 ยอดโตขึ้นเรื่อยๆ ทุกเดือน จนเราสามารถทะลุ 100 ล้านได้ ซึ่งยอดตอนนี้ยังไม่ถึงสิ้นปีเลยก็ทะลุ 100 ล้านแล้ว”
“ตอนนี้ที่มันก้าวมาถึงยอดที่มันสูงมากๆ ปีหน้าก็ตั้งเป้าไว้ว่า จะขยายสินค้าเป็นสกินแคร์ จะทำให้สินค้าของเราไปขายในออฟไลน์โมเดิร์นเทรด ตั้งเป้าไว้ว่า ปีหน้าตัวเลขไปที่ 200-300 ล้าน”
“พอเราจับทางธุรกิจได้ มันเป็นอะไรที่รวดเร็วมากๆ แต่มันก็ยากนะคะกว่าจะจับทางได้ เราสู้ไม่ถอยจริงๆ เคล็ดลับในการทำธุรกิจให้สำเร็จคือใจต้องมาก่อน แม้เราจะล้มจะลุก ไม่มีคนซื้อ จะเหนื่อยแค่ไหน เราต้องสู้ การไลฟ์สดต่อให้ไม่มีคนดู หรือคนดูน้อยก็ต้องห้ามนอยด์ การลงคลิปต่อให้ไม่มีคนดูยอดวิวน้อย เราก็ต้องไปต่อ เราต้องหาจุดที่มันใช่มันดี ถ้าวันหนึ่งเราเจอมันจะไปต่อได้ง่ายมาก แต่กว่าจะเจอในระหว่างทางอาจจะมีอุปสรรคต่างๆ เราต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้ และทุกอุปสรรคมันจะให้ประสบการณ์กับเราเสมอ”
“ที่สำคัญเลยก็คือสินค้าของเราต้องมีคุณภาพ เพราะต่อให้เราลงโซเชียลแค่ไหน ขยันแค่ไหน ถ้าสินค้ามันไม่ถูกบอกต่อ ไม่มีการซื้อซ้ำก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในระยะยาว ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ซัพพอร์ตให้โอกาสเราเปิดใจให้เรา ทุกคนที่อยากสำเร็จต้องมี ความอดทน ความพยายาม เราต้องสู้ห้ามถอย ถ้าเราถอยทุกอย่างก็คือสิ้นสุด”