ไม่ยกเลิก! ผู้จัดขอความร่วมมือ แต่ง ขาว-ดำ ชมคอนเสิร์ตยองแจ
จากกรณี จากกรณีนางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า รัฐบาลขอความร่วมมือจากภาคธุรกิจบันเทิง สถานบันเทิง และสถานบริการต่าง ๆ งดหรือลดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงเป็นระยะเวลา 30 วัน เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาแห่งความอาลัยของปวงชนชาวไทย
ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมที่ได้ดำเนินการเตรียมการไปแล้ว ขอให้ผู้จัดพิจารณาปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ส่วนกิจกรรมที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ขอให้พิจารณาเลื่อนการจัดออกไปก่อน จนกว่าช่วงเวลาแห่งความอาลัยจะสิ้นสุดลง โดยให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงความเหมาะสม ความสำรวม และความเคารพต่อพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุดนั้น
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ด้าน BNJ Entertainment โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กประกาศขอความร่วมมือผู้เข้าชมคอนเสิร์ต ‘2025 YOUNGJAE ASIA TOUR [Fermata] IN BANGKOK’ ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม และวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568
ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยโทนสีขาว-ดำ เพื่อแสดงความไว้อาลัยและถวายความเคารพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
We kindly ask for the cooperation of all attendees of the ‘2025 YOUNGJAE ASIA TOUR [Fermata] IN BANGKOK’ concerts on Saturday, 25 October and Sunday, 26 October 2025
Please wear white and/or black attire as a sign of mourning and deep respect for
Her Majesty Queen Sirikit, The Queen Mother of Thailand.