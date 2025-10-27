บุ๋มจัดตั้งโรงครัว ยกย่อง พระพันปีหลวง ต้นแบบที่งดงาม แรงบันดาลใจทำความดี เล่าครั้งถวายงาน

บุ๋ม ปนัดดา จัดตั้งโรงครัวองค์กรทำดี ยกย่อง พระพันปีหลวง เป็นต้นแบบที่งดงาม แรงบันดาลใจในการทำความดี
บุ๋ม ปนัดดา นำทีมองค์กรทำดี จัดตั้งโรงครัวมูลนิธิ องค์กรทำดี หน้าศาลหลักเมือง สนามหลวง เพื่อดูแลประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัยแด่ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ สนามหลวง ทั้งนี้เจ้าตัวยังได้เปิดใจว่า
ความตั้งใจมาตั้งโรงครัวที่สนามหลวง?
“เราได้รับสมญานามว่าโรงครัวเพื่อชาติอยู่แล้วค่ะ ไม่ว่าจะเกิดความเดือดร้อนกรณีไหนก็ตาม เราก็จะเป็นโรงครัวแรกๆ ในการดูแลรับใช้พี่น้องประชาชน แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่านค่ะ เราก็ได้รับการอนุญาตจากสำนักพระราชวังค่ะ ระบุพื้นที่มาว่าเอาเป็นตรงไหนยังไง เราก็ได้รับเกียรติให้อยู่ในจุดที่ใกล้จุดลงทะเบียน สำหรับพี่น้องประชาชน ที่อาจจะมาจากต่างจังหวัดไกลๆ มาเข้าคิวยาวๆ ก็จะมีที่เราเตรียมไว้เป็นข้าวง่ายๆ แล้วก็ในส่วนของน้ำดื่ม ตรงนี้เดี๋ยวจะมีป้ายขึ้นให้ด้วยนะคะ แต่จุดที่เราอยู่ คือมาทางศาลหลักเมืองค่ะ ถ้าหันหน้าเข้าศาลหลักเมืองจะอยู่ซ้ายมือค่ะ อยู่ตรงปากซอยใกล้ๆ พื้นที่เข้าแถวเพื่อมาลงนามค่ะ ยังไงก็หาเจอแน่นอนค่ะ”
โรงครัวเริ่มวันไหน?
“จริงๆ โรงครัวองค์กรทำดีเราเริ่มได้ค่ะ เราทำงานกันแถวทุกวันอยู่แล้ว เพียงแต่ว่า ณ ตอนนี้เดี๋ยวของคำสั่งคอมเฟิร์มจากข้างในอีกทีหนึ่ง เพราะเดี๋ยวจะมีการประชุมกับทางสำนักพระราชวัง แล้วก็จะตกลงจุดกันให้เรียบร้อยก่อนค่ะ เดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่ง แต่มีโรงครัวตรงนี้แน่นอน เพียงแต่ว่าขออนุญาตบอกอย่างรวดเร็ว ว่าเราจะเป็นข้าวกล่องกับน้ำ
ใครที่อยากจะมาแจม บุ๋มเชื่อว่ามีประชาชน มีเอกชนอยากมาร่วม ก็ขอเป็นข้าวกล่องที่เป็นกล่องมาเลยค่ะ อาจจะไม่ถนัดที่จะมาตั้งเป็นก๋วยเตี๋ยวหรืออะไร เพราะตรงนี้ต้องมีเรื่องของความสะอาดและความสะดวกเรียบร้อย เพราะพื้นที่ค่อนข้างจำกัดและรถจอดเอาของลงยากมาก ดังนั้นขอเป็นข้าวกล่องมาเลย แต่ขอช่วยแจ้งในเพจองค์กรทำดีให้นิดหนึ่ง ว่าอยากมาวันไหน จะได้ไม่ชนกันเยอะ ทีมงานจะได้รับส่งของกันได้สะดวก แล้วบุ๋มต้องลงชื่อ ว่าใครให้อะไรวันไหน เพื่อส่งรายงานกับสำนักพระราชวังด้วย ทุกอย่างต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ”
เตรียมพร้อมรับมือกับมวลมหาประชาชนใช่ไหม?
“องค์กรทำดีเราพร้อมอยู่แล้วค่ะ ในการรับมือกับมวลมหาประชาชนที่จะเข้ามาตลอดระยะเวลา ตั้งใจไว้ในช่วง 1 เดือนก่อน เดี๋ยวเราจะดูกันอีกที ก็ขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยน และจำนวนคนที่มาด้วยค่ะ เราพร้อมทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ องค์กรทำดีเราพร้อมทุกที่วันแรกๆ เลยค่ะ”
ส่วนหนึ่งของความตั้งใจ เพราะอยากทำถวายสมเด็จพระพันปีหลวงด้วยใช่ไหม?
