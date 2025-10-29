บุ๋ม ปนัดดา เปิดโรงครัวที่สนามหลวง ยันไม่ได้รับบริจาค ขอถวายงานด้วยหัวใจเป็นครั้งสุดท้าย
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม เวลา 10.00 น. ที่บริเวณท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์สีดำ ทยอยเดินทางเข้ามาถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่อง
บรรยากาศโดยรอบบริเวณท้องสนามหลวงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีการกางเต็นท์คอยให้บริการประชาชนหลายจุด โดยมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานและจิตอาสาร่วมกันอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางรอเข้าลงนาม ไม่ว่าจะเป็นด้านการจราจร การดูแลความปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงมีการจัดเตรียมอาหารและและน้ำดื่มบริการฟรี
ทั้งนี้ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี นักแสดงและประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ได้นำทีมองค์กรทำดี จัดตั้งโรงครัวมูลนิธิองค์กรทำดีเพื่อดูแลประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัยแด่ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้ย้ายจากจุดเดิม ณ หน้าศาลหลักเมือง สนามหลวง มาที่ท้องสนามหลวง โดยบุ๋มได้เปิดใจกับสื่อมวลชนว่า
วันนี้เห็นว่าย้ายจากจุดเดิมมาอยู่ตรงนี้เพราะว่า?
“เพราะว่าคุยกันแล้วทางเจ้าหน้าที่เองและตัวเราเองก็อยากเป็นจิตอาสาเหมือนกับทุกๆ คน แล้วก็ได้รับโอกาสให้มาตั้งโรงครัวข้างในการทำถวายและที่สำคัญจะได้เป็นอาหารพระราชทานเหมือนๆ ทุกที่ แล้วพวกเราก็จะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเป็นจิตอาสากันทุกๆ คน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อความสะดวกกับการจัดการให้ดูเป็นระเบียบและความสะอาดทุกอย่างด้วย
ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ท้องสนามหลวงเลย จุดลงทะเบียนฝั่งธรรมศาสตร์ ก็สามารถมาตรงนี้ได้ ส่วนอาหารก็จะสลับสับเปลี่ยนกันในทุกวัน เพราะว่าเพื่อนพี่น้องดาราหลายๆ คนก็อยากจะมาเป็นหนึ่งเดียวกับเราด้วย อย่างวันนี้ก็จะเป็นพี่เปิ้ล นาคร มีขนมจีนมาให้ 1,000 ชุด ในแต่ละวันก็จะมีศิลปินดาราอยากจะมาร่วมงานตรงนี้ แต่อาจจะทำทุกวันเหมือนเราไม่ไหวก็เลยจะมาแบบคนนั้นมาวันนั้น คนนั้นมาวันนี้ บุ๋ม ปนัดดาก็มีหน้าที่จัดคิวให้
ส่วนพี่เปิ้ล นาครก็จะมาจุดของเราเลย เราก็จะรู้ว่าวันนี้เราจะต้องทำอาหารประมาณไหน จะมีคนอื่นมาแจมมากน้อยแค่ไหน หรือนอกเหนือจากศิลปินดาราแล้วก็จะมีพี่น้องประชาชนหลายคนอยากจะมาร่วมตรงนี้ด้วยกับทางบุ๋ม อย่างเช่นวันนี้ก็จะมีกล้วยหอมมาล็อตใหญ่เลย เรียกว่าน่าจะทุกคนสามารถทานได้”
มีตั้งเป้าไว้ไหมว่าจะตั้งไว้กี่วัน?
“ที่ตั้งเป้าไว้ในการทำงาน ณ วันแรกก็คือประมาณอย่างน้อย 1 เดือนเต็ม แต่ทีนี้ก็ต้องดูมวลชนด้วยว่าจะมากันมากน้อยแค่ไหน และเห็นบอกว่านี่ยังไม่เยอะมาก แต่ถ้าสักประมาณวันที่ 9 ตุลาคมที่ประชาชนสามารถเข้ามากราบพระบรมศพได้อันนั้นก็จะต้องระดมคนอีกเยอะเลย ซึ่งจำนวนอาหารอาจจะต้องเพิ่ม”
นอกจากพี่เปิ้ลมีศิลปินคนไหนอาสามาร่วมอีกบ้าง?
“ตอนนี้มีติดต่อมาเยอะมากเลย เดี๋ยวจะมี อ้น สราวุธ กำลังลงคิวกันอยู่ เพราะตัวศิลปินดาราเองบางคนต้องจัดการตัวเองจากต่างประเทศบ้างอะไรบ้าง แต่บางคนก็จะส่งเป็นของมาเฉยๆ เพราะว่าต้องขอกราบเรียนไว้ตรงนี้ก่อนว่าเราไม่ได้รับบริจาคใดๆ ทั้งสิ้น อยากจะถวายงานด้วยหัวใจ”
มาตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง?
