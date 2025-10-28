‘ลิซ่า BLACKPINK’ น้อมถวายความอาลัย โพสต์พระฉายาลักษณ์ ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’
หลังจาก ลิซ่า ลลิษา มโนบาล หรือ ลิซ่า BlackPink ศิลปินสัญชาติไทย ที่โด่งดังไกลระดับโลก ขึ้นแสดงคอนเสิร์ต ‘BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> IN BANGKOK’ ที่ประเทศไทย ณ ราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 24-26 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา
ซึ่งหลังจากจบคอนเสิร์ต ล่าสุด ลิซ่า ได้ออกมาโพสต์แสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระพันปีหลวง โดยลิซ่าได้โพสต์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านทางสตอรี่ในอินสตาแกรมส่วนตัว เพื่อน้อมถวายความอาลัยและแสดงความจงรักภักดีต่อการจากไปในครั้งนี้