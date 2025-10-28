‘เบลล่า’ งดงามในชุดผ้าไทย พร้อมด้วย ก้อง ห้วยไร่-เบลฐา ทำบุญผ้าป่า ที่วัดดัง จ.มุกดาหาร
นางเอกสายบุญ เบลล่า ราณี ควงคุณแม่ ปราณี และคนสนิท พลอย ผู้จัดการส่วนตัว พร้อมด้วย ก้อง ห้วยไร่ และ เบลฐา ขนิษฐา เดินทางมาร่วมทำบุญผ้าป่า เพื่อบูรณะองค์พญานาคพญาศรีมุกดามหามุนีนิลปาลนาคราช พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้างลานพญานาค ที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ จังหวัดมุกดาหาร พร้อมกันนี้นางเอกสาวยังได้หยิบผ้าไหมไทยท้องถิ่นมาสวมใส่ ซึ่งงดงามและสวยสะกดสายตาสุดๆ โดยเบลล่าได้โพสต์ภาพลงในไอจี พร้อมเขียนข้อความว่า
“วันที่ 23 ตุลา งานบุญผ้าป่าจากพวกเรา 4 คน พี่พลอย พี่ก้อง เบลฐา เบลล่า สู่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ จ.มุกดาหาร เพื่อบูรณะองค์ปู่พญาศรีมุกดาฯ และลานด้านหน้าองค์ท่านเพื่อพี่ป้าน้าอาจะได้เดินได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะ”
ท่ามกลางแฟนๆ ที่เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกับนางเอกสาวอย่างล้นหลาม