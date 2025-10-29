เปิดบ้านหมาจรของ อั้ม พัชราภา ดูแลกว่า 130 ตัว เอ ศุภชัย เผยภาพสุดอบอุ่นหัวใจ
รู้ถึงความใจบุญและรักสัตว์ของนางเอกสาว อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ กันเป็นอย่างดี แต่น้อยคนจะรู้ว่านางเอกสาวคนสวยนั้นได้ทำบ้านเพื่อดูแลสุนัขจรจัดไว้กว่า 130 ตัวเลยทีเดียว โดยล่าสุด เอ ศุภชัย ได้เผยคลิปสุดอบอุ่นที่อั้มได้มาเยี่ยมน้องหมา แถมยังมีการเช็ดตัวหลังอาบน้ำให้น้องๆ ด้วยตัวเองเลยทีเดียว โดย เอ ยังได้บอกเล่าไว้ว่า
“พี่เอเพิ่งเห็นครั้งแรก มีแต่คนมาเล่าให้ฟังว่าน้องอั้มดูแลน้องหมาไว้เยอะมาก ทำบ้านให้น้องอยู่ วันนี้ ภาพบรรยากาศอาบน้ำให้น้อง ๆ หมาจรของน้อง พัชราภา กว่า 130 ตัว แค่เห็นรอยยิ้มของน้องอั้ม ความสดใสของน้องหมาหลังอาบน้ำเสร็จ แค่นี้ก็อบอุ่นหัวใจ @aum_patchrapa”
