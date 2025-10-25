BLACKPINK จัดต่อ ผู้จัดขอความร่วมมือผู้ชม แต่งกายสีขาว-ดำ ร่วมไว้อาลัย

Live Nation Tero ขอความร่วมมือผู้ชม BLACKPINK WORLD TOUR แต่งกายสีขาว-ดำ
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ตามที่ได้มีประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2568 นั้น
Live Nation Tero ผู้จัดคอนเสิร์ต ‘BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> IN BANGKOK’ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก แจ้งแฟนคลับที่จะร่วมเดินทางไปชมคอนเสิร์ตวันนี้ว่า
“เพื่อเป็นการร่วมไว้อาลัยและแสดงความเคารพต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผู้จัดฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าชม คอนเสิร์ต ‘BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> IN BANGKOK’ ที่ราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 25 และ 26 ตุลาคม สวมเครื่องแต่งกายสีขาว-ดำ เข้าร่วมชมการแสดง”
