ดาราไทยจัดเต็ม ครีเอตลุคสุดหลอน แต่งผีจากทั่วโลกรับฮาโลวีน 2568
เป็นอีกหนึ่งสีสันที่แฟนๆ ต่างรอคอยกับเทศกาลฮาโลวีน ที่ในทุกๆ ปีเหล่าคนดังต่างจัดเต็มเนรมิตลุคเป็นผีและปีศาจจากหลากหลายตำนานทั่วโลกมาอวดแฟนๆ แบบไม่มียั้ง ซึ่งปีนี้ก็ยังคงความอลังการไม่ต่างจากปีก่อนๆ เพราะแต่ละคนต่างงัดไอเดียสุดครีเอต พร้อมความสยองจนแฟนๆ ต้องขนลุกซู่กันทั้งโซเชียล โดยในปี 2568 จะมีคนดังคนไหนบ้างที่เนรมิตลุคสุดหลอนให้แฟนๆ ได้ชมกัน มติชนออนไลน์ ได้มัดรวมมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เริ่มกันที่นางเอกสาว ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ปีนี้มาแบบทุ่มสุดตัว แปลงโฉมเป็น เพนนีไวซ์ ตัวตลกปีศาจจากภาพยนตร์สยองขวัญชื่อดัง IT เรียกได้ว่าลุคเป๊ะ รายละเอียดครบ ทำออกมาได้หลอนสะดุ้งจนแฟนๆ ต้องเข้ามากดไลก์รัวๆ
ด้านนางเอกสาว ญาญ่า อุรัสยา ก็จัดเต็มไม่แพ้กัน เนรมิตลุคเป็น “ปลากล้องโทรทรรศน์” (Telescopefish) สิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดจากใต้ทะเลลึก พร้อมแคปชั่นชวนสั่นประสาทว่า “Beware of the midnight zone, in the abyss where light drowns… two pale eyes are watching….waiting…”
ขยับมาที่นักแสดงสุดฮอต หลิงหลิง คอง กับลุคโจ๊กเกอร์สุดเท่ พร้อมแคปชั่น “What doesn’t kill you simply makes you stranger” ส่วนคู่จิ้น ออม กรณ์นภัส ก็ไม่ยอมน้อยหน้า มาในลุคพยาบาลสาวสยองขวัญที่ทำเอาแฟนๆ เสียวสันหลังไปตามๆ กัน
ด้านนางเอกสาว โบว์ เมลดา ก็จัดเต็มมาในลุคผีสาวผมบลอนด์ เล่นใหญ่ทั้งความหลอนและความเซ็กซี่ ที่มีเสน่ห์ชวนสะดุดตา ทำเอาแฟนๆ แห่คอมเมนต์กันเพียบ
ขณะที่ อแมนด้า ออบดัม อดีตมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 แปลงโฉมเป็น เงือกสาวแห่งท้องทะเลลึก (Siren/Sea Creature) พร้อมดีเทลจัดเต็ม ชวนขนลุกสะพรึงแบบสิบเต็มสิบไม่หัก
ด้านนางเอกสาว มิ้นท์ รัญชน์รวี ก็จัดเต็มความปังไม่แพ้ใคร สวมบทเป็น เนซึโกะจัง ตัวละครหญิงจากอนิเมะและมังงะเรื่อง ดาบพิฆาตอสูร ที่คงความคาแรกเตอร์ของตัวละครสุดๆ
นอกจากนี้ยังมีคนดังหลายๆ คนที่มาร่วมสร้างสีสันในวันฮาโลวีน ไม่ว่าจะเป็น ลิลลี่ ภัณฑิลา ที่ควงแฟนหนุ่ม ชิน ชินวุฒ แปลงโฉมเป็น เอลฟาบา และ กลินดา ตัวละครจากภาพยนตร์แฟนตาซีเรื่อง Wicked
ส่วน น้ำตาล ชลิตา อดีตมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016 ปีนี้แปลงโฉมเป็น เทพเจ้าแมวแห่งอียิปต์โบราณ หรือ เทพีบาสเตต ที่มาพร้อมกับลุคสุดลึกลับน่าค้นหาแบบไม่หลุดคอนเซ็ปต์