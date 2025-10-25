รมว.ท่องเที่ยว ร่อนหนังสือถึงผู้จัด BlackPink ปรับรูปแบบคอนเสิร์ต ลดใช้แสงสีเสียง-งดจุดพลุ

รมว.ท่องเที่ยว ร่อนหนังสือถึงผู้จัด BlackPink ปรับรูปแบบคอนเสิร์ต ลดใช้แสงดีเสียง-งดจุดพลุ
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2568 นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลฟ์ เนชั่น เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด ผู้จัดคอนเสิร์ต ‘BlackPink’ มีเนื้อหาดังนี้ ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2568 นั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยปวงชนชาวไทย ต่างทราบข่าวด้วยความโทมนัสยิ่ง
และเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมคอนเสิร์ต “BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> IN BANGKOK” ในระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2568 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพมหานคร จึงขอความร่วมมือจากท่านในฐานะผู้จัดกิจกรรม โปรดพิจารณาปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม อาทิ การจัดกิจกรรมถวายความอาลัยก่อนเริ่มการแสดงด้วยอาการยืนสงบนิ่ง งดการจุดพลุ ดอกไม้ไฟ ลดการใช้แสง สี เสียง โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสม สำรวม และความเคารพต่อพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุด