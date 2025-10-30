‘หลิน มาลิน’ ส่งกำลังใจให้ ‘ณวัฒน์’ ปมเงินบริจาค ชี้ ‘บอส’ แค่อยากทราบข้อเท็จจริงจากอีกฝ่าย
เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจกันอย่างมาก สำหรับประเด็นของ กัน จอมพลัง กับเงินบริจาค ที่ล่าสุด บอส ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประกาศขอเงินคืนจากมูลนิธิ กัน จอมพลังช่วยสู้ หลังทราบว่ากันไม่ใช่ประธานมูลนิธิ ก่อนที่ กัน จอมพลัง ได้โอนเงินส่วนตัวคืน 5 หมื่นบาทเข้าบริษัทมิสแกรนด์ฯ อีกทั้งยังมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่เข้ามาป่วนและกลั่นแกล้งโดยการโอนเงิน 1 บาท หรือ 50 สตางค์ เข้าบัญชีบริษัทมิสแกรนด์ฯ จนทำให้บอส ณวัฒน์เดือด จ่อดำเนินคดีกับกลุ่มคนดังกล่าว
ล่าสุดวันที่ 29 ต.ค. หลิน มาลิน มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024 ได้มาร่วมงาน MAYA TV AWARDS 2025 ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์โลฟ์สโตร์ บางกะปิ พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวดังกล่าว
ตอนนี้เรามองในกรณีของบอสกับกัน จอมพลังยังไง?
“จริงๆ หลินมองในประเด็นนี้ สังคมแตกออกเป็น 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือถ้าเราบริจาคไปแล้ว เราจะไปขอคืนทำไม สิ่งที่สอง ที่พี่ณวัฒน์ตั้งคำถาม เงินบริจาคในส่วนนี้ สุดท้ายแล้วเงินบริจาคนี้ นำไปใช้ทางใดบ้าง ซึ่งทั้งสองฝั่ง ก็มีความเชื่อในส่วนของตัวเอง ก็คือฝั่งบอส เจตนาของบอส เค้าก็อยากรู้แหละ ว่าเงินที่เค้านำไปบริจาค มูลนิธินำไปใช้ในส่วนใดบ้าง เจ้าของมูลนิธิที่แท้จริง ที่เปิดเผยชื่อมา เค้าอาจจะรู้สึกว่า เงินของเขา นำไปถูกใช้อะไรจริงๆ และสำหรับคนที่มองว่า ไม่ควรไปขอคืนนะ แต่หลินมองว่า มันเกิดจากความสงสัย เราอยากจะได้ข้อเท็จจริงจากอีกฝ่ายมากกว่า“
ล่าสุดบอสก็ออกมาไลฟ์สด ถึงคนที่โอนเงินมาแกล้ง?
”อันนี้หลินก็ว่าไม่ควรนะ ซึ่งวันก่อนก็ได้ส่งกำลังใจไปให้พี่ณวัตน์แล้ว อย่าเครียดนะคะ เป็นกำลังใจให้ การโอนเงินเข้าในบัญชีบริษัท หลินว่ามันเป็นเรื่องที่เกินเลย เกินควรไปแล้ว ไม่ควรที่จะทำนะคะ ซึ่งเงินในส่วนนี้ ไม่รู้ว่าบริษัทจะตรวจสอบได้หรือเปล่า หรือว่ายังไง แต่จริงๆ แล้ว พี่ณวัตน์เค้าก็ตรวจสอบได้ ว่าใครเป็นคนโอนมา ระบบของบริษัท มันก็มีส่วนหนึ่งของการทำบัญชี ก็ไม่ควรกลั่นแกล้งกันด้วยวิธีนี้ ซึ่งอยากจะได้ข้อเท็จจริงอะไรจากพี่ณวัฒน์ ก็สามารถตั้งคำถาม หรือฝากคำถามเข้ามาได้เรื่อยเรื่อย เพราะพี่ณวัฒน์เค้าก็เป็นคนที่ตอบความจริงได้ตลอด“
ให้กำลังใจบอสณวัฒน์หน่อยตอนนี้โดนคนเข้ามาด่าเยอะมาก?
“หลินก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่ณวัฒน์ เพราะกระแสสังคมต่างๆ ก็มีทั้งแฟนคลับของพี่กันเอง แฟนคลับของบอสเอง เพราะว่าฝั่งของบอสเอง ก็อยากรู้ความจริงว่าสุดท้ายแล้วเงินบริจาค นำไปใช้ในส่วนไหน เอาจริงๆ ที่แกขอเงินคืน ก็อยากให้ทางมูลนิธิมาเปิดเผย ว่าเงินจำนวนที่ให้ไป ถูกนำไปใช้ในด้านไหน“
หลินว่าเรื่องนี้จะสิ้นสุดที่ตรงไหน?
”เอาจริงๆ หลินยังไม่รู้ในส่วนนี้ หลินเชื่อว่าหลังบ้านของทุกบริษัท ไม่ว่าจะเป็นฝั่งกฎหมาย ฝั่งบัญชีเองทุกทีมต้องแข็งแกร่งกันอยู่แล้ว อย่างบริษัทเราเป็นบริษัทมหาชน ถ้าเหมือนต้องเข้าสู่กระบวนการหลังบ้าน ที่ต้องมีทนาย มีกฎหมาย ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของฝั่งทนาย“