“สำหรับตัวบุ๋มเองแล้วแต่คิวงาน อย่างบางวันมีถ่ายทอดสดของรายการ ตัวเองก็ต้องไปทำงานก่อน แต่ทีมงานจะอยู่ทุกวันจะอยู่สแตนบายทุกวันตรงนี้ตั้งแต่ 10:00 น จนถึงเย็นๆ จนกว่าจะดูแลพี่น้องประชาชนได้หมด ซึ่งก็จะมีอาหารน้ำดื่มสลับๆ เพราะว่าเราเองก็ต้องดูด้านข้างด้วย ว่าเขาจะทำอะไรยังไงบ้าง จะได้ไม่ล้นจนเกินไป ไม่น้อยจนเกินไป เพราะด้วยพลังของทีมงานเราเองบุ๋มเชื่อว่าเราสามารถจัดได้ตลอดอยู่แล้ว เพราะว่าการทำงานของบางคนคือถ้าทำทุกๆ วันก็อาจจะล้าได้อะไรได้ เราเป็นหน่วยเสริมที่แข็งแกร่งมากเราบอกตรงนี้ได้เลย ดังนั้นใครมีของอะไรก็สามารถมาเสริมกับเราได้”
ความตั้งใจที่มาทำอาหารดูแลประชาชนเพราะส่วนหนึ่งอยากถวายพระพันปีหลวงด้วย?
“ใช่ค่ะ เพราะด้วยความตัวบุ๋มเองเคยได้ถวายงานพระองค์ท่าน แล้วเราสำนึกได้ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เป็นความตั้งใจอยากถวายงานเป็นครั้งสุดท้ายให้กับพระองค์ท่าน ก็เป็นความตั้งใจตั้งแต่รู้ข่าว อยากจะทำให้ดีที่สุด”
ความประทับใจตั้งแต่ที่เคยถวายงานให้กับพระองค์ท่านเป็นยังไงบ้าง?
“ทุกๆ ครั้งที่เราเห็นพระองค์ท่าน พระองค์ท่านจะสิริโฉมงดงามมาก ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดก็ตาม ซึ่งเป็นภาพที่เราเห็นตั้งแต่เด็กๆ ในพระราชกรณียกิจ แล้วพอตอนโตขึ้นมาเราได้ลงพื้นที่เองจริงๆ แล้วถึงได้รู้ว่าบางพื้นที่พระองค์ท่านไม่จำเป็นต้องไปเลย และในหลายพื้นที่ก็ไม่ใช่ที่ที่ประชาชนทั่วไปจะสามารถเข้าไปเดินถึงได้แต่พระองค์ท่านทรงไปถึง ทรงดูแลประชาชนทุกคนอย่างต่อเนื่อง แล้วเราเห็นพระองค์ท่านก็ยังคงสิริโฉมงดงาม ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม ท่านเป็นต้นแบบในการทำความดี บุ๋มก็เลยอยากจะทำให้ดีที่สุดเช่นเดียวกันในแรงที่เราพอจะทำได้ และพระองค์ท่านดูแลพี่น้องประชาชนหนักมาก อย่างที่บุ๋มเคยได้ไปถวายงาน ท่านทรงงานถึงตี 4 พอ 7 โมงเช้าท่านตื่นบรรทมมาทรงงานอีกแล้ว ท่านบรรทมน้อยมากเลยค่ะ จนเรารู้สึกว่าเบื้องหลังจริงๆ ที่เราไม่เคยเห็นภาพเราเห็นภาพสวยงามของพระองค์ท่าน แต่จริงๆ แล้วท่านทรงงานเยอะมาก และเหนื่อยมาก อย่างเช่น ดูแลประชาชนในเรื่องของผ้า เรื่องฝีมืออาชีพ การสร้างตลาดในวงการผ้า รวมถึงการพัฒนาเรื่องโขนพระราชทาน อีกหลายต่อหลายอย่างที่ท่านทรงทิ้งมรดกให้กับประเทศไทยไว้”
อยากกล่าวไว้อาลัยแด่พระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายอย่างไรบ้าง?
“อยากพูดจากหัวใจของประชาชนคนนึงว่าจากวันนี้เป็นต้นไปจะพยายามสืบสานสิ่งที่พระองค์ท่านสร้างไว้และทิ้งไว้ให้กับประเทศไทยให้ดีที่สุด จะทำทุกๆ วันให้ดีที่สุดเช่นเดียวกัน เหมือนอย่างที่พระองค์ท่านทำไว้ แม้ได้เพียงธุลีนิดนึงของพระองค์ท่านก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด นี่คือหัวใจของลูกคนหนึ่งที่เห็นแม่ของแผ่นดินทรงงานทุกๆ วัน จนกระทั่งทิ้งทุกๆ สิ่งทุกๆ อย่างไว้ให้กับประเทศไทยจนวินาทีสุดท้าย จะสืบสานต่อจากนี้เป็นต้นไปให้ดีที่สุด