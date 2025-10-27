ละครเวที ‘วันสละโสดกับโจทก์เก่าๆ’ ประกาศงดการแสดงในสัปดาห์แรก
บริษัท ซีเนริโอ จำกัด ขออนุญาตประกาศงดการแสดงละครเวที “วันสละโสดกับโจทก์เก่าๆ เดอะ สรวน มิวสิคัล” ในช่วงสัปดาห์แรกของการแสดง
ได้แก่ รอบวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568 – วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 โดยรอบที่งดการแสดง มีดังต่อไปนี้
-รอบปฐมทัศน์ วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 19:30 น.
–รอบวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568 เวลา 19:30 น.
–รอบวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14:00 น.
–รอบวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19:30 น.
–รอบวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14:00 น.
ทั้งนี้ ผู้ที่ถือบัตรในรอบดังกล่าวสามารถติดต่อขอรับเงินคืน หรือแจ้งความประสงค์เพื่อเปลี่ยนรอบการแสดงใหม่ได้
มาตรการการเปลี่ยนแปลง
1. ผู้ชมที่ประสงค์จะคืนบัตร บริษัทฯ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนตามราคาที่นั่งของท่าน
2. ผู้ชมที่ซื้อบัตรรอบปฐมทัศน์ (วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 19:30 น.) จะยกรอบไปเป็นรอบปฐมทัศน์ใหม่ ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19:30 น.
โดยสามารถใช้บัตรชมการแสดงเดิมได้ หากไม่สะดวกท่านสามารถติดต่อเพื่อขอรับเงินคืนหรือเปลี่ยนรอบการแสดงได้
3. ผู้ชมที่ถือบัตรในรอบการแสดงปกติที่งด สามารถติดต่อเพื่อขอรับเงินคืนหรือเปลี่ยนรอบการแสดงโดยสามารถเลือกที่นั่งในระดับราคาเดิมได้
ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ทั้งในกรณีขอรับเงินคืนหรือเปลี่ยนรอบการแสดงได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2568 – วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2568
หากพ้นกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ
ช่องทางการติดต่อ
สำหรับผู้ชมที่ซื้อบัตรในรอบที่งดการแสดง จะได้รับการแจ้งเตือนจากไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่
1. ทางอีเมล : [email protected]
2. ทางข้อความ SMS : TTM_CS
3. ทางโทรศัพท์ : 02-262-3456
หากท่านไม่ได้รับการติดต่อ หรือประสงค์จะดำเนินการด้วยตนเอง สามารถติดต่อได้ที่ เคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 11 สาขาหลัก
หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 02-262-3456 ทุกวัน เวลา 10:00 – 19:00 น.
ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้ทางเฟซบุ๊กเพจ “Scenario & Rachadalai” และสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ผ่านทางกล่องข้อความ (Inbox) ของเฟซบุ๊กเพจ “Scenario & Rachadalai” หรือ Line OA : @Rachadalai” เช่นกัน
สำหรับผู้ชมในรอบที่งดการแสดงและได้รับผลกระทบจากเดินทางโดยใช้บริการสายการบิน สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ : 081-247-6828
บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ซีเนริโอ จำกัด