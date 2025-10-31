ป๋อ รับเคยยึดติดบท พระเอก จนหาทางลงไม่เจอ เอ๋ เล่าวันที่ตรวจเจอมะเร็ง ช็อก! เหมือนบ้านถล่ม

ป๋อ รับเคยยึดติดบทพระเอก จนหาทางลงไม่เจอ เอ๋ เล่าวันที่ตรวจเจอมะเร็ง ช็อก! เหมือนบ้านถล่ม
ป๋อ ณัฐวุฒิ จูงมือภรรยาคนสวย เอ๋ พรทิพย์ มารายการ Club Friday Show โดยได้เปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตคู่ที่เคยทะเลาะกันหนักเหมือนคนที่ไม่รักกันแล้ว หย่าเป็นหย่า พังเป็นพัง พร้อมเผยถึงช่วงเวลาที่อ่อนแอที่สุด เกิดมรสุมลูกใหญ่ในชีวิตของทั้งคู่ที่ต้องจับมือกันฝ่าฟันช่วงเวลานั้นมาให้ได้ ทั้งยังโดนกระแสดราม่าหลังจากป๋อลงคลิปแชร์ประสบการณ์ของภรรยาที่ต้องต่อสู้กับอาการป่วยโรคมะเร็ง เพื่อหวังจะให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆ
ป๋อเป็นคนที่ติดกับบทพระเอกไหม เพราะว่าที่ผ่านมาคือพระเอกมาชั่วชีวิต”
ป๋อ ณัฐวุฒิ : “ติดนะ เพราะว่าผมก็เป็นพระเอกมาตั้งแต่ต้น มันก็ล้างสมองเรามาพอสมควร 20 ปี แล้วก็ทำให้ผมเชื่อว่าเป็นแบบนั้น”
เราติดบัลลังก์ทำยังไง ทำยังไงเราจะลงจากบัลลังก์ มันยาก?
ป๋อ ณัฐวุฒิ : “ยากมากครับ เมื่อก่อนเวลาไปยืนถ่ายรูปกันเราจะได้ยืนอยู่ตรงกลาง และอยู่แถวหน้าด้วย เดี๋ยวนี้ประมาณแถวที่สาม วิลลี่ แมคอินทอช บอกหมดแล้วป๋อ คมแฝก หมดแล้วมันไม่มีอีกแล้ว ต้องรู้จักว่าวันนั้นคือวันนั้น วันนี้ไม่ใช่วันนั้นอีกแล้ว”
แปลว่ามันเคยหนัก?
ป๋อ ณัฐวุฒิ : “เคยหนักมากครับ”
พอทุกคนเริ่มรู้มีฟีดแบ็กอะไรกลับมาหาเราบ้าง?
เอ๋ พรทิพย์ : “กระหน่ำเลยค่ะ เอ๋ก็จะโดนแบบเรื่องของความไม่เหมาะสม ตัวร้ายกับพระเอกแล้วก็จะมีทั้งโทรศัพท์มาด่า ทางข้อความก็จะมีส่งข้อความมาด่า โทรเข้ามือถือเลยค่ะโทรเข้ามาด่า มีคนโทรเข้ามาแล้วเอ๋รู้ว่า เขาโทรมาจะโทรมาด่าเอ๋ เอ๋ก็เปิดสปีกเกอร์โฟนให้พี่ป๋อฟัง ตอนนี้เขาอยู่ที่บ้านพี่ป๋อแล้วก็อยู่ข้างๆพี่ป๋อด้วย พี่ป๋อเป็นของเขาด่าหยาบคายเละเหมือนกัน เราก็รู้สึกเสียใจ เราก็บอกพี่ป๋อว่าถ้าไม่ไหวอย่าฝืนเราพูดเลยค่ะ”
ก็มีความต่างถึงขนาดที่ว่าทะเลาะกันได้ทุกเรื่อง?
เอ๋ พรทิพย์ : “จะหนักที่สุดเลยก็คือตอนที่มีลูก เดินขาซ้ายยังผิดเลยทำอะไรก็ผิดไปหมดค่ะ เรื่องอะไรเล็กๆ น้อยๆ ก็ยังทะเลาะกัน”
ป๋อ ณัฐวุฒิ : “เอ๋ก็เกลียดผม แล้วผมก็เกลียดเอ๋แล้วก็พูดแรงด้วย เหมือนไม่รักแล้ว ไม่สนแล้ว พัง เลี้ยงลูกได้ วางแผนเลยว่าถ้าหย่าแล้วมรดกจะไปอยู่ที่ใคร”
เอ๋ พรทิพย์ : “งง ไปหมดเลยค่ะนี่มันเรื่องจริงใช่มั้ย หย่าจริงๆ ใช่มั้ย”
มีข่าวว่าเอ๋ป่วย?
ป๋อ ณัฐวุฒิ : “หมอเขาบอกว่าเป็นมะเร็ง”
เอ๋ พรทิพย์ : “ตอนนั้นเอ๋ช็อกเหมือนบ้านถล่มเลยค่ะ ฟังใครไม่รู้เรื่องเลยมันเกิดขึ้นกับเรา เรารู้สึกว่ามันใช่เหรอฟังอะไรไม่ออกเลย ร้องไห้อย่างเดียวเลยเราจะตายไหม มันคิดอยู่แค่นั้นมันเหมือนมันช็อก ช็อกว่าทำไมมันถึงมาเกิดขึ้นกับเรา แล้วเราจะไปยังไงต่อ ถ้ามันลามแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อ คือคิดถึงแต่หน้าลูก”
ป๋อ ณัฐวุฒิ : “คือรู้สึกว่าทุกอย่างมันถาโถม แต่วันที่แย่ที่สุดคือวันที่เขาผ่า”
ความตั้งใจตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากแชร์ สิ่งที่เราเจอเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่น?
ป๋อ ณัฐวุฒิ : “เราก็ลงคลิปโปรโมตมันก็ทำให้เกิดคนมีความไม่เข้าใจว่า ทำไมต้องโปรโมตความเจ็บป่วยของตัวเอง เล่นกับความรู้สึกคน”
กระแสดราม่าคนเข้าไปด่าเราเยอะพอสมควร?
เอ๋ พรทิพย์ : “คืออันนี้ เอ๋ไม่ได้อ่านข้อความเลย พี่ป๋อเค้าไม่ให้เอ๋เล่นโซเชียลเลย คือเขาเป็นคนที่เก็บอยู่คนเดียวเลย”
ป๋อ ณัฐวุฒิ : “เราเป็นมะเร็งโกรธอะไรเรา เราแค่ อยากจะสื่อสารออกไปว่าถ้ามีโอกาส ไปตรวจนะ แต่กลายเป็นสิ่ง ที่เราได้รับกลับมาคือแรงเกลียด ให้มันเป็นมะเร็งระยะที่สี่ให้มันตาย ไปทั้งผัวทั้งเมีย”