ปิดจบคดี ‘ครูเต้ย’ ยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร 10 ล้าน ใน 20 ปี ‘ขนม’ ได้สิทธิ์ปกครองบุตรคนเดียว
หลังจากที่กลายเป็นคดีความฟ้องร้องกรณีการดูแลส่งเสียบุตรที่มีการตกลงไม่ลงตัว ล่าสุด ทนายพัฒน์ สรุปผลคดี ครูเต้ย อภิวัฒน์ และ ขนม ศศิกานต์ ไว้ว่าบิดายอมชำระค่าเลี้ยงดูบุตรทั้งสองเเบบเหมาจ่ายไม่ต้องมีใบเสร็จให้มารดาเป็นเงิน 10 ล้าน ภายใน20ปี และไม่โพสต์สื่อถึงกันให้เสียหาย
“สรุปผลคดีวันนี้
1. มารดายินยอมให้บิดารับรองบุตรทั้งสองได้ตามกฎหมาย
2. ให้มารดาเป็นฝ่ายใช้อำนาจปกครองบุตรทั้งแต่เพียงผู้เดียว แต่ไม่ตัดสิทธิ์บิดามาเยี่ยมเยียนได้ตามความเหมาะสม
3. บิดายอมชำระค่าเลี้ยงดูบุตรทั้งสองเเบบเหมาจ่ายไม่ต้องมีใบเสร็จให้มารดาเป็นเงิน 10 ล้านบาท โดยผ่อนชำระเดือนละไม่น้อยกว่า 3 หมื่นบาท ให้เสร็จสิ้นภายใน 20 ปี นอกนั้นมารดาเป็นฝ่ายรับผิดชอบ
4. ทั้งสองฝ่ายจะไม่โพสต์หรือเขียนข้อความสื่อถึงกันเพื่อให้อีกฝ่ายได้รับความเสียหาย หากฝ่าฝืนปรับ 5 หมื่นบาทต่อครั้ง
—ขอให้ทุกคนมีความสุข—”