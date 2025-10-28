ลอร์ด สยม ร่วมถวายความอาลัย ประกาศงดจัดงาน ‘ลอยกระทงโรงถ่ายสามเศียร’
ก่อนหน้านี้ ค่ายสามเศียร ได้ตั้งใจเปิดโรงถ่ายละครเพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดงาน “ลอยกระทงโรงถ่ายสามเศียร” ที่โรงถ่ายสามเศียร ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน ล่าสุด ลอร์ด สยม สังวริบุตร ได้ประกาศยกเลิกงานเป็นที่เรียบร้อย เพื่อน้อมถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระพันปีหลวง โดยเผยว่า
ประกาศ”งดจัดงานลอยกระทงโรงถ่ายสามเศียร”
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
บริษัท สามเศียร จำกัด ของดจัดงาน “ลอยกระทงโรงถ่ายสามเศียร” ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายนนี้
ทางผู้จัดขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และขอร่วมถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้ง ในช่วงเวลาแห่งการไว้ทุกข์นี้