“ค่ะ ตัวบุ๋มเองเคยได้ถวายงานพระองค์ท่านหลายครั้ง ก็เลยเป็นความตั้งใจ ว่าในการทำงานขององค์กรทำดีครั้งนี้ ไม่ขอรับบริจาคเป็นเงินนะคะ เป็นความตั้งใจของตัวบุ๋มเองที่เคยถวายงานท่าน แล้วเราอยากทำเพื่อท่าน แต่บุ๋มก็จะโดนแม่ๆ ดุแน่ๆ ที่มาร่วมมือกับบุ๋มหลายครั้ง ว่าไม่ได้นะ แล้วแม่จะช่วยยังไง บุ๋มขอให้แม่ๆ ซื้อเป็นของให้บุ๋มได้ไหมคะ เป็นข้าวสารอาหารแห้ง หรือไข่ไก่ น้ำปลาพริก น้ำมันพืช จะขอบคุณมากๆ เลย บริษัทแก๊สส่งแก๊สมาได้นะคะ พวกเราใช้แก๊สเยอะมาก ส่วนใครที่เป็นข้าวกล่องมาเลย ก็ขออยู่น้ำดื่มเป็นขวดเล็กๆ แก้วเล็กๆ เพื่อความสะดวกในการส่งและการเก็บ จะได้ไม่ทิ้งกันเรี่ยราดด้วย ก็ไปส่งได้ที่มูลนิธิองค์กรทำดี ตรงรังสิต คลอง 8 เลยนะคะ จะเป็นสำนักงานใหญ่ ก็แจ้งมาได้เราจะได้ลงคิวให้ เพื่อความชัดเจน ข้าวไม่มากองกัน”
พอเปิดโรงครัวปุ๊บ ก็มีคนมาร่วมสนับสนุนเยอะมาก?
“คือทุกคนสนับสนุนเยอะมากค่ะ เสียงมาก่อนที่ครัวเราจะตั้งเสร็จอีกค่ะ ก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนเห็นการทำงานของเราและเชื่อมั่นในการทำงานของเรา ว่าเราเป็นโรงครัวเพื่อชาติของจริง แล้วก็ดีใจที่ทางสำนักพระราชวังเห็นการทำงานของเรามาโดยตลอดด้วยค่ะ ก็ยินดีที่จะเป็นตัวแทนฝั่งประชาชนและเอกชน ในการนำอาหารหรือขนมมาแจกให้กับพี่น้องประชาชนที่หลั่งไหลกันเข้ามาในพื้นที่สนามหลวงด้วยนะคะ”
หลายคนมองว่ามีเรื่องอะไรปุ๊บ “บุ๋ม ปนัดดา” มาปั๊บ?
“ก็เป็นนิสัยของบุ๋มและทีมงานอยู่แล้วค่ะ เราก็เต็มที่กับทุกงานค่ะ เพราะเรารู้ว่าเรายืนเคียงข้างประชาชนมานานมากแล้ว ไม่ว่าจะทุกข์หรืออุทกภัยก็ตาม ในทุกๆ เหตุการณ์จะมีองค์กรทำดีกับปนัดดาอยู่ตรงนั้นนะคะ”
ทางถึงที่เราโพสต์ว่าเคยถวายงาน “สมเด็จพระพันปีหลวง”?
