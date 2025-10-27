บันเทิง

ละครเวที ‘วันสละโสดกับโจทก์เก่าๆ’ ประกาศงดการแสดงในสัปดาห์แรก

ละครเวที ‘วันสละโสดกับโจทก์เก่าๆ’ ประกาศงดการแสดงในสัปดาห์แรก

บริษัท ซีเนริโอ จำกัด ขออนุญาตประกาศงดการแสดงละครเวที “วันสละโสดกับโจทก์เก่าๆ เดอะ สรวน มิวสิคัล”  ในช่วงสัปดาห์แรกของการแสดง

ได้แก่ รอบวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568 – วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน  2568 โดยรอบที่งดการแสดง มีดังต่อไปนี้

-รอบปฐมทัศน์ วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 19:30 น.

รอบวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568 เวลา 19:30 น.

Advertisement

รอบวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14:00 น.

รอบวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19:30 น.

Advertisement

รอบวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14:00 น.

ทั้งนี้ ผู้ที่ถือบัตรในรอบดังกล่าวสามารถติดต่อขอรับเงินคืน หรือแจ้งความประสงค์เพื่อเปลี่ยนรอบการแสดงใหม่ได้

มาตรการการเปลี่ยนแปลง

1. ผู้ชมที่ประสงค์จะคืนบัตร บริษัทฯ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนตามราคาที่นั่งของท่าน

2. ผู้ชมที่ซื้อบัตรรอบปฐมทัศน์ (วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 19:30 น.) จะยกรอบไปเป็นรอบปฐมทัศน์ใหม่ ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19:30 น.

โดยสามารถใช้บัตรชมการแสดงเดิมได้ หากไม่สะดวกท่านสามารถติดต่อเพื่อขอรับเงินคืนหรือเปลี่ยนรอบการแสดงได้

3. ผู้ชมที่ถือบัตรในรอบการแสดงปกติที่งด สามารถติดต่อเพื่อขอรับเงินคืนหรือเปลี่ยนรอบการแสดงโดยสามารถเลือกที่นั่งในระดับราคาเดิมได้

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ทั้งในกรณีขอรับเงินคืนหรือเปลี่ยนรอบการแสดงได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2568 – วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2568

หากพ้นกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ

ช่องทางการติดต่อ

สำหรับผู้ชมที่ซื้อบัตรในรอบที่งดการแสดง จะได้รับการแจ้งเตือนจากไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่

1. ทางอีเมล : [email protected]

2. ทางข้อความ SMS : TTM_CS

3. ทางโทรศัพท์  : 02-262-3456

หากท่านไม่ได้รับการติดต่อ หรือประสงค์จะดำเนินการด้วยตนเอง สามารถติดต่อได้ที่ เคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 11 สาขาหลัก

หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 02-262-3456 ทุกวัน เวลา 10:00 – 19:00 น.

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้ทางเฟซบุ๊กเพจ “Scenario & Rachadalai” และสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ผ่านทางกล่องข้อความ (Inbox) ของเฟซบุ๊กเพจ “Scenario & Rachadalai” หรือ Line OA : @Rachadalai” เช่นกัน

สำหรับผู้ชมในรอบที่งดการแสดงและได้รับผลกระทบจากเดินทางโดยใช้บริการสายการบิน สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ : 081-247-6828

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซีเนริโอ จำกัด