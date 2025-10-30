วงการบันเทิงเศร้า สิ้น พล พลาพร อดีตพระเอกดาวพระศุกร์
พล พลาพร – เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม เศร้าวงการบันเทิง หลังมีรายงานว่า พล พลาพร บำรุงกิจ นักแสดงอาวุโส อดีตพระเอกละครในตำนานอย่าง “ดาวพระศุกร์” ในวัย 76 ปี เสียชีวิตแล้ว เมื่อเวลา 03.40 น. วันนี้ จากอาการป่วยติดเชื้อที่ต่อมลูกหมาก
โดย บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ นักแสดง และอาสาสมัครกู้ภัยฯ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า “ผมดูแลพี่พลอย่างเต็มที่แล้วครับ เกือบ 5 ปีในบ้านสุขสุดท้าย ขอให้ดวงวิญญาณของพี่พลไปสู่สุขคติถ้ามีสิ่งใดที่ผมได้ล่วงเกินพี่พล ขออโหสิกรรมให้ผมด้วยนะครับ
พี่พล พลาพร บำรุงกิจ อายุ 76ปี เสียชีวิต เวลา 03.40 วันที่ 30 ตุลาคม 2568 เหตุเสียชีวิต ติดเชื้อที่ต่อมลูกหมาก ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ วันนี้ช่วง 14.00 น. เคลื่อนร่างไปที่วัดลาดบัวหลวง อำเภอไทรน้อย ตำบลไทรใหญ่ นนทบุรี”
ทั้งนี้ พล พลาพร อดีตพระเอกภาพยนตร์และละคร ดาวพระศุกร์ ดอกโศก ลื่นล้มในห้องน้ำที่บ้าน ตั้งแต่ปี 2561 ทำให้เส้นเลือดฝอยในสมองด้านขวาแตก กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ต่อมาในปี 2565 บิณฑ์ได้รุดช่วยเหลือ เนื่องจาก ตึ๋ง – อัศวิน รัตนประชา อดีตพระเอก ได้โทรมาหา เผยน้องชายเลิกรากับแฟน ญาติต่างคนต่างทำงาน ทำให้การดูแลไม่ทั่วถึง ขอร้องให้บิณฑ์รับน้องชายไปดูแล ค่าใช้จ่ายจะจัดการให้เอง ตึ๋งโทร.ฝากตอน 10 โมง แต่ตกบ่ายกลับเสียชีวิตในวันเดียวกัน
บิณฑ์จึงรับตัวพลมาอยู่บ้านสุขสุดท้าย สถานที่พักพิงของคนชราที่สร้างขึ้นเพื่อดูแลผู้สูงวัยที่ถูกทอดทิ้ง อยากให้อยู่อย่างมีความสุขในบั้นปลายชีวิต
สำหรับ พล พลาพร เป็นชาว อ.มะขาม จ.จันทบุรี มีชื่อเดิมว่า ไชโย บำรุงกิจ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาวุฒิ บำรุงกิจ มีชื่อเล่นว่า โย เป็นพระเอกภาพยนตร์และละครที่มีชื่อเสียงในอดีต เป็นน้องชายแท้ๆของ ตึ๋ง – อัศวิน รัตนประชา นักแสดงเช่นกัน
พล พลาพร ถูกชวนเข้าวงการภาพยนตร์จอเงินโดย อัมพร ประทีปเสน ผู้สร้างหนังตั้งแต่ยุคมิตร ชัยบัญชา จนได้ไปเล่นภาพยนตร์เรื่อง พ่อหม้ายลูกติด คู่กับ สุพรรษา เนื่องภิรมย์ ต่อด้วย สามใบเถา ที่มี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์ และ อำภา ภูษิต นำแสดง และยังแสดงภาพยนตร์ในบทพระเอกและพระรองอีกหลายเรื่อง
ซึ่งเมื่อครั้ง แสดงเป็นพระเอกดาวพระศุกร์ ยังทำให้ พล พลาพร ได้รับรางวัล ตุ๊กตาทองทีวีมหาชน ครั้งที่ 2 ผู้แสดงยอดนิยมที่ 1 ฝ่ายชาย ประเภทภาพยนตร์โทรทัศน์ ดาวพระศุกร์ (ช่อง 7) ในปี 2525 ด้วย
สำหรับผลงานเด่นๆ เช่น วงเวียนกรรม ดาวพระศุกร์ ดอกโศก มัจจุราชสีน้ำผึ้ง ดาวกลางดิน ลมรัก ทัณฑ์กามเทพ สาวน้อย เป็นต้น