ผัดไท เล่านาทีชีวิตเกือบตาย ป่วยไทรอยด์ต่ำ นอนบนพื้นคนเดียว 3 วัน โชคดีมีคนบุกมาช่วยทัน
เมื่อรายการ ตีท้ายครัว มาเปิดคอนโด ผัดไท ดีใจ ดีดีดี โดยนักแสดงรุ่นใหญ่ได้เปิดเผยว่ากำลังจะย้ายบ้าน พร้อมประกาศขายคอนโด 194 ตารางเมตร 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ อยู่ย่านพร้อมพงศ์ กลางกรุงเทพฯ ขายเพียง 10.5 ล้านเท่านั้น
และในช่วงหนึ่งของรายการ ได้เปิดตัวแขกรับเชิญ เพื่อนซี้ผัดไท นั่นก็คือ ก้อง ปิยะ และ ท็อป ดารณีนุช มาร่วมเมาธ์มอยด้วยกันในรายการ ก่อนที่ผัดไทจะเล่านาทีชีวิตช่วงที่หลานชายต้องไปทำงานที่เยอรมัน และต้องอยู่คอนโดคนเดียวว่า
ผัดไท: “เมื่อก่อนหลานไปทำงานที่เยอรมัน พี่ผัดอยู่คนเดียว แล้วเวียนหัว แล้วก็คิดว่าถ้าตายบนเตียงแล้วเตียงจะเลอะไหม ก็เลยลงไปนอนที่พื้น ก็รู้สึกวิ้งๆๆ อยู่ในห้อง 3 วัน แต่ก่อนหน้าคอนโดมีคนขายอาหารตามสั่ง ปกติจะไปเรียกหา แต่ 3 วันพี่ไม่ลงไป เขาก็ให้ลูกเขาบุกขึ้นมาเคาะ เขาต้องบุกขึ้นมาหา เพราะยามไม่ให้คนนอกขึ้น แล้วเคาะเรียก จนเขาต้องตามคนมาเรียก และเอากุญแจสำรองมาไข แล้วพาไปหาหมอ”
ก้อง ปิยะ: “เป็นอะไรไม่เห็นรู้เรื่องนี้เลย อันนี้คือเคสจริงหรือคิดมาเป็นเรื่อง”
ผัดไท: “(หัวเราะ) เรื่องจริง 3 วันเลย เพราะปรากฏว่าตอนนั้นผลก็คือ ไทรอยด์ต่ำ ไฮโปไทรอยด์ มันนอนแล้วผมมันจะร่วง มันจะดาวน์เหมือนคนหลับตาไหลตาย”
ท็อป : “ถ้าเขาไม่มาเรียกตายไหม”
ป๋อ ณัฐวุฒิ: “ผมว่าตายนะ เพราะว่าไม่ได้กินอะไรเลยไง”
ผัดไท: “มันจะมีความสุข มันจะเหมือนคนหลับ ง่วงแล้วง่วงอีก”