“ตั้งแต่เป็นนางสาวไทยค่ะ ตอนนั้นได้ไปเดินแฟชั่นโชว์ที่ประเทศจีน ตรงเซี่ยงไฮ้กับปักกิ่ง แล้วก็มาในประเทศไทยอีกหลายครั้งค่ะ ก็ได้ถวายงานเดินแฟชั่นโชว์ แล้วที่ท่านชมว่าสวยมากจ้ะ คือตอนที่อยู่ที่จีนค่ะ แล้วท่านก็เสด็จพระราชดําเนินขึ้นรถพระที่นั่งไปแล้ว แล้วจู่ๆ ท่านก็เสด็จกลับมา ซึ่งแถวแตกไปแล้วค่ะ แต่ท่านมามองเรา แล้วก็บอกว่าหนูนางสาวไทยใช่ไหมจ๊ะ เราก็เลยบอกว่าใช่เพคะ แล้วท่านก็จับมือค่ะ จับมือแล้วลูบหลังมือ บอกว่าหนูสวยมากจ้ะ คำว่าพระบารมีคืออะไร
คำว่าเขาอ่อนคืออะไร คือวันนั้นเป็นวันที่สัมผัสได้ ประทับใจมากค่ะ แล้วก็ยังจำสัมผัสของพระองค์ จำรอยยิ้มของพระองค์ท่านได้จนถึงวันนี้ หลังจากนั้นก็เลยได้ไปถวายงานในพระราชวังนะคะ เพราะบางทีพระองค์ท่านก็จะมีดูแลทูตจากต่างประเทศมาแล้วเราก็พอที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ก็เลยได้มีโอกาสรับใช้พระองค์ท่านถวายงานตรงนั้น ซึ่งสิ่งที่เราเห็นคือท่านทรงงานหนักมากนะคะ เสร็จตี4 พอ 7 โมงเช้า ท่านตื่นบรรทมแล้วค่ะ มาทรงงานต่อเราเลยรู้สึกตกใจว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทรงทำไมหนักขนาดนี้เลยหรอ แล้วเราทำไมจะไม่ทำงานให้หนักไม่ได้ นี่อาจจะเป็นเหตุผลนึงมั้งคะที่ทำให้บุ๋มสู้งานขนาดนี้ ไม่ว่าวันนี้จะทำงานเสร็จดึกแค่ไหนก็ตาม วิ่งไปชายแดนต่อหรือไปลงน้ำท่วมต่อ ทำให้บุ๋มมีพลังใจในการทำงานแบบนี้ค่ะ“
พระองค์ท่านก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราเหมือนกัน?
”ตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่ 9 จนถึง พระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นต้นแบบของการทำความดีของบุ๋มและเชื่อว่าของอีกหลายๆ คนด้วยค่ะ ท่านทรงดูแลตัวเองดีมากไม่ว่าจะลงพื้นที่ในป่าลึกขนาดไหน บุ๋มเองก็เลยจะพยายามดูแลตัวเองอย่างนั้นเช่นเดียวกัน จนหลายคนแซวว่าเข้าป่าต้องหน้าผมเป๊ะขนาดนั้นเลยหรอ อาจจะเป็นเหตุผลนึงจริงๆ นะบุ๋มว่าบุ๋มมีต้นแบบที่งดงามระดับโลกนะคะ ท่านทรงเป็นไอคอนนิคระดับโลกที่ให้พวกเราเห็นแล้วว่าท่านทรงพระสิริโฉมงดงามทุกอิริยาบถทุกสถานที่ ไม่ว่าท่านจะลงไปตอนค่ายศูนย์อพยพจำได้ใช่ไหมคะท่านทรงงดงามทุกอย่างเลย แล้วก็ท่านทรงทำงานเพื่อชนชาวไทยอย่างแท้จริง
อย่างวันนี้ บุ๋มโชคดีได้ทำรายการสิ่งหนึ่งที่เราถามกันว่า ณ วันนั้นเราช่วยกันทำค่ายอพยพให้กัมพูชาทำไมถูกไหมคะท่านส่งให้เหตุผลว่า ถ้าไม่ทำค่าอพยพในวันนั้นคนกัมพูชาอาจจะเข้ามาในประเทศเราและทำร้ายคนไทยมากกว่านี้ เพราะประเทศไทยเรานับวันนั้นไม่ได้มีสงครามเหมือนกับเขาแล้วพอเราฟังเหตุผลนี้เราก็รู้สึกว่าใช่ ตอนนั้นมาเป็น 2 แสนคน ถือว่าเป็นกองทัพใหญ่มากเลยนะคะ กองทัพที่หิวโหยทรมานบาดเจ็บกันมา ถ้าไม่ทำค่ายอพยพดักไว้ตรงนั้นคนพวกนั้นเขาจะบุกเข้ามามากกว่านี้อีก นี่คือเหตุผลที่ลึกๆ ที่เราไม่เคยได้ยิน ดังนั้นท่านมีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมาก อย่างที่เราอาจจะไม่ได้อยู่ ณ ตอนนั้น แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการที่เราได้สัมภาษณ์คนได้ไปเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราโชคดีมากที่ได้เกิดในพื้นแผ่นดินไทยค่ะ“
ความรู้สึกที่ได้ถวายงาน หลายคนมองว่าโชคดีมีบุญ?
