‘เปิ้ล-จูน’ ร่วมเป็นจิตอาสา แจกขนมจีนหม้อแม่จูน 1,000 ชุด ภูมิใจได้เห็นต้นแบบครอบครัวที่ดี
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่บริเวณท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์สีดำ ทยอยเดินทางเข้ามาถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่อง
โดยตลอดช่วงบ่ายมีประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวงกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานและจิตอาสาร่วมกันอำนวยความสะดวก คอยดูแลประชาชนในตลอดทั้งช่วงเข้าและบ่าย ทั้งด้านการจราจร การดูแลความปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงมีการจัดเตรียมอาหารและและน้ำดื่มบริการฟรี พร้อมกันนี้ยังมีศิลปินดาราที่ร่วมเป็นจิตอาสาคอยดูแลประชาชน และจัดตั้งโรงครัวเพื่อแจกอาหารให้ประชาชนฟรี รวมถึง เปิ้ล นาคร และภรรยาสาว จูน กษมา มาร่วมกับโรงครัวมูลนิธิองค์กรทําดี ของบุ๋ม ปนัดดา นำขนมจีนหม้อแกงแม่จูน จำนวน 1,000 ชุด มาดูแลประชาชน ณ บริเวณท้องสนามหลวง ทั้งนี้เปิ้ล-จูน ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนว่า
วันนี้นำอาหารมาดูแลประชาชน?
เปิ้ล: วันนี้ก็แกงหม้อแม่จูนเป็นแกงซี่โครงหมู ทำมาจากครัวสดๆ เมื่อเช้าเลย
จูน: วันนี้เราเริ่มทำประมาณเที่ยงเลย เพราะเราเข้าใจว่าตรงนี้อากาศร้อน แล้วเราทำสดให้ได้มากที่สุด แน่นอนว่ามันต้องเป็นเมนูของครัวแม่จูนอยู่แล้ว วันนี้ก็เป็นแกงซี่โครงหมูให้พี่ๆ ได้ทานรอ วันนี้จูนเอามาเต็มที่ 1,000 กว่าที่
เปิ้ล: จริงๆ เราตั้งใจว่าอยากจะมาตั้งแต่วันแรกๆ แล้ว แต่การเตรียมตัวของเรามันต้องมีการเตรียมตัวหลายอย่าง เพราะฉะนั้นตอนนี้เราพร้อมแล้วและตั้งใจที่จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ มาร่วมดูแลประชาชนกับทางโรงครัวพระราชทานด้วย และน้องบุ๋ม ปนัดดาด้วย ก็ทำร่วมกันจนกว่าจะถึงพิธีใหญ่
จุดที่อยู่คือจุดเดียวกันกับบุ๋ม?
เปิ้ล: “จุดนี้คือจุดที่เขาจะจัดมาเรียบร้อยแล้วเพื่อความเป็นระเบียบ เพราะฉะนั้นคนที่มาสามารถเดินเข้ามาในจุดโรงครัวพระราชทาน ซึ่งตรงนี้เขาจะจัดระเบียบไว้ให้หมด เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเละเทะไปกันหมด เพราะฉะนั้นคนที่มาเขาก็จะรู้ทันทีว่าเขาทำภารกิจของเขาเสร็จแล้ว เขาจะได้มาหาอะไรทานที่นี่ เพราะที่นี่มีของกินทุกอย่างเลย ทั้งเครื่องดื่ม ทั้งอาหาร ทั้งขนมหวาน”
ได้มีการนัดเพื่อนๆ ในวงการไหมว่ามาทำจิตอาสากัน?
เปิ้ล: “ก็ไม่ได้นัดกับใคร เราก็มาในฐานะครอบครัวเราด้วย ซึ่งเราก็พยายามใช้เวลาของเราตรงนี้ เดี๋ยวเร็วๆ นี้มันต้องเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุด เราอยากจะพาครอบครัวของเรา ลูกของเราทุกคนมาถวายสักการะพร้อมๆ กัน ซึ่งเดี๋ยวจะจัดวันกันอีกที”
ตั้งใจจะมาช่วยงานกี่วัน?
เปิ้ล: “ตามที่เราได้คุยกันเราก็คงทำไปเรื่อยๆ”
จูน: “คือยังไม่แบบจะต้อง 7 วัน 5 วัน ยังไม่ได้คิดแบบนั้น เรามีโอกาสสักครั้งหนึ่งแล้วก็อยากทำ เหมือนครั้งในหลวงร.9 เราก็มา”
ตั้งใจมาถวายงานเพื่อพระองค์ท่าน?
เปิ้ล: “ใช่ครับ อยากเป็นส่วนหนึ่งที่มาช่วยดูแลประชาชน”
เมนูในแต่ละวันจะเป็นยังไง?
จูน: “จูนจะพยายามเปลี่ยนให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ เพราะว่าอยากให้มากินของที่อร่อยด้วย เราเปลี่ยนเมนูให้เรื่อยๆ อยู่แล้ว”
เปิ้ล: “แล้วเราก็อยากจะทำถวายสมเด็จพระพันปีหลวงด้วย ซึ่งเราเรียกว่าเป็นแม่เป็นพ่อ ซึ่งเราเคารพท่านมากๆ อยู่แล้ว มาถึงวันนี้ก็เป็นสิ่งเดียวที่เราจะทำได้ในชาตินี้ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำ”
ช่วงเวลาที่ผ่านมาเคยไปเฝ้ารับเสด็จฯ ท่านไหม?
จูน: “สำหรับของจูนยังไม่เคย’
เปิ้ล: “ของผมก็เคยหลายครั้งด้วยกัน เราก็มีความประทับใจพระองค์ท่านตั้งแต่สมัยที่เราอายุ 10 กว่าขวบ เป็นลูกเสือและได้เห็นท่านด้วยตาเปล่า ท่านขับรถผ่าน และในวันที่เรารับปริญญาตอนที่เราเรียนจบ เราก็รับจากมือของทั้งสองพระองค์ท่าน แล้วเราก็ได้เจออีกมากมาย เพราะเราเกิดในรัชกาลของพระองค์ท่าน”
มีสิ่งไหนที่เรายึดมาเป็นหลักคำสอนในชีวิต?
เปิ้ล: “แน่นอน ผมอาจจะเป็นคนที่ไม่มีพ่อตั้งแต่เด็ก คุณพ่อเสียตั้งแต่อายุ 3 ขวบ เพราะฉะนั้นทำไมวันนี้เรายังรู้สึกว่าเรามีพ่ออยู่ ถึงแม้ท่านจะขึ้นไปอยู่บนสวรรค์แล้ว เราก็ยังรำลึกอยู่เสมอว่าเรายังมีพ่อมีแม่ที่ทำให้เป็นต้นแบบของครอบครัวว่าครอบครัวที่ดีเป็นแบบไหน เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้คนที่อยู่บนฟ้าเห็น”
แม่จูน: “สักครั้งหนึ่งถ้าได้ทำอะไรได้ก็อยากจะทำให้เต็มที่ ก็ไม่ได้อยากจะทำในงานแบบนี้อะไรอยู่แล้ว แต่ว่ามันเป็นอีกสักครั้งที่เราทำได้เป็นครั้งสุดท้าย แล้วเราก็อยากทำให้เต็มที่ อะไรที่เต็มที่ได้ก็จะทำ”