”ก็เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่สำหรับบุ๋มมากค่ะที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่าน ที่ได้ถวายงานพระองค์ท่าน เป็นบุญที่บุ๋มว่าเป็นเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตบุ๋มด้วย โดยเฉพาะการที่ได้กราบพระบาทหลายๆ ครั้งท่านทรงแนะนำหลายอย่าง ท่านทรงชมหลายอย่างจนเรารู้สึกว่าชีวิตของปนัดดาคนนี้โชคดีจังหนอ เลยทำให้เรามีแรงบันดาลใจครั้งสำคัญที่จะได้ทำความดีอย่างนี้ตลอดไป แล้วอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งมั้งคะที่องค์กรทำดีเราถึงยกทุกอย่างให้กับสภากาชาดไทยที่ท่านทรงเป็นนายกฯของสภากาชาดไทยค่ะ“
เคยได้เล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับลูกๆ ฟังบ้างไหม?
“ บุ๋มยังไม่ค่อยได้มีโอกาสค่ะ อย่างที่ทุกคนทราบข่าวว่าองค์กรทำดีเปิดตัวมาตั้งแต่ปี 57 แล้วเราจดทะเบียนมานานแล้วแต่กว่าจะได้ก็ 2 ปีกว่าใช้เวลาในการทำทุกอย่างให้ถูกต้อง ทุกคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยใช่ไหมคะว่ามูลนิธิเรา ข้อ 39 คือให้กับสภากาชาดไทย บุ๋มเชื่อว่าจริงๆ แล้วมันขึ้นอยู่กับเจตจำนงของแต่ละที่มากกว่าและอยู่ในราชกิจจานุเบกษาอยู่แล้วแต่บุ๋มไม่คิดว่าจะต้องมาถูกเปิดเผยเรื่องแบบนี้ด้วยดราม่าหรืออะไรก็ตามแต่ อยากจะบอกว่าเราได้ทำงานร่วมกับสภากาชาดไทยมานานมากเราเห็นว่านี่คือหน่วยงานรัฐหน่วยงานหนึ่งที่เราลงพื้นที่มาตลอดเวลามีอุทกภัยน้ำท่วมภัยพิบัติอะไรต่างๆ เราก็เลยรู้สึกว่านี่แหละค่ะ ถ้าวันหนึ่งองค์กรทำดีไม่ได้ ก็คือตึกมูลนิธิทุกอย่างเราก็จะให้สภากาชาดไทยดำเนินการต่อสามารถเอาไปใช้งานได้เลยค่ะ แล้วก็เป็นเจตจำนงที่ลูกบุญธรรม ลูกๆ ในองค์กรทำดีทุกคนรู้ค่ะว่าเรากำลังทำและจะต้องสร้างให้ดีที่สุดเพราะนี่นี่คือสมบัติของชาติโดยแท้จริงค่ะ”
มีเสียงชื่นชมมาเยอะมาก?
“ค่ะ เป็นเจตนารมย์ที่ชัดเจนตั้งแต่แรกอยู่แล้ว มีหลายคนเขียนว่า เอ๊ะ..งั้นอย่างนี้คำว่าหนี้สินก็ต้องทิ้งให้เขาด้วยหรอ สบายใจได้นะคะบุ๋มไม่ทิ้งภาระให้คนอื่นแน่นอนค่ะ ที่ดินบุ๋มใช้เงินใช้เงินตัวเองซื้อตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะ ที่ไปซื้อตรงนั้นเพราะว่าเจ้าของที่ให้เพิ่มอีกหนึ่งไร่ฟรีๆ และหลวงปู่ศิลาดำริไว้เพิ่มอีกหนึ่งไร่ตอนไปกราบท่านท่านมอบมาให้ 5 หมื่นบาทและอยากจะบอกหลวงปู่ว่าที่ตรงนั้น 2 ล้านกว่านะ (หัวเราะ) อันนี้ขำๆนะแต่ว่าด้วยดำริของหลวงปู่ศิลาที่ตรงนี้ตอนนั้นบุ๋มยังไม่ได้สร้างอะไรเลยแต่หลวงปู่ศิลากลับบอกว่าที่ตรงนี้จะช่วยคนได้อีกมากต้องทำเพิ่มอีกหน่อยนึง เราก็เลยกลับมาแล้วก็ฮึดทำ ณ วันนั้นยังเป็นที่ดินเปล่าเปล่าซึ่งบุ๋มก็ยังนึกภาพไม่ออก แต่วันนี้ในส่วนโครงสร้างตึกหรืออะไรก็ตามทุกอย่างวันนึงก็จะเป็นศูนย์ต้านภัยพิบัติให้กับสภากาชาดไทยได้แน่นอนที่บุ๋มวางระบบไว้ทุกอย่างแล้วค่ะ แล้วก็ไม่มีหนี้สินเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ”